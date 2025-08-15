EPFO Simplifies Online Process For Member Profile update : ఈపీఎఫ్లో వ్యక్తిగత వివరాల్లో మార్పులు, ఆధార్ అనుసంధానానికి జాయింట్ డిక్లరేషన్ను ఈపీఎఫ్వో(ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ) మరింత సులభతరం చేసింది. ఆధార్లోని పేరు, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలు యూనివర్సల్ ఎకౌంట్ నంబరు (యూఏఎన్)లోని వివరాలతో సరిపోలినట్లయితే యజమాని నేరుగా కేవైసీ ఆధారంగా అనుసంధానం చేయవచ్చని తెలిపింది. ఈ మేరకు యూఏఎన్, ఆధార్ అనుసంధానానికి అదనంగా ఈపీఎఫ్వో ఆమోదం అవసరం లేదని పేర్కొంది. ఈ మేరకు తప్పుల సవరణకు వచ్చే దరఖాస్తులను సంబంధిత ఏపీఎఫ్సీ అధికారి పరిశీలించి ఆమోదించాలని కేంద్ర కార్యాలయం సూచించింది.
ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాల్లో వ్యక్తిగత వివరాల సవరణ : పేరు, లింగం, పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఆధార్, యూఏఎన్తో సరిపోలనప్పుడు సవరణకు చందాదారు, యజమాని జాయింట్ డిక్లరేషన్(జేడీ) సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- ఒకవేళ యూఏఎన్కు తప్పుడు ఆధార్ నంబరు అనుసంధానమైనట్లయితే, తాజాగా యజమాని సరైన ఆధార్ నంబరును ఆన్లైన్ జేడీలో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ దరఖాస్తును సంబంధిత ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి అనుమతి కోసం పంపించాలి.
- యజమాని అందుబాటులో లేకున్నా, ఆ సంస్థను మూసివేసినప్పటికీ ఈపీఎఫ్ చందాదారులు కాగిత రూప జేడీ(జాయింట్ డిక్లరేషన్) సమర్పించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ముందుగా చందాదారు దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి. దానిపై ఈపీఎఫ్వో పేర్కొన్న అధీకృత అధికారితో ధ్రువీకరణ చేయించాలి.
- దానిని ప్రాంతీయ ప్రజా సంబంధాల అధికారి వారి (పీఆర్వో) కార్యాలయంలో అందజేయాలి. దీనిపై పీఆర్వో ఆ వివరాలను నమోదు చేసి, సంబంధిత అధికారులకు పంపిస్తారు.
మైనర్లకు సంరక్షణ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు : చందాదారు మరణించిన సందర్భంలో మైనర్లకు పింఛను, ఇతర చెల్లింపులకు సంబంధించి గార్డియన్షిప్ (సంరక్షణ) సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదని ఈపీఎఫ్వో స్పష్టం చేసింది. కొన్ని కార్యాలయాలు ఆ సర్టిఫికెట్ అడుగుతున్నాయని, ఇకపై ఇలాంటి ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం లేదని వెల్లడించింది. మైనర్ల పేరిట వ్యక్తిగత బ్యాంకు అకౌంట్ తెరిపించాలని, అందులో బీమా, భవిష్య నిధితో పాటు పింఛను చెల్లింపులు జమ చేయాలని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు ఈపీఎఫ్వో ఆదేశాలాను జారీ చేసింది.
మీ స్మార్ట్ఫోన్లోనే ఈపీఎఫ్ సేవలు : భవిష్య నిధి(పీఎఫ్) చందాదారులకు యూఏఎన్ నంబర్ కేటాయింపు, యాక్టివేషన్ ప్రక్రియను ఈపీఎఫ్వో(ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ) మరింత సులభతరం చేసింది. కొత్తగా ఈపీఎఫ్ సభ్యులుగా చేరేవారు, గతంలో ఉద్యోగం చేసినా ఇప్పటికీ యూఏఎన్ పొందని వారు, యాక్టివేషన్లో లేని యూఏఎన్ని తిరిగి చెల్లుబాటులోకి తెచ్చుకోవాలనుకునేవారు ఇకపై వారి మేనేజ్మెంట్లపై లేదా ఈపీఎఫ్వోపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ దగ్గర ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లోనే ఈ సర్వీసులను పొందవచ్చు.
కొత్తగా యూఏఎన్ కోసం :
- ఉమాంగ్ యాప్లో యూఏఎన్ ఎలాట్మెంట్కు సంబంధించిన లింకు తెరవాల్సి ఉంటుంది.
- ఆధార్ నంబరు, మొబైల్ నంబరును ఎంటర్ చేసి వెరిఫికేషన్ చేయాలి.
- అనంతరం సెల్ఫోన్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేయాలి.
- యూఏఎన్కు ఆధార్ లింక్ అయిందా లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంది.
- ఒకవేళ గతంలో యూఏఎన్కు అధార్ అనుసంధానమై ఉంటే ఆ విషయం వెల్లడవుతుంది. వెంటనే తిరిగి హోంపేజీకి వెళ్తుంది.
- కొత్త యూఏఎన్ కోసం చేస్తున్న వారికి ఫేస్ అథంటికేషన్ చేయాలని సమాచారం వస్తుంది. ఫేస్ఆర్డీలో ముఖం స్కాన్ అయిన తరువాత కొత్త యూఏఎన్ వివరాలు సెల్ఫోన్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో వస్తాయి.
