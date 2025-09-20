ETV Bharat / state

‘జెడ్‌’ ధ్రువీకరణతో ఉత్పత్తులకు ఆదరణ - ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

‘జీరో డిఫెక్ట్‌ జీరో ఎఫెక్ట్‌’ పథకంలో నమోదు చేసుకుంటే ఎంఎస్‌ఎంఈలకు కొంత వరకు భరోసా - ఆ ధ్రువీకరణ వచ్చినట్లే

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 5:20 PM IST

Enrolling in Zero Defect Zero Effect Scheme Provide Some Assurance to MSMEs : సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్‌ఎంఈ)ను నెలకొల్పిన మొదట్లో ఆర్థికంగా, ఉత్పత్తుల విక్రయాల పరంగా కొన్ని సమస్యలు వస్తుంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ‘జీరో డిఫెక్ట్‌ జీరో ఎఫెక్ట్‌ (జడ్‌ఈడీ/జడ్‌)’ పథకంలో నమోదు చేసుకుంటే ఎంఎస్‌ఎంఈలకు కొంత వరకు భరోసా అందుతుంది. ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకుంటే సదరు ఉత్పత్తులు నాణ్యమైనవని, లోపాలు లేవని, పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవని ధ్రువీకరించినట్లే.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ

  • zed.msme.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో జడ్‌ సర్టిఫికేషన్‌ కింద ‘రిజిస్టర్‌ నౌ’ క్లిక్‌ చేయాలి.
  • ‘ఉద్యం’ నమోదు సంఖ్య, ఫోన్‌ నంబరును ఉపయోగించి నమోదు చేసుకోవాలి.
  • మీ పరిశ్రమ నెలకొల్పిన ప్రాంతం, కార్యకలాపాలు, తదితర అవసరమైన వివరాలు పొందుపరచాలి.
  • జడ్‌ ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్న తర్వాత లాగిన్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ మెయిల్‌కు వస్తాయి. వాటి ద్వారా వెబ్‌సైట్‌లో లాగిన్‌ కావాలి. సంస్థ పద్ధతుల ఆధారంగా కావాల్సిన కాంస్య, రజత, పసిడి ధ్రువీకరణ స్థాయిని ఎంచుకోవాలి. ఆన్‌లైన్‌లో ధ్రువీకరణ పత్రానికి ఫీజు చెల్లించాలి. సంస్థ పరిమాణం, సర్టిఫికేషన్‌ స్థాయి బట్టి రుసుము మారుతుంది. తర్వాత ప్లేస్టోర్‌లో జడ్‌ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని అవసరమైన సమాచారం, పత్రాలు సమర్పించాలి.

ధ్రువీకరణ కోసం ఇవి తప్పనిసరి : గుర్తింపు పొందిన ఏజెన్సీ మీరు నమోదు చేసిన వివరాలను పరిశీలిస్తుంది. మీరు ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉన్నారో లేదో అంచనా వేసి, సమాచారాన్ని ధ్రువీకరిస్తుంది. ఏదైనా సరిగా లేకుంటే వాటిని సరి చేసుకోవడానికి కొంత సమయం ఇస్తారు. అన్నీ బాగుంటే ధ్రువీకరణ పత్రం అందిస్తారు.

కావాల్సిన పత్రాలు

  • ‘ఉద్యం’ రిజిస్ట్రేషన్‌ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • పాన్‌ కార్డు
  • జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌
  • వ్యాపార చిరునామా రుజువు
  • గత మూడేళ్లకు సంబంధించిన ఆర్థిక కార్యకలాపాల పత్రాలు
  • నాణ్యత, పర్యావరణ, ఎనర్జీ, భద్రత నిర్వహణకు సంబంధించిన పత్రాలు
  • వ్యాపార ప్రాంగణం, ఉత్పత్తి, నాణ్యత నియంత్రణ ప్రాంతాల ఫొటోలు

దీని ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు

  • మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందినవారు నిర్వహిస్తున్న ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ధ్రువీకరణ పత్రంపై 100 శాతం రాయితీ.
  • పరీక్షలు (టెస్టింగ్‌), సర్టిఫికేషన్‌ మొత్తం ఖర్చులో 75 శాతం వరకు.. గరిష్ఠంగా రూ.50 వేల రాయితీ ఇస్తారు.
  • ప్రాథమిక స్థాయిలో సహకారం అందించేందుకు రూ.2 లక్షల వరకు రాయితీ.
  • జీరో ఎఫెక్ట్‌ సొల్యూషన్స్‌ కోసం టెక్నాలజీ అప్‌గ్రేడేషన్‌లో రూ. 3 లక్షల వరకు రాయితీ అందిస్తారు.
  • బ్యాంకు రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు ప్రాసెసింగ్‌ రుసుము, వడ్డీలపై తగ్గింపు.

మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆరు నూతన పారిశ్రామిక విధానాలు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయని ఈ విధానాలతో రాష్ట్రం ఆర్ధికంగా అభివృద్ధి చెందడం ఖాయమని సూక్ష్మ, మధ్య, చిన్న తరహా పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ గతంలోనే తెలిపారు. ఆ దిశగా ఎంఎస్​ఎంఈల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు అండగా నిలుస్తూ సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పారిశ్రమల ఏర్పాటుకు పలు విధాలుగా అండగా నిలుస్తున్నారు.

