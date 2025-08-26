ETV Bharat / state

బీటెక్​లో ఏ బ్రాంచీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ పడొచ్చా? - ENGINEERING STUDENTS

ఇంజినీరింగ్‌ చదువుతూ గ్రూప్స్, ఇతర పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధతపై విద్యార్థులకు సందేహాలు - ఏ బ్రాంచి తీసుకోవాలనేది పూర్తిగా విద్యార్థుల ఆసక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుందంటున్న నిపుణులు

Best Branch For In Engineering Telangana : టీజీ ఈఏపీసెట్‌లో(ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్) 4000 ర్యాంక్‌ వచ్చింది. మరోపక్క గ్రూప్స్, ఇతర పోటీ పరీక్షలకు కూడా సిద్ధం కావాలనుకుంటున్నా. కాలేజీ నుంచే ప్రిపరేషన్​కు ఏ బ్రాంచి ఉత్తమంగా ఉంటుంది? -సి. హర్షిణి, విద్యార్థి

కనీసం 70 శాతం మార్కులు : ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులో ఏ బ్రాంచి కూడా కఠినం కాదు. అలా అని ఏదీ అంత తేలికా కాదు. ఏ బ్రాంచి ఎంచుకున్నా అంకితభావం, నిరంతర కృషి, పట్టుదల అవసరం ఉంటుంది. ఇష్టమున్న బ్రాంచిని నచ్చిన కాలేజీలో చదివి ఇంజినీరింగ్‌తో పాటు పోటీ పరీక్షలకు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇంజినీరింగ్‌లో కనీసం 70 శాతం మార్కులు, ఉద్యోగాలకు అవసరమైన స్కిల్స్ పొందేలా ముందస్తు ప్రణాళిక తయారు చేసుకోండి.

కనీస విద్యార్హత డిగ్రీ : ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో చేరడానికి ముందే గ్రూప్స్, ఇతర పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధత గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటే భవిష్యత్​పై క్లారిటీ ఉండటం అభినందనీయం. మీరు భవిష్యత్తులో రాయాలనుకొంటున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పోటీ పరీక్షలకు ఏదైనా సబ్జెక్టులో కనీస విద్యార్హత డిగ్రీ పూర్తి చేయడం మాత్రమే. మూడు సంవత్సరాల బీఏ, బీఎస్సీ, బీకాం, బీబీఏలతో పాటు నాలుగేళ్ల ఆనర్స్‌ డిగ్రీ కానీ, ఏదైనా బ్రాంచితో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ కానీ పూర్తి చేసి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు పోటీపడవచ్చు.

పేరున్న కాలేజీ నుంచి ఇంజినీరింగ్‌ : ఇంజినీరింగ్‌లో ఏ బ్రాంచి తీసుకున్నా కానీ సివిల్‌ సర్వీసెస్, గ్రూప్స్, ఇతర పోటీ పరీక్షలకు విద్యార్థులు అర్హులవుతారు. ఒకవేళ గ్రూప్స్‌ పరీక్షల్లో విజయం సాధించలేకపోతే మెరుగైన ఉపాధి కోసం పేరున్న కాలేజీ నుంచి పొందిన ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ ప్లేస్​మెంట్స్​లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

కంప్యూటర్‌ సైన్స్, ఏఐ, ఎంఎల్‌, డేటా సైన్స్, ఐటీ కోర్సులు : ఇంజినీరింగ్‌లో ఏ బ్రాంచి తీసుకోవాలనేది పూర్తిగా విద్యార్థి ఇంట్రస్ట్​పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఇంజినీర్‌ ఉద్యోగాల కోసం సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ బ్రాంచీలను ఎంచుకోవచ్చు. ప్రైవేటు ఉద్యోగాలకు కంప్యూటర్‌ సైన్స్, ఏఐ, ఎంఎల్‌, డేటా సైన్స్, ఐటీ లాంటి బ్రాంచీలు చదవవచ్చు. ఇంజినీరింగ్‌తో పాటు పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధత కూడా చేయాలనుకొంటే ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన బ్రాంచి ఎంపిక చేసుకుని చదివితే మేలు. అప్పుడు ఆ సబ్జెక్టు త్వరగా అర్థం చేసుకొని పోటీ పరీక్షలకు కూడా సన్నద్ధమవ్వడానికి కొంత సమయం కేటాయించుకుని విజయం సాధించవచ్చు. ప్రస్తుతం ట్రెండ్​ చూస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటాసైన్స్ వంటి ఐటీ కోర్సులకు విద్యార్థులు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.

"మీరు 2025లో ఇంజినీరింగ్‌లో చేరితే 2029 వరకు అంటే నాలుగేళ్లు (దాదాపుగా 1400 రోజులు) సమయం అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ వ్యవధిలో రోజుకు కనీసం సగటున రెండు గంటలపాటు పోటీ పరీక్షలమీద దృష్టి పెడితే కనీసం 2800 గంటలపాటు ప్రిపరేషన్​కు మీకు మంచి సమయం దొరుకుతుంది. కానీ చాలామంది సమయపాలన సరిగా చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇంజినీరింగ్‌లో, పోటీ పరీక్షల్లో కూడా సక్సెస్ సాధించలేకపోతున్నారు" -ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్‌ కౌన్సెలర్

