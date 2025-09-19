ETV Bharat / state

ఫోన్​ ద్వారానే పొలాలకు నీరు - స్మార్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ సిస్టమ్‌ రూపొందించిన విద్యార్థులు

రైతుల కోసం ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు - ఇంటర్‌నెట్‌ ఆధారంగా పనిచేసేలా పరికరం తయారీ - రైతు ఎక్కడున్నా బోర్‌ ఆన్‌, ఆఫ్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు

Engineering Students Smart Irrigation System
Engineering Students Smart Irrigation System (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Engineering Students Design Smart Irrigation System For Farmers in Vijayawada: విద్యార్ధుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతకు కొంచెం పదును పెడితే ఆద్భుతాలు సృష్టించగలరు. సమాజానికి ఉపయోగపడే అనేక నూతన పరికరాలను తయారు చేయగలరు. ఆ కోవకు చెందినవారే విజయవాడకు చెందిన యువకులు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని అన్నదాతలకు ఉపయోగపడే ప్రత్యేక ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ఇంతకీ వారు తయారు చేసిన పరికరం ఏంటి? అది ఎలా పని చేస్తుంది? దీనివల్ల రైతులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం కలుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మనది వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. నేటికీ అత్యధిక ప్రజలు వ్యవసాయం చేసుకుని జీవిస్తున్నారు. ప్రతి రైతు అతివృష్టి, అనావృష్టిలను తట్టుకుంటూ పొలం పనులను చేస్తుంటారు. కొందరు కాలువలు, మరికొందరు బోర్లపై ఆధారపడి పంట సాగు చేస్తుంటారు. సాగునీటి విషయంలో వ్యవసాయదారులు పడే ఇబ్బందులు చూసిన ఆ యువకులు చలించిపోయి ప్రత్యేకంగా వారికోసం ఓ యంత్రాన్ని తయారుచేశారు.

పంటకు నీరందించేందుకు స్మార్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ సిస్టమ్‌ (ETV)

రైతు నియంత్రణలో సాగునీరు: వీరంతా కృష్ణా జిల్లా తేలప్రోలు ఉషారామ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్ధులు. రైతులు సులభంగా పంటకు నీరు పెట్టేందుకు స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ పేరిట ఇంటర్‌నెట్ ఆధారంగా పనిచేసేలా ఓ పరికరాన్ని డిజైన్‌ చేశారు. చరవాణిలో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన యాప్‌ ద్వారా రైతులు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా పంట పొలాలకు నీరు పెట్టుకునేలా రూపకల్పన చేశారు. పంటకు ఎంత మొత్తంలో నీరు అవసరం అవుతుంది, ఇప్పటి వరకు ఎంత నీరు అందింది, ఇంకా ఎంత అవసరం అనే వివరాలు ఇంటి నుంచే ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌లో విద్యార్ధులు వివిధ రకాల సెన్సార్స్‌ను ఉపయోగించడంతో రైతులు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ చరవాణి ద్వారా సాగునీటిని నియంత్రించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. సాగుకు ప్రధాన ఆధారమైన నీరు పంటకు ఎక్కువైనా, తక్కువైనా సమస్యే. అందుకోసం బోర్లను వినియోగించే రైతులు అప్పుడప్పుడు వాటిని ఆఫ్‌ చేయడం మర్చిపోతుంటారు. దీనివల్ల నీరు ఎక్కువై పంట మునిగిపోయే ప్రమాదముంటుంది. దీనికి పరిష్కారంగా రైతు తన ఫోన్ నుంచే మోటర్‌ను ఆఫ్‌ చేసుకునే ఆప్షన్‌ను పొందుపరిచారీ విద్యార్థులు.

సమయం ఆదా: తాము రూపొందించిన స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌లో రెయిన్ డ్రాప్ సెన్సార్ వినియోగించడం వల్ల వాతావరణంలో ఏర్పడే మార్పులకు అనుగుణంగా పంట పొలంలో నీటి సామర్థ్యాన్ని మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉందంటున్నారీ విద్యార్థులు. అన్ని పంటలకు సాగునీరు అనేది ఒకేలా ఉండదు. ఈ ప్రాజెక్టుతో సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు విద్యుత్ వినియోగం కూడా తగ్గుతుందని అంటున్నారు. కేవలం నీటి వినియోగమే కాకుండా పంట తేమశాతం ఎంత ఉందనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

కళాశాలలో అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికను వినియోగించి సరికొత్త ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని అవిష్కరణలకు అంకురార్పణ చేస్తామని ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులంతా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మనం ఎక్కడ కూర్చోనైనా మన పంటకు నీరు పెట్టుకోవచ్చు. దీనివలన సమయం ఆదా అవుతుంది. మేము రూపొందించిన స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌లో రెయిన్ డ్రాప్ సెన్సార్ వినియోగించడం వల్ల వాతావరణంలో ఏర్పడే మార్పులకు అనుగుణంగా పంట పొలంలో నీటి సామర్థ్యాన్ని మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది". -విద్యార్ధులు,ఉషారామ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల

బాంబూ బాటిల్‌, ఏసీ హెల్మెట్‌ - వినూత్న ఆవిష్కరణలతో ఔరా అనిపిస్తున్న విద్యార్థులు

సరికొత్త డ్రోన్లు ఆవిష్కరించిన 'విజయవాడ' విద్యార్థులు - అమరావతి డ్రోన్ సమ్మిట్​కు సిద్ధం

For All Latest Updates

TAGGED:

ENGINEERING STUDENTS INNOVATIONరైతులకుస్మార్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ సిస్టమ్‌SMART IRRIGATION SYSTEM FOR FARMERSENG STUDENTS DESIGNSMART IRRIGATIONENGINEERING STUDENTS IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.