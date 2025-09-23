'నాకు బతకాలని లేదు-చనిపోతా' - స్నేహితురాలు ధైర్యం చెప్పినా వినకుండా
గుంటూరు జిల్లాలో దారుణం - నోటికి ప్లాస్టర్, ముక్కుకు క్లిప్పు పెట్టుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని కమ్మ శ్రావ్య (20) మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 1:57 PM IST
Engineering Student Lost Life in Guntur District: గుంటూరు జిల్లాలో హృదయవిదారక ఘటన చోటు చేసుకుంది. నోటికి ప్లాస్టర్, ముక్కుకు క్లిప్పు పెట్టుకొని మరీ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఆత్మహత్యకు గల వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. మృతురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అప్పటి వరకూ తన స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా కబుర్లు చెబుతూ ఆనందంగా ఆస్వాదించింది ఆ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థిని. సెలవులిస్తే ఇంటికి వస్తానని చెప్పి వారి తల్లిదండ్రులతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడుతూ చెప్పింది. అనంతరం నిద్రపోదామని స్నేహితులు చెబితే నేను తర్వాత పడుకుంటాను మీరు నిద్ర పోండి అని చెప్పింది. అయితే ఆ తర్వాత ఏమనుకుందో ఏమో ఒంటరిగా ఉన్న ఆ సమయంలో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం: నోటికి ప్లాస్టర్, ముక్కుకు ఐరన్ క్లిప్పు పెట్టుకుని ఊపిరాడకుండా చేసుకుని ఓ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో కమ్మ శ్రావ్య (20) మృతి చెందారు. ఏలూరు జిల్లా దెందులూరు మండలం శ్రీరామవరం గ్రామానికి చెందిన శ్రావ్య వీవీఐటీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నారు. గుంటూరు అశోక్నగర్లోని నవీన లేడీస్ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం స్నేహితురాలు జాగృతికి ఫోన్ చేసిన శ్రావ్య తనకు బతకాలని లేదనీ, ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతానని చెప్పింది. బాగానే చదువుతున్నావు కదా? సమస్యలేమైనా ఉంటే చెప్తే సాయం చేస్తానని జాగృతి ధైర్యం చెప్పారు.
ప్లాస్టర్, క్లిప్పు పెట్టుకుని ఆత్మహత్య: అనంతరం ఇదే విషయాన్ని ఆమె శ్రావ్య సోదరుడి ద్వారా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశారు. వారు శ్రావ్యకు ఫోన్ చేసి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు, మేము వచ్చి తీసుకెళ్తామని నచ్చజెప్పారు. దాంతో మీరు రావద్దని సెలవులిస్తే గురువారం వస్తానని శ్రావ్య అనడంతో, జాగ్రత్తగా చూడాలని సహచర విద్యార్థిని హిమసిరిని తల్లిదండ్రులు కోరారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి వరకు స్నేహితురాళ్లతో కబుర్లు చెప్పుకున్న తర్వాత నిద్రపోదామని హిమసిరి కోరినా నేను తర్వాత నిద్రపోతానని శ్రావ్య అందుకు బదులిచ్చారు. వారంతా నిద్రపోయాక 12.30 గంటల ప్రాంతంలో నోటికి ప్లాస్టర్ వేసుకుని, ముక్కుకు క్లిప్పు పెట్టుకుని శ్రావ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
ఒంటరితనమే కుంగదీసిందన్న పోలీసులు: సోమవారం ఉదయం తోటి విద్యార్థినులు చూడగా శ్రావ్య అచేతనంగా పడి ఉండడం గమనించి వార్డెన్కు చెప్పారు. స్థానిక పట్టాభిపురం సీఐ గంగా వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ఐ తరంగిణి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. శ్రావ్య తల్లి ఉమా రాధిక ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఒంటరితనమే ఆమెను కుంగదీసి ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు కారణమైందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
