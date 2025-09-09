'తాను లేనిదే నేను జీవించలేను' : రైలు కింద పడి ప్రేయసి - బావిలో దూకి ప్రియుడి ఆత్మహత్య

ETV Bharat / state

ఫోన్‌లో మాట్లాడిన కాసేపటికే రైలు కిందపడి బీటెక్ విద్యార్థిని మృతి - ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రియుడు మరుసటి రోజు బావిలో దూకి ఆత్మహత్య

Engineering Student Found on Railway Track
Engineering Student Found on Railway Track (ETV Bharat)
Engineering Student Found on Railway Track : ఇటీవల కాలేజీ విద్యార్థుల బలవన్మరణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. కొంతమంది విద్యార్థులు చదువుల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక మృతి చెందుతున్నారు. మరికొంత మంది తెలిసీ తెలియని వయసులో ప్రేమలో పడి, అది విఫలం కావడంతో మనస్తాపంతో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఇలానే నగరంలో ఓ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రేమికులు ఒకరినొకరు విడిచి ఉండలేక, ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు. ఒకరు రైలు కింద పడగా, మరొకరు బావిలో దూకి తమ ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. ఒకరి మరణాన్ని తట్టుకోలేక మరొకరు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. అసలు ఏమైందంటే?

ఓ ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థిని తాను ప్రేమించిన యువకుడితో ఫోన్​లో మాట్లాడిన కొంతసేపటికే రైలు కింద పడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆ యువకుడు మరుసటి రోజు ''తాను లేనిదే నేను జీవించలేనని'' సూసైడ్​ నోటు రాసి బావిలో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. సికింద్రాబాద్​ జీఆర్పీ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలం కొర్వచల్మ గ్రామానికి చెందిన దుంపటి అంజన్నకు కుమార్తె హిత వర్షిణి (20), కుమారుడు ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయి ఘట్​కేసర్​లోని ఓ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలో బీటెక్​ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతోంది. ప్రస్తుతం అంజన్న ఉద్యోగ రీత్యా నిజామాబాద్​ జిల్లా ఆర్మూర్​లో నివాసముంటున్నారు.

సెలవుల కారణంగా తల్లిదండ్రుల వద్దకు వచ్చి : ఇటీవల హిత వర్షిణి సెలవుల కారణంగా తల్లిదండ్రుల వద్దకు ఇంటికి వెళ్లింది. తిరిగి సోమవారం కళాశాల ప్రారంభం అవుతుండటంతో ఆ అమ్మాయి ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఇంటి నుంచి బయలుదేరి సికింద్రాబాద్​ చేరుకుంది. ఆ రోజు రాత్రి 7.40 గంటల సమయంలో ఆమె తన స్నేహితుడు వినయ్​తో ఫోన్​లో మాట్లాడింది. ఆ తర్వాత ఘట్‌కేసర్‌-బీబీనగర్‌ రైల్వేస్టేషన్ల ప్రాంతంలోని మాధవరెడ్డి వంతెన వద్ద రైలు కింద పడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

జీఆర్పీ పోలీసులు మృతదేహన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, ఆమె వద్ద దొరికిన కాలేజీ ఐడీ కార్డు, ఆధార్​ కార్డు, సెల్​ఫోన్​ ఆధారంగా ఆమెను గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారాన్ని చేరవేశారు. వెంటనే మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రిలో మార్చురీకి తరలించి, పోస్టుమార్టం తర్వాత తన కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

స్వగ్రామం వద్ద యువకుడి బలవన్మరణం : దండేపల్లి మండలం కొర్విచల్మ గ్రామానికి చెందిన హిత వర్షిణి అదే గ్రామానికి చెందిన వినయ్‌ (28) ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఆదివారం రాత్రి ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని సమాచారం తెలుసుకున్న వినయ్‌, లక్షెట్టిపేట మండలంలోని కొత్త కొమ్ముగూడెం గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ బావిలో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.

హిత వర్షిణి ఆత్మహత్య కేసులో దర్యాప్తు చేపట్టిన సికింద్రాబాద్‌ జీఆర్పీ పోలీసులు, ఆమె చివరగా వినయ్‌కు ఫోన్‌ చేసినట్లు తెలుసుకుని వివరాలు సేకరిస్తుండగా అతను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయం బయటపడింది. వినయ్ రాసిన సూసైడ్ నోట్ ఆధారంగా వారిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతుని తల్లి రాజవ్వ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు లక్షెట్టిపేట ఎస్సై గోపతి సురేష్‌ పేర్కొన్నారు.

