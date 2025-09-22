సీనియర్లతో గొడవ - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య!
మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నారపల్లిలో విషాదం - ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో సీనియర్లతో గొడవ - మనస్తాపానికి చెంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ విద్యార్థి
Published : September 22, 2025 at 5:05 PM IST
Engineering Student Died in Hostel : ఏళ్లు గడుస్తున్నా ర్యాగింగ్ అకృత్యాలు ఆగడం లేదు. కష్టపడి ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థులు ఇలా సీనియర్ల ఆగడాలకు బలౌతున్న ఘటనలు ఎన్నో వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. కళాశాలల్లో ర్యాగింగ్పై నిషేధం ఉన్నా, ర్యాగింగ్ నియంత్రణకు కమిటీలు ఉన్నా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండటం లేదు. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులనే కాదు సీనియర్లను కూడా ర్యాంగింగ్ చేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల తరచూ వెలుగు చూస్తున్నాయి.
జూనియర్లను వేధించాలన్న సీనియర్ల పైశాచిక ఆనందం వారి జీవితాలను నాశనం చేస్తోంది. అంతేకాదు వారి ప్రాణాలు హరిస్తోంది. ఇది చివరికి తమ పిల్లల భవిష్యత్పై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకునే తల్లిదండ్రులకు తీరని వేదనను మిగుల్చుతోంది.
సీనియర్లతో గొడవ : చివరి రోజుల్లో తమకు అండగా ఉంటాడనుకున్న కుమారుడికి తానే చితి పెట్టాల్సి వచ్చిందని ఓ తండ్రి ఆవేదన పడుతున్న ఘటనే హైదరాబాద్లో వెలుగుచూసింది. సీనియర్లతో గొడవ జరగడంతో విద్యార్థి మనస్తాపానికి గురైన సెకండియర్ బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నారపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్కి చెందిన జాదవ్ సాయితేజ(19) నారపల్లిలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు.
అక్కడే ఓ బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు. ఇటీవల కళాశాలలోని సీనియర్ విద్యార్థులతో గొడవ జరిగింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి మనస్తాపం చెంది సాయితేజ హాస్టల్లో ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న మేడిపల్లి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రిలోని మార్చురీకి తరలించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఆత్మహత్య కాదు హత్య : తన కుమారుడిని సీనియర్లే హత్య చేశారని మృతుడి తండ్రి ప్రేమ్ సింగ్ ఆరోపించారు. సాయితేజది ఆత్మహత్య కాదని హత్యేనని వారికి శిక్ష పడాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
''మా బాబు పేరు సాయితేజ. బీటెక్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. మా బాబుకు నాలుగో సంవత్సరం వాళ్లు ర్యాగింగ్ చేశారు. ర్యాగింగ్లో భాగంగా పిల్లలు తనను కొట్టారు. ఓ వీడియో పంపారు. దానిలో నేను చనిపోతున్నా, నన్ను బాగా కొడుతున్నారు. నన్ను కొట్టి వాళ్లు డబ్బులు అడుగుతున్నారని మా బాబు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ గొడవలో ఉన్న నలుగురికి కచ్చితంగా శిక్ష పడాలి. బాబు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు వీరంతా కలిసి చంపేశారు. సాధారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఫ్యాన్కు ఉన్న మృతదేహాన్ని పోలీసులు వచ్చే వరకు కిందకు తీయరు. కానీ ఇక్కడ పోలీసులు వచ్చే లోపు బాబు మృతదేహాన్ని పక్కకు తీయడం జరిగింది. ఇది ఆత్మహత్య కాదు హత్యే. మా బాబుకు న్యాయం జరగాలి.'' - ప్రేమ్ సింగ్, మృతుడి తండ్రి
దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు గొడవ ఎలా జరిగింది, ఆరోజు ఎవరున్నారనే దిశగా విచారణ జరుపుతున్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారంపై కాలేజీ యాజమాన్యం ఇంత వరకు స్పందించకపోవడాన్ని విద్యార్థి సంఘాలు తప్పుపడుతున్నాయి. కాలేజీలో సీనియర్ల వేధింపుల వల్లే చనిపోయాడని తెలిసినా వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం సరికాదన్నారు. గొడవకు కారణమైన వారిపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.