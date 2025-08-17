ETV Bharat / state

ఇంజినీరింగ్‌ సీట్లు ఖాళీ - యూనివర్సిటీల్లోనూ భారీగా మిగులు! - ENGINEERING SEATS VACANT IN AP

ప్రైవేట్‌ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో 31,811 సీట్లు ఖాళీ - ప్రైవేటు వర్సిటీల్లో మిగిలింది 1126 సీట్లు

Engineering Seats Vacant in AP
Engineering Seats Vacant in AP (ETV Bharat (AI Generated))
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 7:36 AM IST

3 Min Read

ENGINEERING SEATS VACANT IN AP: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో నాలుగో వంతు ఇంజినీరింగ్‌ సీట్లు ఖాళీగా ఉండిపోనున్నాయి. కన్వీనర్‌ కోటాలో విద్యార్థుల కంటే సీట్లే అధికంగా ఉండటంతో మొత్తంగా 34 వేల 298 సీట్లు మిగిలిపోయాయి. యూనివర్సిటీల్లోనూ 1,361 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. యాజమాన్య కోటా కలిపితే ఈ సంఖ్య మరింత భారీగా పెరుగనుంది.

ప్రైవేట్‌ కాలేజీల్లో 31,811 సీట్లు: ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీల్లో ప్రభుత్వ కన్వీనర్‌ కోటా సీట్లకు సాంకేతిక విద్యా శాఖ రెండు విడతలుగా కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించింది. రెండు విడతలు పూర్తయిన తర్వాత చూస్తే ప్రైవేట్‌ కాలేజీల్లో ఏకంగా 31,811 సీట్లలో ఎవరూ చేరలేదు. ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల్లోనూ 1,126 సీట్లు మిగిలాయి. కౌన్సెలింగ్‌కు రిజిస్టర్‌ చేసుకున్న విద్యార్థుల కంటే సీట్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంది. EAPCETలో లక్షా 84 వేల 248 మంది అర్హత సాధించగా వారిలో కన్వీనర్‌ కోటాలో చేరేందుకు లక్షా 29 వేల 12 మంది రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నారు. అందులోనూ లక్షా 28 వేల 712 మందే అర్హత సాధించారు.

కానీ ప్రైవేటు వర్సిటీలు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీల్లో కలిపి కన్వీనర్‌ కోటా కింద లక్షా 53 వేల 964 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కౌన్సెలింగ్‌కు అర్హత సాధించిన వారందరికీ సీట్లు కేటాయించినా 25 వేలకు పైగా మిగిలే పరిస్థితి నెలకొంది. కొందరు అభ్యర్థులు కోరుకున్న కాలేజీల్లో సీట్లు పొందకపోవడంతో మిగులు సంఖ్య మరింత పెరిగింది.

యాజమాన్య కోటా సీట్లలోనూ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ (CSE) మినహా మిగతా బ్రాంచిల్లో సీట్లు భారీగా మిగిలాయి. EAPCETలో టాప్‌ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులు స్థానికంగా ప్రవేశాలు పొందడం లేదు. ఎన్‌ఐటీ, ఐఐటీ, ట్రిపుల్‌ఐటీల్లోగానీ, ఇతర రాష్ట్రాల్లో పేరొందిన వర్సిటీలు, కాలేజీల్లో గానీ చేరుతున్నారు. ఈఏపీసెట్‌లో 200లోపు ర్యాంకుల్లో ఇద్దరు విద్యార్థులు, టాప్‌-500 ర్యాంకుల్లో 12 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్‌లో పాల్గొనడమే దీనికి నిదర్శనం. ఎక్కువగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న విద్యార్థులు ఆయా బ్రాంచిల్లోనే చేరుతున్నారు.

యాజమాన్య కోటా లెక్కలు చూసుకుంటే: ప్రైవేటు కాలేజీల్లో కన్వీనర్‌ కోటా 70 శాతం కాగా యాజమాన్య కోటా 30 శాతం ఉంటుంది. ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల్లో ఇది 35 శాతం, 65 శాతంగా ఉంది. యాజమాన్య కోటా సీట్లలోనూ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (CSE) మినహా మిగతా బ్రాంచిల్లో భారీగానే సీట్లు మిగిలాయి. అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి (AICTE) సీట్లు, కొత్త కాలేజీల మంజూరుపై నిషేధం ఎత్తివేసింది. మౌలిక సదుపాయాలు చూపించినట్లైతే సీట్లను మంజూరు చేస్తోంది.

డీమ్డ్‌ యూనివర్సిటీల్లో 100 శాతం సీట్లను యాజమాన్యమే భర్తీ చేసుకుంటోంది. AICTE డీమ్డ్‌ టు బీ వర్సిటీలకు కొత్త అనుమతులు ఇస్తోంది. చాలామంది వీటిలోనూ ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు. ఆయా యూనివర్సిటీలు ప్రత్యేకంగా పరీక్షలు నిర్వహించుకుంటున్నాయి. సీఎస్‌ఈ బ్రాంచికి డిమాండ్‌ ఉండటంతో ఇప్పుడు చాలా విద్యా సంస్థల్లోనూ ఈ సీట్లే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

విద్యార్థులు ఎక్కువగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలవైపే చూస్తున్నారు. వీటికి సంబంధించిన కోర్సుల్లోనే చేరుతున్నారు. కొలువులొచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండటంతో సాధారణ డిగ్రీల కంటే ఇంజినీరింగ్‌లోనే ప్రతి సంవత్సరం అడ్మిషన్లు పెరుగుతున్నాయి. 2021లో 80,000 మంది ఇంజినీరింగ్‌లో చేరగా, 2024కు వచ్చేసరికి విద్యార్థుల సంఖ్య 1.16 లక్షలకు పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం 2 విడతల్లో కలిపి లక్షా 19 వేల 666 మంది విద్యార్థులకు సీట్లు కేటాయించారు.

ఏపీలో ఎటూ తేలని ఇంజినీరింగ్‌ కౌన్సెలింగ్‌ - ఆందోళనలో విద్యార్థులు

మంచి ర్యాంకు వచ్చినా జాయిన్ కావట్లే - టాప్‌ 500 ర్యాంకర్లలో 12 మంది మాత్రమే!

ENGINEERING SEATS VACANT IN AP: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో నాలుగో వంతు ఇంజినీరింగ్‌ సీట్లు ఖాళీగా ఉండిపోనున్నాయి. కన్వీనర్‌ కోటాలో విద్యార్థుల కంటే సీట్లే అధికంగా ఉండటంతో మొత్తంగా 34 వేల 298 సీట్లు మిగిలిపోయాయి. యూనివర్సిటీల్లోనూ 1,361 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. యాజమాన్య కోటా కలిపితే ఈ సంఖ్య మరింత భారీగా పెరుగనుంది.

ప్రైవేట్‌ కాలేజీల్లో 31,811 సీట్లు: ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీల్లో ప్రభుత్వ కన్వీనర్‌ కోటా సీట్లకు సాంకేతిక విద్యా శాఖ రెండు విడతలుగా కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించింది. రెండు విడతలు పూర్తయిన తర్వాత చూస్తే ప్రైవేట్‌ కాలేజీల్లో ఏకంగా 31,811 సీట్లలో ఎవరూ చేరలేదు. ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల్లోనూ 1,126 సీట్లు మిగిలాయి. కౌన్సెలింగ్‌కు రిజిస్టర్‌ చేసుకున్న విద్యార్థుల కంటే సీట్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంది. EAPCETలో లక్షా 84 వేల 248 మంది అర్హత సాధించగా వారిలో కన్వీనర్‌ కోటాలో చేరేందుకు లక్షా 29 వేల 12 మంది రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నారు. అందులోనూ లక్షా 28 వేల 712 మందే అర్హత సాధించారు.

కానీ ప్రైవేటు వర్సిటీలు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీల్లో కలిపి కన్వీనర్‌ కోటా కింద లక్షా 53 వేల 964 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కౌన్సెలింగ్‌కు అర్హత సాధించిన వారందరికీ సీట్లు కేటాయించినా 25 వేలకు పైగా మిగిలే పరిస్థితి నెలకొంది. కొందరు అభ్యర్థులు కోరుకున్న కాలేజీల్లో సీట్లు పొందకపోవడంతో మిగులు సంఖ్య మరింత పెరిగింది.

యాజమాన్య కోటా సీట్లలోనూ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ (CSE) మినహా మిగతా బ్రాంచిల్లో సీట్లు భారీగా మిగిలాయి. EAPCETలో టాప్‌ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులు స్థానికంగా ప్రవేశాలు పొందడం లేదు. ఎన్‌ఐటీ, ఐఐటీ, ట్రిపుల్‌ఐటీల్లోగానీ, ఇతర రాష్ట్రాల్లో పేరొందిన వర్సిటీలు, కాలేజీల్లో గానీ చేరుతున్నారు. ఈఏపీసెట్‌లో 200లోపు ర్యాంకుల్లో ఇద్దరు విద్యార్థులు, టాప్‌-500 ర్యాంకుల్లో 12 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్‌లో పాల్గొనడమే దీనికి నిదర్శనం. ఎక్కువగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న విద్యార్థులు ఆయా బ్రాంచిల్లోనే చేరుతున్నారు.

యాజమాన్య కోటా లెక్కలు చూసుకుంటే: ప్రైవేటు కాలేజీల్లో కన్వీనర్‌ కోటా 70 శాతం కాగా యాజమాన్య కోటా 30 శాతం ఉంటుంది. ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల్లో ఇది 35 శాతం, 65 శాతంగా ఉంది. యాజమాన్య కోటా సీట్లలోనూ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (CSE) మినహా మిగతా బ్రాంచిల్లో భారీగానే సీట్లు మిగిలాయి. అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి (AICTE) సీట్లు, కొత్త కాలేజీల మంజూరుపై నిషేధం ఎత్తివేసింది. మౌలిక సదుపాయాలు చూపించినట్లైతే సీట్లను మంజూరు చేస్తోంది.

డీమ్డ్‌ యూనివర్సిటీల్లో 100 శాతం సీట్లను యాజమాన్యమే భర్తీ చేసుకుంటోంది. AICTE డీమ్డ్‌ టు బీ వర్సిటీలకు కొత్త అనుమతులు ఇస్తోంది. చాలామంది వీటిలోనూ ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు. ఆయా యూనివర్సిటీలు ప్రత్యేకంగా పరీక్షలు నిర్వహించుకుంటున్నాయి. సీఎస్‌ఈ బ్రాంచికి డిమాండ్‌ ఉండటంతో ఇప్పుడు చాలా విద్యా సంస్థల్లోనూ ఈ సీట్లే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

విద్యార్థులు ఎక్కువగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలవైపే చూస్తున్నారు. వీటికి సంబంధించిన కోర్సుల్లోనే చేరుతున్నారు. కొలువులొచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండటంతో సాధారణ డిగ్రీల కంటే ఇంజినీరింగ్‌లోనే ప్రతి సంవత్సరం అడ్మిషన్లు పెరుగుతున్నాయి. 2021లో 80,000 మంది ఇంజినీరింగ్‌లో చేరగా, 2024కు వచ్చేసరికి విద్యార్థుల సంఖ్య 1.16 లక్షలకు పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం 2 విడతల్లో కలిపి లక్షా 19 వేల 666 మంది విద్యార్థులకు సీట్లు కేటాయించారు.

ఏపీలో ఎటూ తేలని ఇంజినీరింగ్‌ కౌన్సెలింగ్‌ - ఆందోళనలో విద్యార్థులు

మంచి ర్యాంకు వచ్చినా జాయిన్ కావట్లే - టాప్‌ 500 ర్యాంకర్లలో 12 మంది మాత్రమే!

For All Latest Updates

TAGGED:

ENGINEERING SEATS VACANTSEATS LEFT IN ENGINEERING COLLEGESSEATS REMAINING IN ENGINEERINGENGINEERING SEATS IN ANDHRA PRADESHENGINEERING SEATS VACANT IN AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.