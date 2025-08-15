Engineering Colleges Charging Fees in Name of NBA : హైదరాబాద్ సనత్నగర్కు చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి కుమారుడికి మేడ్చల్లోని ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కన్వీనర్ కోటాలో సీటు వచ్చింది. ఫీజులు చెల్లించేందుకు కాలేజీకి వెళ్లగా నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ (ఎన్బీఏ) ఫీజు రూ.22 వేలు చెల్లించాలని అన్నారు. అందులోనూ నగదు మాత్రమే ఇవ్వాలని షరతు విధించారు. రసీదు మాత్రం రూ.5500లకు ఇచ్చారు. అదేంటి అని ప్రశ్నించగా అడ్మిషన్ కావాలా? వద్దా? అంటూ అడిగారు.
- ఖైరతాబాద్లోని ఓ ప్రభుత్వ కార్యాలయం అధికారి కుమారుడికి గండిపేట్ సమీపంలోని ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో సీటొచ్చింది. మంగళవారం ఫీజులు చెల్లించేందుకు వారు వెళ్లారు. అంతా అయ్యాక ఎన్బీఏ ఫీజు రూ.20 వేలు ఇవ్వాలని సూచించారు. నిబంధనల ప్రకారం రూ.5500లే కదా అని ప్రశ్నించగా, ఇందులో మీకు తెలీని అంశాలు చాలా ఉంటాయి. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు, ఇతర వ్యవహారాలు ఉంటాయి. వాటన్నింటికీ చెల్లించాలి. అన్ని కలిపే ఫీజు నిర్ణయించాం. తప్పకుండా చెల్లించాల్సిందే. కేవలం క్యాష్ మాత్రమే ఇవ్వాలి.
గ్రేటర్ పరిధిలోని కొన్ని ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో తాజా పరిస్థితులివి. ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరుతున్న విద్యార్థుల నుంచి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ పేరుతో రెండు నుంచి నాలుగింతలు అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. మంచి బ్రాంచుల్లో సీటొచ్చింది కదా, సర్లే ఇచ్చేద్దాం అనుకొని తల్లిదండ్రులు అదనంగా చెల్లిస్తున్నారు. ఇలా ఆయా ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు విద్యార్థుల నుంచి రూ.లక్షల్లో దోచుకుంటున్నారు. ఎన్బీఏ పేరుతో మేడ్చల్కు సమీపంలోని ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ఏకంగా రూ.75 లక్షలు అదనంగా వసూలు చేసుకుంది. వీటిని నియంత్రించాల్సిన అధికార యంత్రాగం అసలేమీ తెలియనట్లు ఉంటోంది. ఈ భారం పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై పడుతోంది. కొందరు అప్పులు చేసి మరీ చెల్లించాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. తల్లిదండ్రులు ఇంత ఫీజు కాదు కదా అని ప్రశ్నించగా సీటు కావాలా? వద్దా? అనే సరికి పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి అడిగినంతా చెల్లిస్తున్నారు.
గుర్తింపు కోసం అధిక ఫీజు వసూలు : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, కార్పొరేటు ఇంజినీరింగ్ కోర్సులకు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి అనుమతిస్తుంది. జాతీయ స్థాయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న స్వతంత్ర సంస్థ నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్ ఆయా ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల బ్రాంచులకు గుర్తింపు ఇస్తోంది. జేఎన్టీయూ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధుల్లోని ప్రైవేటు, అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ తదితర బ్రాంచులకు ఎన్బీఏ గుర్తింపు లభించాలంటే ఒక్కో విద్యార్థి తరఫున రూ.5500లు చెల్లించాలి.
వివరాలు తెలుసుకుని చర్యలు చేపడతాం : ఎన్బీఏ అధికారులు ఆయా కాలేజీలను సందర్శించి బోధనలో నాణ్యత, ఇతర వివరాలను పరిశీలించి ప్రమాణాలు లేకపోతే ఆ కాలేజీకి గుర్తింపును నిరాకరిస్తారు. గుర్తింపు కోసం ఒక్కో విద్యార్థి నుంచి కొన్ని కాలేజీలు రూ.15 వేల నుంచి రూ.22 వేల వరకూ వసూలు చేస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల సమాఖ్య ప్రతినిధి డాక్టర్ జి.నాగయ్యను వివరణ కోరగా, వివరాలు తెలుసుకొని చర్యలు చేపడతామని సమాధానమిచ్చారు.
