ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల గుప్పిట్లో విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లు - రూల్స్​ను బ్రేక్​ చేసి మరీ!

ఫీజు బకాయిలు రాబట్టుకునేందుకు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల కొత్త పన్నాగం - అధికశాతం కళాశాలలు విద్యార్థుల నుంచి టీసీ, పది, ఇంటర్​ ధ్రువపత్రాలు తీసుకుంటున్న వైనం - నిబంధనలకు తూట్లు పొడిచి ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న కళాశాలలు

Engineering Colleges Taking students Certificates
Engineering Colleges Taking students Certificates (EENADU)
Engineering Colleges Taking students Certificates : రాష్ట్రంలో ఈ విద్యాసంవత్సరం (2025-26) బీటెక్‌ ఫస్ట్ ఇయర్​లో చేరిన విద్యార్థుల ధ్రువపత్రాలు(సర్టిఫికెట్స్​) ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల గుప్పిట్లోకి చేరుకున్నాయి. విద్యార్థుల నుంచి ఒరిజినల్‌ టీసీ(ట్రాన్స్ఫర్​ సర్టిఫికెట్) తప్ప మిగిలిన ఏ ఒక్క అసలు ధ్రువపత్రాన్ని తీసుకోరాదు అన్న నిబంధనకు రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలు తూట్లు పొడిచాయి. చాలా కళాశాలలు టీసీతో పాటు పది, ఇంటర్‌ ఒరిజినల్‌ మార్కుల సర్టిఫికెట్లను తీసుకున్నాయి. బోధన ఫీజులు సొంతగా చెల్లించాల్సి ఉన్నా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలున్నా అవన్నీ వసూలయ్యే విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లను ఆయుధంగా వినియోగించుకోవాలని చూస్తున్నాయి.

సీటు కేటాయింపు లేఖలో శైలి మారిస్తేనే : కన్వీనర్‌ కోటాలో బీటెక్‌ సీట్లు పొందితే సీట్‌ ఎలాట్‌మెంట్‌ లెటర్‌లో ఒరిజినల్‌ టీసీ మాత్రమే ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో ఇవ్వాలని, మిగిలినవి జిరాక్స్‌ కాపీలు ఇస్తే చాలని ఎప్‌సెట్‌ ప్రవేశాల కన్వీనర్‌ పేరిట ముద్రిస్తున్నారు. కానీ ఆయా కళాశాలలు మాత్రం ఇందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని, ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని, అప్పుడు అవి దొరికితే అనుమతులు రద్దు చేస్తామని ముద్రించడంలేదు. దాంతో తమ వద్ద ఉంటే పోతాయని విద్యార్థులే ఇచ్చారని చెప్పుకొనేందుకు కళాశాలల మేనేజ్​మెంట్లకు అవకాశం ఏర్పడిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి రూల్స్ ప్రకారం విద్యార్థి ట్రాన్స్​ఫర్ సర్టిఫికెట్ తప్ప మరే ఇతర ధ్రువపత్రాన్ని కళాశాలలు తీసుకోకూడదు.

‘మా కుమారుడికి జీడిమెట్ల సమీపంలోని ఓ కళాశాలలో సీటు వచ్చింది. అక్కడ అందరూ అన్ని ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చామనిచెప్పారు. ఒక వేళ మేము ఇవ్వకపోతే కుమారుడిని ఇబ్బందికి గురి చేస్తారేమోనని ఇవ్వక తప్పలేదు’’ అని ఓ విద్యార్థి తండ్రి వివరించారు. ఈసారి కన్వీనర్‌ కోటా కింద 80 వేల మంది విద్యార్థులకు సీట్లు దక్కగా సుమారు 75 వేల మంది చేరారు. మేనేజ్​మెంట్ కోటా కింద ఇప్పటికే దాదాపు 20 వేల మంది వరకు ప్రవేశాలను పొందారు. చాలామంది విద్యార్థుల ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు కళాశాలలకు చేరుకున్నాయి. గతంలోనూ పలు కళాశాలలు ఫీజులు పేరిట విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వకుండా తిప్పిన ఉదంతాలు అనేకం. అందువల్ల అధికారులు మరింత దృష్టిసారించి బాధ్యులైన కళాశాలలపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

తనిఖీలు చేయకపోవడంపై విమర్శలు : జాబ్​ వచ్చినప్పటికీ కళాశాలలు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం లేదని, ఎంటెక్‌లో చేరదామన్నా సమస్య అయిందని గతంలో పలువురు విద్యార్థులు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్​మెంట్, జేఎన్‌టీయూహెచ్, విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి మొరపెట్టుకున్నారు. అలా వినతిపత్రాలు ఎవరైతే ఇచ్చారో వారి సర్టిఫికెట్లను ఇవ్వాలని ఆయా కళాశాలలకు అధికారులు లేఖలు రాస్తున్నారు తప్ప నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లను ఎందుకు తీసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించకపోవడం, తనిఖీలు చేయకపోవడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. 6 నెలల క్రితం బాచుపల్లిలోని గోకరాజు ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీకి జేఎన్‌టీయూహెచ్‌ షోకాజ్‌ నోటీసు జారీ చేసిన తర్వాతే అక్కడి సిబ్బంది విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారనే విషయం విదితమే. నిబంధనలు అతిక్రమించి నడపుతున్న ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలపై చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

