ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ - 5 రాష్ట్రాల్లో ఈడీ సోదాలు
ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ తనిఖీలు - తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, దిల్లీలో ఈడీ సోదాలు - హవాలా, షెల్ కంపెనీల ద్వారా రూ.3,500 కోట్లు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 2:32 PM IST
Enforcement Directorate Raids in AP Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి కుంభకోణంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) రంగంలోకి దిగింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాట, తమిళనాడు, కర్ణాటక, దిల్లీలోనూ సోదాల కొరడా ఝళిపించింది. ఏకకాలంలో 5 రాష్ట్రాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోనే మద్యం దుకాణాలు తెరిచి ప్రముఖ బ్రాండ్లన్నీ పక్కనపెట్టి జే బ్రాండ్లకు గేట్లత్తారు. కొన్ని డిస్టిలరీలను హస్తగతం చేసుకుని రకరకాల పేర్లతో మద్యం ఉత్పత్తి చేయించారు. కమీషన్లు ఇచ్చిన కంపెనీలకే అధిక ఆర్డర్లు కట్టబెట్టారు.
బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ నుంచి మద్యం సరఫరదారుకు బిల్లులు చెల్లించగానే మద్యం ముఠా తమ ముడుపులు వసూలు చేసుకునేవారు. ఈ ప్రక్రియ అంతా పక్కా కుట్రపూరితంగా జరిగిందని ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ తేల్చింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం మాటున దాదాపు రూ.3,500 కోట్ల దోపిడీకి పాల్పడి నట్లు సిట్ తేల్చింది. ఈ మొత్తాన్ని డొల్ల కంపెనీలు, బినామీ సంస్థల ద్వారా మళ్లించినట్లు ఛార్జిషీట్లలో పేర్కొంది. మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతో కొందరు స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు చేయగా, మరికొందరు విదేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు సిట్ కొన్ని కీలక ఆధారాలు సేకరించింది.
ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా: మద్యం ముడుపులను విదేశాలకు హవాలా మార్గంలో తరలించారనే కోణంలో ఎన్ఫోర్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగింది. సిట్ విచారణతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా ఈడీ పంజాతో బెంబేలెత్తుతోంది. మరోవైపు ఈ మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్ ఇప్పటి వరకూ 29 మంది వ్యక్తులు, 19 సంస్థలను నిందితులుగా చేర్చింది. 12 మందిని అరెస్టు చేసింది. ధనుంజయరెడ్డి (ఏ-31), కృష్ణమోహన్రెడ్డి (ఏ-32), బాలాజీ గోవిందప్ప (ఏ-33), పైలా దిలీప్ (ఏ-30)లు బెయిల్పై బయటకు రాగా చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, వెంకటేశ్ నాయుడు సహా మొత్తం 8 మంది ఇంకా జైల్లోనే ఉన్నారు.
ఆఫ్రికా ఖండంలోని జాంబియాకు: మద్యం ముడుపులు ద్వారా కొల్లగొట్టిన వేల కోట్ల రూపాయల్లో కొంత మొత్తాన్ని ‘బిగ్ బాస్’ ఆఫ్రికా ఖండంలోని జాంబియాకు తరలించినట్లు సిట్ ఇటీవల గుర్తించింది. అక్కడ మెటల్, మైనింగ్, ఆహారశుద్ధి సహా మరికొన్ని రంగాల్లో దాదాపు రూ.400 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టినట్లుగా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇదంతా డొల్ల కంపెనీలు, హవాలా మార్గాల్లో తరలించినట్లు భావిస్తోంది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒక్కో మద్యం కేసుకు 150 నుంచి 600 రూపాయల వరకూ ముడుపులు వసూలు చేసి మూడున్నర వేల కోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు తేల్చిన సిట్ అంతిమ లబ్ధిదారు ‘బిగ్బాసే’ అని గుర్తించింది. ఐతే ఆ సొమ్మంతా ఎక్కడికి వెళ్లింది? ఎలా తరలించారు? ఎక్కడెక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టారనే కోణంలో సిట్ లోతైన దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ముంబయి, దిల్లీ, హైదరాబాద్ సహా మరికొన్ని నగరాల్లోని హవాలా వ్యాపారుల ప్రమేయాన్ని గుర్తించి వారిని విచారణకు పిలిచింది.
దేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో కంపెనీలు : పలు డొల్ల కంపెనీల ప్రతినిధుల్ని, ప్రశ్నించినప్పుడు జాంబియాలో బిగ్బాస్ పెట్టుబడుల గుట్టు రట్టైంది. భారత్ నుంచి జాంబియాకు ఈ మొత్తాన్ని రూటింగ్ చేయటం కోసం వివిధ దేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో డొల్ల కంపెనీలు, బినామీలను పెట్టుకున్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. మద్యం ముడుపుల సొమ్ములో కొంత మొత్తంతో బెంగళూరు, హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేయగా, ఇంకా కొంత గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల తరఫున ఖర్చు చేసినట్లు ఇప్పటికే తేలింది.
మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామాలు - కోర్టు ఎదుట చెవిరెడ్డి వార్నింగ్
మద్యం కుంభకోణంలో తెరపైకి సునీల్రెడ్డి - జగన్తో బంధం మళ్లీ హాట్ టాపిక్