ఆటోనగర్​లో ప్లాట్ల కోసం యజమానుల పాట్లు - అక్కడి వారంతా ఆస్తులు ఉన్నా పేదలుగానే! - ENDOWMENT DEPARTMENT PLOTS IN AP

దేవాదాయశాఖ నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న సర్పవరం ఆటోనగర్‌ - రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగిపోయిన భూములు

Endowment Department Plots Problems In Auto Nagar East Godavari
Endowment Department Plots Problems In Auto Nagar East Godavari (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 2:08 PM IST

Endowment Department Plots Problems In Auto Nagar East Godavari: కాకినాడ నగరంలో ట్రాఫిక్‌ సమస్య పరిష్కరించేందుకు మెకానిక్‌ షెడ్‌లను తరలించేందుకు నాటి ప్రభుత్వం 1993లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రీయల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (APIIC) ద్వారా సర్పవరంలో 18 ఎకరాల భూమి సేకరించింది. 2000లో ఏపీఐఐసీ నుంచి ప్లాట్ల యజమానులు కొనుగోలు చేసిన భూమిలోనే ఆటోనగర్‌ ఏర్పడింది. 2016 నుంచి దాదాపుగా 7.62 ఎకరాల భూమిని దేవాదాయశాఖ 22 ఏ నిషేధిత జాబితా చేర్చారు. దాంతో ప్లాట్ల అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు నిలిపివేశారు. అప్పటి నుంచి ఆస్తులు ఉన్నా ఇక్కడి వారంతా పేదలుగానే మిగిలిపోయారు.

వేర్వేరు సర్వే నంబర్ల నమోదుతో ఇబ్బందులు: ఈ భూములకు రెవెన్యూశాఖ సర్వే నంబరును 104/2 గా నమోదు చేయగా, ఏపీఐఐసీ ఆటోనగర్‌ యజమానులకు అమ్మినప్పుడు మాత్రం సర్వే నంబరును 104 - పార్టుగా నమోదు చేసి, రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయడంతో వివాదం మొదలైంది. సర్వే నంబరు 104 దేవాదాయశాఖ నిషేధిత జాబితాలో ఉండడంతో 2016 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్‌లు నిలిచి పోయాయి. 7.62 ఎకరాల్లో సుమారు 60 మంది వాహనాల మరమ్మతుల షెడ్లు, స్పేర్‌ పార్టులు, చిన్నపాటి పరిశ్రమలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఆ ప్లాట్లు అమ్ముకానికి అనుకూలంగా లేకపోవడం, బ్యాంకు రుణాల తాకట్టుకు పనికిరావడం లేదని వాపోతున్నారు. వీటితో పాటుగా ఇక్కడే సర్పవరం భావనారాయణస్వామి ఆలయానికి చెందిన భూములు కూడా ఉండడం వివాదానికి కారణమైంది. ఈ భూములు సర్వే నంబరు 104లో 8.05 ఎకరాలు, 122లో 5.5 ఎకరాలు, 105/4లో 0.38 ఎకరాలు ఉన్నాయి.

అప్పు పుట్టడం లేదు: మాకు ఇచ్చిన ప్లాట్లు ఉన్న భూమిని 2016లో దేవాదాయశాఖ నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. దాంతో రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగిపోయాయి. భూహక్కు లేక బ్యాంకు రుణాలు కూడా పుట్టడం లేదు. వ్యాపారాలు సరిగా లేవని ప్లాట్లను అమ్ముదామన్నా కుదరడం లేదు. అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఫలితం ఉండడం లేదని పెమ్మాడి శ్రీనివాసకుమార్‌ అన్నారు.

సంయుక్త సర్వేతో పరిష్కారం: ఆటోనగర్‌ భూములను దేవాదాయశాఖ నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించాలని లేఖలు రాశాము. ఏపీఐఐసీ, రెవెన్యూ, దేవాదాయశాఖ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో సంయుక్త సర్వే చేయించాలని కలెక్టర్‌ కోరారు. త్వరలోనే పరిష్కారం చూపుతాం అని ఎ.రమణారెడ్డి, జోనల్‌ మేనేజర్, ఏపీఐఐసీ, కాకినాడ తెలిపారు.

ఏపీఐఐసీ సంస్థ: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఏపీఐఐసీ (ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ) అనేది ఒక సంస్థ. ఈ సంస్థ పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం భూములను కొనుగోలు చేసి, పారిశ్రామిక వేత్తలకు లీజుకు లేదా అమ్మకానికి అందిస్తుంది. దీని ప్రధాన లక్ష్యం రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం.

