ప్రమాదకరంగా వరద కాలువలు - నాలాల్లో పడి విగత జీవులుగా మారుతున్న ప్రజలు

హైదరాబాద్​లో ప్రమాదకరంగా వరద కాలువలు - నిర్వహణ కరవై శిథిల స్థితికి చేరినా పట్టని వైనం - చిన్నపాటి వర్షానికి ఇళ్లలోకి చేరుతున్న నీరు - అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్న ప్రజలు

Nala Issues And Accidents In Hyderabad
Nala Issues And Accidents In Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 10:21 AM IST

Nala Issues And Accidents In Hyderabad : మహా నగరంలో వరద నీటి నాలాలు ప్రజల ప్రాణాలను బలిగొంటున్నాయి. దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించినవి కావడం, నిర్వహణ లేకపోవడంతో శిథిలస్థితికి చేరి చిన్న వానకే వాటి రక్షణ గోడలు కుప్పకూలుతున్నాయి. ఆదివారం కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరంలోని అఫ్జల్‌సాగర్‌ నాలాలో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. ముషీరాబాద్‌ పరిధిలోని వినోభాకాలనీలో ఒకరు కొట్టుకుపోయారు. వీరి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు. ఇలాంటి సంఘటనలు గతంలోనూ జరిగాయి. ముషీరాబాద్, నేరేడ్‌మెట్‌ ప్రాంతాల్లోని నాలాల్లో పడి చిన్నారులు మృతి చెందారు. గోషామహల్‌లో గోడలు కూలి నాలాలో కార్లు, బైకులు పడిపోయిన సంఘనటలూ ఉన్నాయి.

నాలాల గోడల మీద ఇళ్లు : నాలాలను ఆక్రమించడం, ఇష్టానుసారం వంకర్లు తిప్పడంతో కుంచించుకుపోయాయి. చాలా బస్తీల్లో నాలాల గోడల మీద ఇళ్లు నిర్మించారు. ఇంటి వెనుకవైపు తలుపులు నేరుగా నాలాలోకి వెళ్లేలా ఉంటున్నాయి. వాటిపై సిమెంటు స్లాబ్‌లు వేసి రెండోవైపు వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్యారడైజ్, చింతలబస్తీ, ఖైరతాబాద్‌ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటివి ఉన్నాయి.

కొరవడిన రక్షణ చర్యలు :

  • ఆక్రమణల తొలగింపుతో పాటు సత్వరమే ఓపెన్‌ నాలాలకు పెద్ద గోడలు నిర్మించి, ఇరువైపులా ముళ్ల కంచెలు ఏర్పాటు చేయాలి. పూడిక తీయడం, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో శ్లాబుల నిర్మాణంతో పాటు పాత వాటికి మరమ్మతులు త్వరగా చేపట్టాలి.
  • వర్షాకాలం ప్రారంభం కంటే ముందే నాలాల్లో చెత్తను తొలగించాలి. ఇనుప కంచెలను నిర్మించాలి. చెత్త వేసే దారిలేకుండా చేయాలి. అలాగే రోడ్లపై నిలిచిపోతున్న నీటిని నాలాల్లోకి సులభంగా వెళ్లేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.

హైదరాబాద్​లో నాలాల పరిస్థితి :

  • మొత్తం పొడవు : 1,200 కి.మీ
  • వీటిలో ప్రధాన నాలాలు : 390 కి.మీ. (ఓపెన్‌)
  • భూగర్భంలో ఉన్నవి : 810 కి.మీ.

ఎందుకిలా జరుగుతోందంటే? :

  • హైదరాబాద్​లో 390 కిలోమీటర్ల పొడవున విస్తరించిన ప్రధాన నాలాలన్నీ పైకప్పులు లేకుండా(ఓపెన్‌) ఉన్నాయి. ముషీరాబాద్, నారాయణగూడ, రాంనగర్, పార్శిగుట్ట, విద్యానగర్, పాతబస్తీ ప్రాంతాల్లోని నాలాలన్నీ పాత కట్టడాలే. చాలా వరకు అక్రమించినవే ఉన్నాయి. వాటిని అధికారులు గుర్తించాలి.
  • కాలువలపై కొన్నిచోట్ల కొత్తగా కాంక్రీట్‌తో నిర్మిస్తున్న గోడల్లోనూ నాణ్యత పాటించడంలేదు. గుత్తేదారుల లాభాపేక్ష, ఇంజినీర్ల కమీషన్లు వెరసి నాణ్యతకు తిలోదకాలు వదులుతున్నారు. దాంతో నిర్మించిన మూణ్నాళ్లకే కూలిపోతున్నాయి.
  • ఓపెన్‌ నాలాలపై రోడ్డు దాటే ప్రాంతంలో, గల్లీల వద్ద నాణ్యత లేకుండా కాంక్రీట్‌ శ్లాబ్‌లు వేస్తున్నారు.
  • నాలాల్లో పూడిక తీయకపోవడం మరో ప్రధాన కారణం.

చెత్తను వేయడంతో అంతా పేరుకుపోయి : కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాలాల్లో ఇష్టానుసారంగా ఇంట్లో ఉన్న చెత్తను తెచ్చి పారేయడం వల్ల బ్లాక్స్​ ఏర్పడుతుంది. చిన్నపాటి వర్షం కురిసినా చెత్త అంతా ఒక దగ్గర పేరుకుపోయి నాలాలు నిండి నీరు బయటకు వస్తుంది. దీంతో అక్కడ ఇళ్లలోకి నీరు చేరుతుంది. గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు చాలా వరకు చోటుచేసుకున్నాయి. మరోవైపు నాలాలో చెత్త వేయడానికి నాలాలకు పైనా ఏర్పాటు చేసే ఇనుప కంచెలను తొలగిస్తున్నారు. దీంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ నాలల గోడలు తెగిపోయి వర్షం పడినప్పుడు ఆ నీరంతా బయటకు వస్తుంది.

