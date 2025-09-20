80 గజాల్లో ఇళ్లు రూ.10లక్షల లోపే! - గాజులరామారంలో జోరుగా కబ్జా బిజినెస్
గాజులరామారంలో రూ.4500 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణ - 60-80 గజాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణం విక్రయం - పేట్రేగుతున్న కబ్జాదారులు కళ్లుమూసుకున్న అధికారులు
Published : September 20, 2025 at 2:31 PM IST
Rs. 4500cr Worth Government Land in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్కు 10.కి.మీ దూరంలో ఉన్న గాజులరామారంలోని ప్రభుత్వ భూమి రెండు నెలల క్రితం పక్కా ఇళ్లు నిర్మించారు. ఇక్కడ వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూముల్లో పక్కా నిర్మాణాలు వెలిశాయి. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, టీజీఐఐసీ, హెచ్ఎండీఏ, హౌసింగ్బోర్డు విభాగాలకు దశాబ్దాల క్రితం అప్పటి ప్రభుత్వాలు భూములిచ్చారు.
ఆయా విభాగాలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించకపోవడంతో కొందరు అక్రమార్కులు గత మూడు, నాలుగేళ్లుగా పథకం ప్రకారం భూములను కబ్జా చేస్తున్నారు. అక్కడ 60,80 గజాల్లో ఇళ్లు నిర్మించి రూ.5లక్షల నుంచి రూ. 10లక్షలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇవన్నీ తెలిసినా ఆయా విభాగాల అధికారులు కళ్లు మూసుకున్నారు. తాజాగా సర్వే నంబరు 307లో ఇళ్లు నిర్మించడంతో పాటు స్థలాలు చదును చేస్తున్నారు.
అధికారుల సహకారం విద్యుత్, నల్లా కనెక్షన్ల మంజూరు : హైదరాబాద్లోని కుత్బుల్లాపూర్ మండలం గాజులరామారంలోని ప్రభుత్వ స్థలాలను అక్కడున్న కొందరు చోటామోటా నేతలు క్రమంగా సొంతం చేసుకుంటున్నారు. మూడున్నరేళ్లలో ఏకంగా 103 ఎకరాల భూములు ఆక్రమించేశారు. ఆ ప్రాంతాల్లో ఎకరా మార్కెట్ విలువ రూ. 40-50 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఆ లెక్కన రూ.4500 కోట్ల విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి.
కుత్బుల్లాపూర్, గాజులరామారం, చింతల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎకరా మార్కెట్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించి అమ్మేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలాలు పర్యవేక్షించాల్సిన రెవెన్యూ, విద్యుత్ అధికారుల్లో కొందరు వీరికి సహకరిస్తుండడంతో కరెంటు మీటర్లొస్తున్నాయి. నల్లా కనెక్షన్లూ ఇస్తున్నారు. దీంతో కొందరు అప్పులు చేసి మరీ సొంత ఇళ్లు కొంటున్నారు. వీటిని అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్న కబ్జాదారులు బహుళ అంతస్తుల భవనాలను కట్టుకుని, ఖరీదైన కార్లలో తిరుగుతున్నారు.
పత్రికల్లో కథనాలు స్థానికులు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడే : గాజులరామారంలోని ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకుంటున్నారని కేవలం పత్రికల్లో కథనాలొచ్చినప్పుడు అక్కడి స్థానికులు ప్రభుత్వ అధికారులు, హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు మాత్రమే రెవెన్యూ, పోలీస్ అధికారులు స్పందిస్తున్నారు.
మామూళ్లతో థాయ్లాండ్కు వెళ్లి జల్సాలు : ఈ ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించిన కబ్జాదారులకు సహకరించిన ఒక రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ వారిచ్చిన మామూళ్లతో థాయ్లాండ్కు వెళ్లి కాసినోలో జల్సా చేసినట్లు తెలిసింది. మరో ఇద్దరు గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు అక్రమార్కుల నుంచి రెండేళ్ల క్రితం రూ.లక్షలు తీసుకోగా విషయం తెలిసిన మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ వారిపై వేటు వేశారు. గత సంవత్సరం ఆగస్టులో హైడ్రా అధికారులు సర్వే నంబరు 329/1లో 51 సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కూల్చేశారు. అధికారుల దృష్టి మళ్లగానే మళ్లీ నిర్మాణాలు చేపట్టారు.
''గాజులరామారంలోని వేర్వేరు సర్వే నంబర్లలో హౌసింగ్, హెచ్ఎండీఏ, ఎస్ఎఫ్సీ, టీజీఐఐసీలకు చెందిన భూములు వందల ఎకరాల్లో ఉన్నాయి. వాటిని కొందరు కబ్జా చేస్తున్నారంటూ ఆయా విభాగాల అధికారులకు సమాచారమిచ్చాం. ఇప్పుడిప్పుడే వారు కంచెలు నిర్మించి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. ఆక్రమణలపై మా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే స్పందించి చర్యలు చేపడుతున్నాం.''- శ్యామ్ప్రకాశ్, ఆర్డీవో, మల్కాజిగిరి
