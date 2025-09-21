ETV Bharat / state

కేవలం రూ.2 ప్రీమియంతో రూ.20 లక్షల ప్రమాద బీమా : ఉపాధి కూలీలూ తెలుసుకోండి

ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా పథకం అమలుకు శ్రీకారం - పోస్టాఫీసు ఖాతా ఉన్నవారు సంబంధిత కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్న అధికారులు - బీమా పథకాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారుల విజ్ఞప్తి

Employment Guarantee Scheme workers
ఉపాధి పని చేస్తున్న కూలీలు (Eenadu)
September 21, 2025

PM Suraksha Bima Yojana For Employment Guarantee Scheme Workers : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకంలో జాబ్‌ కార్డులో నమోదైన ప్రతి కూలీకి పీఎం సురక్ష బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. పీఎంఎస్​బీవై పథకంలో నమోదు చేసుకున్న 18 నుంచి 70 ఏళ్లలోపు కూలీలు బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసులో అకౌంట్​ ఉన్నవారు సంబంధిత కార్యాలయాలను సంప్రదించాలి. ఆ తర్వాత రాతపూర్వకంగా ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా పథకంలో నమోదు చేయాలని దరఖాస్తుతో పాటు రూ.20 చెల్లించి బీమా వర్తించేలా నమోదు చేసుకోవాలి.

అలా నమోదైనవారు ఉపాధి పని ప్రదేశంలో దురదృష్టవశాత్తు అనుకోని ఘటనలతో మృతి చెందినా, శాశ్వత వైకల్యం పొందినా రూ.2 లక్షలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. పాక్షిక వైకల్యమైతే రూ.లక్ష వరకు ఇన్స్యూరెన్స్ అందిస్తారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

1.32 లక్షల మంది కూలీలు : భూపాలపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా 12 మండలాలు, 248 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఉపాధి హామీ పథకంలో జాబ్‌ కార్డు నమోదు చేసుకున్న కుటుంబాల సంఖ్య దాదాపు 1.1 లక్ష వరకు ఉంటుంది. ఇందులో కూలీలు 2.41 లక్షల మంది ఉన్నారు. అయితే జాబ్‌ కార్డు నమోదు చేసుకున్నవారిలో చాలా మంది పనులకు రాకుండా కేవలం ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను పొందడం కోసమే నమోదై ఉంటారు. దీంతో యాక్టివ్‌ జాబ్‌ కార్డులు 71 వేలు ఉండగా, అందులో 1.32 లక్షల మంది కూలీలుగా నమోదు చేసుకున్నారు.

పథకంపై కూలీలకు లేని అవగాహన : ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా పథకానికి సంబంధించి ఇంకా చాలా మందికి సరైన అవగాహన లేదు. దీనిపై కూలీలకు అవగాహన కల్పించి వంద శాతం బీమా పథకంలో నమోదు చేయించాల్సిన అవసరం అధికారులతో పాటు ప్రభుత్వానికి కూడా ఉంది. ఈ విషయమై డీఆర్డీవో బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ పీఎంఎస్‌బీవైకి సంబంధించి క్షేత్ర స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తూ జాబ్‌ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ బీమా పథకంలో భాగస్వాములయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

నేరుగా బ్యాంకు అకౌంట్​ నుంచే డెబిట్ : ఈ పథ‌కానికి వ‌ర్తించే ప్రీమియంను గతంలో ఉన్న రూ. 12 నుంచి రూ.20కి పెంచింది. ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 1లోగా ఈ ప్రీమియం పాలసీదారుల బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఆటో డెబిట్ పద్ధతిలో కట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ జూన్ 1 తర్వాత ఆటో డెబిట్ పద్ధ‌తి ద్వారా మీ ఖాతా నుంచి డబ్బు కట్ అయినట్లయితే ఆ తేదీ నుంచి పీఎంఎస్​బీవై ప‌థ‌కం అమ‌లు అవుతుంది.

క‌వ‌రేజ్ ఎంత‌? : ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా యోజన పథకం కింద చందాదారుడు ప్రమాదానికి గురై మరణించినా లేదా శాశ్వతంగా వైకల్యానికి గురైనా రూ.2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి గురైతే రూ.1 లక్ష బీమాను చెల్లిస్తారు. ప్రమాదంలో రెండు కళ్లు పూర్తిగా కోల్పోయినా, రెండు చేతులు, కాళ్లు కోల్పోయినా దానిని శాశ్వత వైకల్యంగా పరిగణిస్తారు. అదే ఒక కాలు లేదా ఒక చెయ్యి కోల్పోయి, కంటి చూపు కోల్పోతే దానిని పాక్షిక వైకల్యంగా గుర్తిస్తారు.

