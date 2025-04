ETV Bharat / state

సైబర్​ బాధితులు ఎక్కువ ఉద్యోగులే! - EMPLOYEES VULNERABLE TO CYBERCRIME

Employees are the Most Vulnerable to Cybercrime : రాష్ట్రంలో సైబర్‌ నేరాల బారిన పడి సొమ్ము పోగొట్టుకుంటున్న బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులే ఉంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 8 నెలల్లో నమోదైన సైబర్‌ నేరాల కేసుల్లో మొత్తం 1,833 మంది ఏకంగా రూ.633.13 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. వారిలో 764 మంది (41.6 శాతం) ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులే. వారి తర్వాత స్థానంలో ప్రజల్లో బాగా ప్రాచుర్యమున్నవారు, ప్రముఖులు 697 మంది (38 శాతం) ఉన్నారు. ఆపై ఎక్కువగా విద్యార్థులే సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయారు. ఈ నేరాల కట్టడి చర్యల్లో భాగంగా బాధితుల వివరాల్ని విశ్లేషించిన పోలీసు శాఖ ఇటీవల ఒక నివేదిక సిద్ధం చేసింది.

దాని ప్రకారం ఆంత్రప్రెన్యూర్లతో పాటు వైద్యుల వంటి వృత్తి నిపుణులూ సైబర్‌ నేరాలకు బాధితులుగా మారుతున్నట్లు తేలింది. ప్రధానంగా డిజిటల్‌ అరెస్టులు, కొరియర్‌లో మాదకద్రవ్యాలు, ఆయుధాలు ఉన్నాయంటూ బెదిరింపులు, యూపీఐ, ఆన్‌లైన్, ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్, క్రెడిట్‌ కార్డు మోసాలు, ఫిషింగ్, క్రిప్టో కరెన్సీ, బ్లాక్‌ ట్రేడింగ్‌లో పెట్టుబడులు, ఈ-కేవైసీల పేరిట, న్యూడ్‌ వీడియో కాల్స్‌ వంటి మోసాల బారిన పడుతున్నారు.

బాధితుల్లో ఎక్కువమంది వీరే

సైబర్‌ మోసాలకు గురవుతున్న వారిలో 30-45 మధ్య వయస్కులు 35 శాతం (640 మంది) ఉన్నారు. 45-60 ఏళ్ల మధ్యనున్న వారు 22 శాతం (410 మంది). 18-30 ఏళ్ల మధ్యనున్న వారు 21 శాతం (391 మంది)

బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది పురుషులే ఉంటున్నారు.

రూ.633 కోట్లు కొల్లగొట్టిన నేరగాళ్లు : గతేడాది జులై నుంచి మొన్న ఫిబ్రవరి వరకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఏకంగా రూ.633.13 కోట్లు కొల్లగొట్టారు. సగటున రోజుకు రూ.2.66 కోట్లు దోచేశారు. అందులో రూ.1.46 కోట్లు మాత్రమే పోలీసులు తిరిగి రాబట్టగలిగారు. మరో రూ.61.59 కోట్లు నేరగాళ్లపరం కాకుండా స్తంభింపజేయగలిగారు.