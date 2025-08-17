Posts Effecting Family Relations in WhatsApp Group : కుటుంబాలు, బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య గొడవలకు చాలా వరకు ఆస్తులే కారణమవుతుంటాయి. ప్రస్తుతం ఆధునిక టెక్నాలజీతో కొత్త కారణాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి. వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా వంటి సోషల్ మీడియాల్లో పెడుతున్న పోస్టులు బంధాల మధ్య చిచ్చురేపుతున్నాయి. ఈ వివాదాలు ఒక్కోసారి దాడులు, హత్యల వరకూ వెళుతున్నాయి. సమాచారయుక్తంగా ఉంటుందని ఇటీవల వాట్సప్, టెలిగ్రాంలలో కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు వేర్వేరు గ్రూపులు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. పోస్టులు, సమాచారాన్ని చేరవేసుకుంటున్నారు. వీటితో తమకు ఏదైనా పోస్టు పెట్టినప్పుడు అది నచ్చక అడిగితే అది మాటలు నిలిచిపోయేంత వరకు వెళ్తుంది. 'అందరూ సానుకూలంగా మాట్లాడుకుంటున్నంత సేపు బాగానే ఉంటుంది. ఎవరైనా పోస్టులపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తే అంతే గొడవలు మొదలవుతున్నాయి'. అని 12 వాట్సాప్ గ్రూపులున్న శంకర్ అనే వ్యక్తి 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
అయితే కొందరు మాత్రం ఆ గ్రూప్ నుంచే లెఫ్ట్ అవుతుంటారు. ఎవరైనా పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు వంటివి పెడితే వాటికి శుభాకాంక్షలు పెట్టకపోయినా కొందరు బంధువులు నొచ్చుకుంటున్నారని ఆయన వాపోయారు. ఒకరికి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన తర్వాత పనుల ఒత్తిడిలో ఉన్నందున మరొకరికి చెప్పకపోతే ఫోన్ చేసి మరీ ఎందుకు చెప్పలేదని తిడుతున్నారని తెలిపారు. 'డబ్బున్న వారికే శుభాకాంక్షలు చెప్తావు, మాకెందుకు చెబుతావులే' అంటూ నిష్ఠూరమాడుతున్నారని ఆయన వివరించారు.
- సూర్యాపేటలో ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాట్సప్ గ్రూపులో ఒక వ్యక్తి పోస్టు చేశారు. దానికి మద్దతు తెలుపుతూ మరో వ్యక్తి ‘చప్పట్ల’ ఎమోజీతో రిప్లై ఇచ్చారు. అలా ఎందుకు మద్దతిచ్చావంటూ గ్రూపులోని మరో వ్యక్తి బయట గొడవకు దిగారు. ఇది పెద్దదై చివరికి ఓ ప్రాణం పోయేవరకు వచ్చింది. మృతుడు చిరు వ్యాపారి. ప్రస్తుతం ఆయన కుటుంబం పెద్దదిక్కును కోల్పోయి ఇబ్బందులు పడుతోంది.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఒక కుటుంబానికి చెందిన బంధువులు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు. ఒక వ్యక్తి తన అక్క పిల్లల పుట్టిన రోజులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ పోస్టులు పెట్టారు. మరికొన్ని రోజులకు తన అన్న, తమ్ముడి పిల్లల పుట్టినరోజులు వస్తే ఏం పోస్టులు పెట్టలేదు. దీంతో ఆ గ్రూప్లో విమర్శలు రాగా, పలువురు ఫోన్లు చేసి తిట్టుకున్నారు.
- ములుగు జిల్లాలోని ఒక చిన్న అటవీ గ్రామ పాఠశాలలో 20 ఏళ్ల క్రితం పదో తరగతి చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇటీవల వాట్సప్లో ‘టెన్త్ ఫ్రెండ్స్’ అనే గ్రూపు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. వారికి చదువు చెప్పిన టీచర్లను కూడా అందులో యాడ్ చేశారు. ఇటీవల ఒక టీచర్ ఇతర గ్రూపులో ఉన్న ఒక వర్గానికి చెందిన పోస్టును ‘టెన్త్ ఫ్రెండ్స్’కు ఫార్వర్డ్ చేశారు. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక విద్యార్థి ఆ టీచర్ను దుర్భాషలాడటంతో గొడవ మొదలైంది. ఆ పాత విద్యార్థి వయసు 45 ఏళ్లకుపైనే.
- మహారాష్ట్రలోని పుణె జిల్లా యావత్ గ్రామంలో 17 ఏళ్ల కుర్రాడు వాట్సప్ గ్రూపులో పెట్టిన పోస్టుతో గొడవ చెలరేగి హింసకు దారితీసింది. వాహనాలు, దుకాణాలు తగులబెట్టారు అంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. చివరికి పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని 500 మందిపై 5 కేసులు పెట్టి ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు.
కాస్త ఆలోచించి అడుగు వేస్తే :
- పోస్టులు పెట్టేటప్పుడు సంయమనం చాలా ముఖ్యం. ఎదుటివారి మనసు గాయపడే అంశాల జోలికి వెళ్లకూడదు. కాస్త ఆలోచించి అడుగేయాలి.
- కుటుంబాలు, బంధువుల గ్రూపుల్లో అందరి పట్ల ఒకే భావన ఉండేలా పోస్టులు పెట్టాలి. ఒక పోస్టు పెడితే దాన్ని ఎవరికి వారు వారి కోణంలోనే చూస్తారు తప్ప పెట్టినవారి కోణంలో చూడరని గుర్తుంచుకుని పోస్టులు పెట్టాలి.
- సమాచారం పంచుకోవడానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి. వివాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా గ్రూపు అడ్మిన్ బాధ్యత తీసుకోవాలి.
