గుండె నొప్పితో నడుచుకుంటూ గాంధీకి వ్యక్తి - 6 గంటలైనా చికిత్స అందక మృతి!
అయోమయంగా గాంధీలో అత్యవసర సేవలు - గుండెనొప్పితో ఉదయం ఆసుపత్రిగా రాగా సాయంత్రం మృతి - చికిత్స అందకపోవటం వల్లే చనిపోయాడని ఆరోపణలు
Published : September 17, 2025 at 10:23 AM IST
Emergency Treatment Problems at Gandhi Hospital : బోయిన్పల్లి చెందిన దంపతులకు ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు. భర్త ఆటో డ్రైవర్. మంగళవారం ఉదయం భర్తకు గుండెలో నొప్పి అని చెప్పడంతో హుటాహుటిన గాంధీ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. అత్యవసర విభాగంలో చేర్పించారు. చాలా సమయం తర్వాత వైద్య సిబ్బంది వచ్చి అతడిని చూశారు. ఏవో చికిత్సలు చేశారు. సాయంత్రం 3గంటల తర్వాత మీ భర్త చనిపోయాడని చెప్పండంతో ఆమె కుప్పకూలిపోయింది. తన భర్త ఆసుపత్రికి నడుచుకుంటూ వచ్చారని, 6గంటలు ఆసుపత్రిలో ఉన్నా వైద్యులు సరిగ్గా పట్టించుకోకపోవడంతోనే చనిపోయాడని, తమకు ఇంక దిక్కెవరని గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తుంటే అక్కడ ఉన్నవారిని కంటతడి పెట్టించింది.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని అత్యవసర విభాగాల్లో నిర్లక్ష్యం, నిర్లిప్తత రాజ్యమేలుతోందని అనడానికి ఈ ఘటన అద్దం పడుతోంది. అత్యధిక రోగులు వచ్చే గాంధీ, ఉస్మానియాల వద్ద సేవల కోసం తీవ్ర అగచాట్లు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచి కాకుండా ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తుంటారు. శివారు ప్రాంతాల్లో ఏవైనా ప్రమాదాలు జరిగినా, లేక రోగి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నా గాంధీకే బదిలీ చేస్తారు. అలాగే గర్భిణీ కేసులు కూడా ఇతర ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో పరిస్థితి బాగుండకపోతే గాంధీ ఆసుపత్రికే పంపిస్తారు.
అత్యవసర పరిస్థితని రాత్రి వేళల్లో వెళితే : రాత్రి వేళల్లో మరింత దారుణంగా ఉంటోందని వాపోతున్నారు. గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రులకు నిత్యం 400 పైగా అత్యవసర కేసులు ఆ విభాగానికి వస్తుంటాయి. అత్యవసర విభాగానికి రోగి వస్తే అక్కడున్న నర్సు లేక కేర్ టేకర్ చూస్తారు. ప్రాథమిక చికిత్స అందించేది ఉంటే వారు చూసుకుని డాక్టర్కు కబురు పెడతారు. కానీ ఇతర రోగాలతో అక్కడికి వచ్చిన వారికి చికిత్స అందించాలంటే సమయం తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో 20, 30 శాతం మందికి తక్షణం వైద్య సాయం అందించాలి. కానీ గంటల పాటు నిరీక్షించినా ఏమైందని అడిగే నాథుడే ఉండటం లేదు. ఇక స్ట్రెచర్ నుంచి వీల్ఛైర్ వరకు డబ్బులిస్తే కానీ కేటాయించడం లేదు.
"మా తమ్ముడికి కిడ్నీ సమస్య ఉంటే గాంధీ ఎమర్జెన్సీ వార్డ్లో చేర్పించాం. లోపలకు పంపాలంటే సెక్యూరిటీకి రూ.100 ఇచ్చుకోవాలి. ఉచితంగా సేవలు అందుతాయని వస్తే రాబందుల్లా డబ్బుల కోసం పీక్కుతింటున్నారు. ఇవ్వడం కుదరని చెబితే కూడా వినిపించుకోవడం లేదు. డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు." - లక్ష్మి, రోగి సహాయకురాలు
సేవలను పర్యవేక్షించాల్సిన ఆర్ఎంవోలు రాత్రి అయితే తమ గదుల నుంచి బయటకే రావడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. రోగులు వారి బంధువుల పట్ల దురుసుగా మాట్లాడుతున్న సంఘటనలు అత్యవసర విభాగాల వద్ద నిత్యకృత్యమవుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు రోగులను తిడుతున్నట్లు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
"అత్యవసర విభాగంలో సేవలపై వస్తున్న ఫిర్యాదులకు స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు ఎవరైనా ఆధారాలతో వస్తే సంబంధిత సిబ్బందిని తొలగిస్తున్నాం. రోగులు, వారి సహాయకులతో నడుచుకునే తీరుపై ఎప్పటికప్పుడు సిబ్బందికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాం." - డాక్టర్ శేషాద్రి, ఆర్ఎంవో1, గాంధీ ఆసుపత్రి