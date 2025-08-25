ETV Bharat / state

కడప జిల్లాలో 120 ఏళ్ల ఏనుగు సమాధి - ఇప్పటికీ నిత్యపూజలు - ELEPHANT TOMB IN YSR KADAPA DIST

వైఎస్సార్ కడప జిల్లా దువ్వూరు మండలం గుడిపాడులో ఏనుగు సమాధి - విశిష్టమైన చరిత్ర ఉందని చెప్తున్న గ్రామస్థులు

ELEPHANT TOMB IN YSR KADAPA DISTRICT
ELEPHANT TOMB IN YSR KADAPA DISTRICT: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో గుడిపాటు గ్రామస్థులు ఏ పని మొదలుపెట్టినా ఓ ఏనుగు బొమ్మకు దండం పెట్టి వెళ్తుంటారు. వేరే ఊళ్లకు పయనమైనప్పుడు కూడా ఏనుగుకి నమస్కరించనిదే ముందుకు కదలరు. మొక్కుకున్న వారందరికీ మంచి జరుగుతుందన్నది గ్రామస్థులు విశ్వసిస్తుంటారు. 123 ఏళ్లుగా ఏనుగు బొమ్మను పూజిస్తున్నారు. అస్సలు ఆ ఏనుగు బొమ్మ వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తమ ఊరిలో ఉన్న ఏనుగు సమాధికి విశిష్టమైన చరిత్ర ఉందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయం ఏంటో ఆ ఊరి ప్రజలకు తప్ప చాలా మందికి తెలియదు. గుడిపాడులోని ఓల్డ్ నేషనల్ హైవే పక్కన ఈ ఏనుగు సమాధి ఉంది. ఈ సమాధికి 123 ఏళ్ల ఆసక్తి కరమైన చరిత్ర ఉంది. ప్రస్తుతం నంద్యాల జిల్లాలోని అహోబిలం మఠానికి అనేక ప్రాంతాల్లో ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తంజావూరు జిల్లా కుంభకోణం పట్టణంలో కూడా అహోబిలం మఠానికి చెందిన ఆలయం ఒకటి ఉంది.

అప్పట్లో సరైన రవాణా సదుపాయాల్లేని కాలంలో మఠాధిపతులు, జియ్యర్లు కుంభకోణం నుంచి కాలినడకన బయలుదేరి అహోబిలం సందర్శించేవారు. కుంభకోణం నుంచి అహోబిలంకి మధ్య దూరం సుమారు 542 కిలోమీటర్లు. పూర్వకాలంలో చాలామంది యాత్రికులు కాలి నడకన ప్రయాణించడంతో పాటు ఏనుగులు, గుర్రాలను ఉపయోగించేవారు. అదే విధంగా మఠాధిపతులు సైతం తమ ప్రయాణాల్లో ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఇతర వాహనాలలో ప్రయాణం చేసేవారు.

అలా 1902వ సంవత్సరంలో కుంభకోణం నుంచి అహోబిలం వస్తుండగా మఠానికి చెందిన ఏనుగు జబ్బు పడింది. కుంభకోణం నుంచి సుమారు 500 కిలో మీటర్లు అంటే ప్రస్తుత వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా దువ్వూరు మండలం గుడిపాడు వద్దకు చేరుకున్నాక ఏనుగు ముందుకు కదల్లేక కూలబడిపోయింది. ఆ ప్రాంతంలోనే కన్నుమూసింది.

దీంతో అహోబిలం మఠం నిర్వాహకులు గుడిపాడు గ్రామస్థుల సహకారంతో ఏనుగుకు రహదారి పక్కన అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు. అనంతంర అక్కడే సమాధిని నిర్మించారు. ఏనుగు శిలావిగ్రహాన్ని కూడా సమాధి వద్దనే ప్రతిష్ఠించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా అహోబిలం వారు ఈ ఏనుగు సమాధి వద్ద ఆగి దానికి పూజ చేసి వెళ్లేవారని గ్రామస్థులు తెలిపారు. అయితే కాల క్రమంలో అహోబిలం మఠం వారు అటువైపు రావడం మానేశారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న తరం వారు ఎవరూ అహోబిలం మఠంవారు తమ గ్రామంవైపు రావడం చూడలేదని అంటున్నారు. వారు చెప్పిన ప్రకారం ఆ ఏనుగు సమాధికి 123 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర ఉన్నట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి గ్రామస్థులు కూడా బయటకు ఏ పని మీద వెళ్లినా తమకు మంచి జరగాలని ఆ ఏనుగు బొమ్మకు పూజలు చేస్తుండటం ఆచారంగా వస్తోంది. ఎక్కడికైనా బయట ప్రాంతానికి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఏనుగు సమాధి వద్ద ఆగి పూజలు చేయడం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏదైనా పని అనుకుని పూజ చేసి వెళ్తే అది జరుగుతుందని గ్రామస్థుల నమ్మకం.

