చిత్తూరులో ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణ- గున్న ఏనుగు మృతి? - ELEPHANT DIED IN MOGILI VILLAGE

Elephant Died In Chitoor District ( ETV Bharat )

Elephant Died In Chitoor District: గుంపులో ఘర్షణ కారణంగా గున్న ఏనుగు మృతి చెందిన ఘటన చిత్తూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఏనుగుల సమూహంలో పెనుగులాట జరిగి అందులో గాయపడి మృతి చెందినట్లు అటవీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. వివరాల్లోనికి వెళ్తే చిత్తూరు జిల్లాలోని బంగారుపాలెం మండలం మొగిలి గ్రామంలో టేకుమంద అటవీ బీట్ పరిధిలో గౌని చెరువు వద్ద శుక్రవారం రాత్రి ఓ ఏనుగు మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న పలమనేరు రేంజ్ ఆఫీసర్ నారాయణ తమ సిబ్బందితో హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. డీ ఎఫ్ ఓ భరణి కథనం ప్రకారం దేవరకొండ అటవీ ప్రాంతంలో 20 రోజులుగా 14 ఏనుగులున్న గుంపు సంచరిస్తోంది. ఏనుగుల నుంచి పంటలను కాపాడేందుకు పహారా కాస్తున్న అటవీ సిబ్బందికి గౌనివాని చెరువు సమీపం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఘీంకారాలు వినిపించాయి. అనంతరం మరుసటి రోజు శనివారం అక్కడకు వెళ్లి చూస్తే గున్న ఏనుగు చనిపోయి ఉంది. ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణ జరిగి ఉంటుందని అందువల్లే గున్న ఏనుగు చనిపోయిందని వారు భావిస్తున్నారు. ఏనుగు కళేబరానికి తిరుపతి జూపార్క్​ వైద్యురాలు అరుణ పరీక్షలు నిర్వహించారు. నివేదిక వచ్చిన తరువాత మృతికి గల కారణాలను వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

