జనావాసాల్లోకి ఏనుగులు ఎందుకు వస్తున్నాయ్?​ - రైతుల గోడు పట్టించుకోని ప్రభుత్వం

పటిష్ఠమైన చర్యల్లేవు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి - అవి ఏమిటంటే?

Elephant Attacks On People And Take Precautions in Chittoor District
Elephant Attacks On People And Take Precautions in Chittoor District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Elephant Attacks On People And Take Precautions in Chittoor District: పటిష్ఠమైన చర్యల్లేవు, సుదీర్ఘ లక్ష్యాలూ లేవు. కంటి తుడుపు చర్యలతో మా అగచాట్లు తొలుగుతాయా? అడవి ఏనుగుల విధ్వంసాన్ని ఆపుతాయా? అన్న భావన తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల రైతుల ఆవేదన ప్రభుత్వాలకు పట్టడం లేదు.

ప్రభావిత ప్రాంతాలు: సదుం, పలమనేరు, పులిచెర్ల, పుంగనూరు, రామకుప్పం, గుడుపల్లె, వి.కోట ప్రాంతాల్లో ఏనుగుల బెడద ఎక్కువగా ఉంది. దాని కారణంగా మామిడి చెట్లు, టమోటా, ఆకు-కూరలు, వరి పంటలను నష్టపోతున్నారు.

తాజా ఘటనలు: చిత్తూరు జిల్లా కోటూరులో రైతు రామకృష్ణ ఏనుగుల దాడిలో మరణించారు. పలమనేరు సమీపంలోని ఏనుగును అడవిలోకి పంపిస్తున్న అటవీ అధికారి సుకుమార్‌ గాయపడ్డారు.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి: ఏనుగును ఎదుర్కోవడమనేది ప్రమాదకరం. నేరుగా ఎదురుపడే ప్రయత్నం అసలు చేయొద్దు. పిల్లలు, వృద్ధులు ఉంటే వెంటనే వారిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లండి. తెల్లటి దుస్తులు ధరించవద్దు. ఆహారం, నీటి కోసం ఏనుగులు వచ్చే మార్గాలు గమనించిన తర్వాత పొలానికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది. తిరుపతి, చిత్తూరు అడవుల్లో అడవి ఏనుగుల సంఖ్య అధికంగా ఉంది.

ఆపరేషన్‌ కుంకీ: పూర్తి స్థాయిలో నష్టం జరిగిన తర్వాత ప్రభుత్వం స్పందించడాన్ని కంటితుడుపు చర్యగా రైతులు భావిస్తున్నారు. అటవీ శాఖ అవగాహన కార్యక్రమాలు సైతం పెద్దగా ఫలితాలను ఇవ్వడం లేదు.

ప్రాణ నష్టం నివారణ: ఏనుగులు ఆకలితో పొలాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే, ప్రాణహానిని నివారించవచ్చు. ఎప్పుడూ వాటి సహజ ప్రవర్తనను మార్చాలని ప్రయత్నించవద్దు.

రక్షణ చర్యలు: పొలాల చుట్టూ ముళ్ల చెట్లు నాటడం, కాంతి వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏనుగులు ప్రవేశించకుండా నిరోధించవచ్చు. గుంపులో ఉండే ఏనుగులు 10-15 పంటలు ధ్వంసం చేస్తాయి. తిరుపతి, చిత్తూరు అడవుల్లో అడవి ఏనుగుల సంఖ్య స్థిర, వలస ఏనుగులతో కలిపి 90 నుంచి 110 వరకు ఉన్నాయి.

దాడులకు చెక్ పెట్టేందుకే: తిరుపతి, చిత్తూరు అటవీ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏనుగుల గుంపులు పెద్ద ఎత్తున పంటల విధ్వంసంతో పాటు ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలిగిస్తున్నాయి. ఫలితంగా జరుగుతున్న నష్టం, వాటి దాడులతో రైతులు ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. ఈ ఘటనలు ఎక్కువవుతునే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​ కుంకీ ఏనుగులను ఒప్పందంపై కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

కుంకీ ఏనుగులు: చిత్తూరు, మన్యం జిల్లాల్లోని అటవీ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో, ఏనుగుల గుంపులు పెద్ద ఎత్తున పంటల విధ్వంసం, ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. జనావాసాల్లోకి ప్రవేశించి పంటల నాశనం, ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం కలిగిస్తున్న అటవీ ఏనుగుల గుంపును కుంకీ ఏనుగులు అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తరిమి కొడుతున్నాయి. ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన వాటిని కుంకీ ఏనుగులుగా పరిగణిస్తారు. అటవీ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడం, తరిమేయడం, అదే విధంగా మదమెక్కి ఉన్నవాటిని శాంతింపజేయడం ఇలా అన్ని రకాలుగా కుంకీ ఏనుగులు ఉపయోగపడుతున్నాయి.

పంట పొలాల్లో ఏనుగుల గుంపు హల్​చల్ - రైతుల్లో గుబులు!

టెక్నాలజీతో అడవి ఏనుగులకు చెక్‌ - గజరాజులకు రేడియో కాలర్‌ పరికరం ఏర్పాటు

