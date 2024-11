ETV Bharat / state

ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల్లో బంగారం - ట్రిపుల్ ఆర్ పద్ధతిలో శుద్ధీకరణ

Electronic Waste Recycling in AP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

How to Recycling Electronic Waste in AP : ఈ రోజుల్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు లేని ఇల్లు ఉందా? సెల్‌ఫోన్లు, టీవీలు, ఫ్రిజ్‌లు, కూలర్లు, ఏసీలు మన జీవితంలో భాగమైపోయాయి. అయితే వీటికీ ఎక్స్‌పైర్ డేట్ ఉంటుంది. కాలపరిమితి ముగియగానే వాటిని ఏ పాత సామాన్లవాడికి వేసేస్తాం లేకుంటే బయట పడేస్తాం. అక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. భారీ స్థాయిలో పేరుకుపోతున్న ఈ-వ్యర్థాలు మానవాళి మనుగడకే సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. అందుకే ఈ-వేస్ట్‌ను జాగ్రత్తగా డిస్పోజ్ చేసేందుకు 'ఒప్పో' ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. అదేంటో చూద్దాం రండి.

ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ : ప్రపంచంలో నిత్యం 50 మిలియన్ టన్నుల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు పోగవుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల్లో మెర్క్యురీ, లెడ్, కాడ్మియం వంటి లోహాలు చాలా ప్రమాదకరం. వీటితో పర్యావరణ కాలుష్యంతోపాటు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ-వేస్ట్‌ను శాస్త్రీయంగా రీసైక్లింగ్ చేయకపోతే వచ్చే అనర్థాలెన్నో. అందుకే ఈ-వ్యర్థాలను జాగ్రత్తగా రీ సైకిల్ చేయటం ద్వారా కొన్ని వస్తువులు, లోహాలను తిరిగి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అదే సమయంలో రాగి, వెండి, బంగారం వంటివి కూడా ఈ వేస్ట్ ద్వారా సేకరించవచ్చు. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోన్ల తయారీలో రెండో స్థానంలో ఉన్న భారత్ ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్లో మాత్రం చాలా వెనుకబడింది. పోగయ్యే ఈ-వ్యర్థాల్లో 20 శాతం కూడా రీసైక్లింగ్ జరగట్లేదు.

పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ట్రిపుల్ ఆర్ : ఈ-వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్రక్రియపై ప్రజల్లో చైతన్యం నింపేందుకు మొబైల్స్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో ఇండియా నడుం బిగించింది. అఖిలభారత సాంకేతిక విద్యామండలితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఒక్కో బ్యాచ్‌లో 5వేల మంది ఉండేలా మొత్తం 10లక్షల మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అమరావతిలోని ఎస్​ఆర్​ఎం వర్శిటీ కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వామమైంది. ఈ-వేస్ట్ వల్ల ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు, రీ సైక్లింగ్ ఆవశ్యకత, శాస్త్రీయ విధానాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ అనే ట్రిపుల్ ఆర్ సూత్రాన్ని పాటిస్తామని ఒప్పో కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

