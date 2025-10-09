ETV Bharat / state

ఆ ఇళ్లు కరెంట్ వాళ్లకు తప్ప ఎవరికీ కనిపించవు! - విద్యుత్‌ సిబ్బంది మాయాజాలం

మీటర్‌ రీడింగ్‌ చూడకుండానే బిల్లుల జారీ - విద్యుత్‌ సిబ్బంది మాయాజాలం - ఆక్రమణదారులకు ‘సహకారం’ - తనిఖీలు చేయకుండానే ఖాళీ స్థలాల్లో కొత్త మీట్లర్లు ఏర్పాట్లు

Irregularities in Current Connections
Irregularities in Current Connections (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Irregularities in Current Connections : అసలు అక్కడ ఇళ్లే లేవు. కానీ కరెంటు కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. నెలనెలా బిల్లులు కూడా జారీ చేస్తున్నారు. ఆ మీటర్లు ఎక్కడున్నాయో ఎవరికీ తెలియదు. హైదరాబాద్​ సహా భూముల విలువలు పెరిగిన పలు ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి అక్రమాలెన్నో జరుగుతున్నాయి. కొందరు క్షేత్రస్థాయి విద్యుత్​ సిబ్బంది చేతివాటానికి పాల్పడుతుండగా, ఇది కబ్జాదారులకు కలిసొస్తోంది. ఆక్రమించిన స్థలాలను సొంతం చేసుకునేందుకు ఇలాంటి కరెంటు బిల్లులను సాక్ష్యాలుగా చూపిస్తున్నారు.

లంచాలిస్తే చాలు ఇళ్లున్నట్లు కనెక్షన్లు : సాధారణంగా కరెంట్ కనెక్షన్​ మంజూరు చేసి మీటర్​ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఆ ప్రాంత విద్యుత్​ ఏఈతోపాటు ఇతర సిబ్బందితో అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీ చేయాలి. కానీ పలుచోట్ల లంచాలిస్తే చాలు తనిఖీలు చేయకుండానే ఖాళీ స్థలాల్లో ఇళ్లున్నట్లు రాసి కనెక్షన్లు, కొత్త మీటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఇళ్లు లేకున్నా నెలలుగా బిల్లులు జారీ : ఇటీవల రాజేంద్రనగర్​ విద్యుత్​ సబ్ ​డివిజన్​ పరిధిలోని న్యూగ్రీన్​సిటీ కాలనీలో 7 ప్లాట్లలో ఇళ్లు లేకున్నా కొన్ని నెలలుగా కరెంటు బిల్లులు జారీ చేస్తున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ కనెక్షన్లన్నీ అక్రమంగా ఏర్పాటు చేసినవని, ఆ ప్లాట్లను ఆక్రమించి ఇళ్లు కట్టకుండానే కరెంటు కనెక్షన్లు మంజూరు చేయించుకుని మీటర్లు తీసుకున్నారంటూ దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థ (డిస్కం) ముఖ్య విజిలెన్స్​ అధికారికి ఆ స్థలాలు తమవేనంటున్న కొందరు వ్యక్తులు ఫిర్యాదు చేశారు. భాస్కర్​రావు అనే వ్యక్తి కనెక్షన్లు తీసుకుని మీటర్లు వేరేచోట పెట్టుకున్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

ఖాళీ ప్లాట్లకు మీటర్లు : ఈ విషయంపై విచారణ చేయిస్తున్నామని, అక్కడ ఖాళీ ప్లాట్లకే కనెక్షన్లు ఇచ్చి మీటర్లు ఉన్నట్లుగా బిల్లులు జారీ చేసినట్లు గుర్తించారు. దీనిపై మరింత లోతుగా విచారణ చేసి బాధ్యులపై చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తామని సీవీఓ నారాయణ తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై బుద్వేల్​ ఏఈ దుర్గాప్రసాద్​ను వివరణ కోరగా, ఈ కనెక్షన్ల మీటర్లు గతంలో ఇచ్చారనీ, ఇటీవల విద్యుత్​ సరఫరా నిలిపివేసినట్లు చెప్పారు. ఈ మీటర్​ కనెక్షన్లు తీసుకున్న స్థలాల్లోనే మీటర్లున్నాయా అని అడగ్గా అక్కడ లేనిమాట నిజమేనని అంగీకరించారు. నెలనెలా రీడింగ్​ తీసుకునే సిబ్బంది కూడా తనిఖీ చేసి చెప్పడం లేదా అని అడగ్గా ఆయన లేదని సమాధానం ఇవ్వడం విశేషం.

బోగస్​ పత్రాలను సృష్టించి మీటర్​ కనెక్షన్లు : అల్లాపూర్‌ ప్రాంతంలోనూ ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించి కొందరు కరెంటు కనెక్షన్లు తీసుకున్నారు. అక్కడి సర్వే నంబర్లకు పక్కన ఒక గీత పెట్టి (బై నంబర్‌) ఏదో ఒక అంకె వేసి బోగస్‌ పత్రాలను సృష్టించి కనెక్షన్లు పొందారు. ఇలా చేయడంతో వారి చిరునామాతో సంబంధిత వ్యక్తుల పేరిట నెలనెలా కరెంటు బిల్లులు జారీ అవుతున్న దానిపై ఇలాంటి బిల్లులను కోర్టుల్లో సాక్ష్యాలుగా చూపించి అవి తమ స్థలాలేనంటూ న్యాయపరమైన పోరాటాలకు సిద్ధమవుతున్నారు.

కోర్టుల్లో విచారణలు పూర్తయ్యేంతవరకూ ఆ స్థలాల నుంచి వారిని ఎవరూ కదల్చలేకపోతున్నారు. ఇలా బిల్లులు జారీ చేయడంలో క్షేత్రస్థాయి విద్యుత్​ సిబ్బంది సహకారం లేకుండా ఇలాంటి అక్రమాలు జరగవని డిస్కం విజిలెన్స్​ అధికారులే తెలుపుతున్నారు. ఇలాంటి తనిఖీలు పకడ్బందీగా చేస్తే రాజేంద్రనగర్​, ఇబ్రహీంబాగ్​, గచ్చిబౌలీ, పటాన్​చెరు తదితర ప్రాంతాల్లోనూ రాష్ట్రంలోని అనేక చోట్ల ఇలాంటి అక్రమాలు బయట పడతాయని తెలిపారు.

TAGGED:

METER CONNECTION INSTALLEDELECTRICITY METER INSTALLEDELECTRICITY METERS IN TELANGANAఇళ్లు లేకుండానే మీటర్లు జారీCURRENT CONNECTIONS

