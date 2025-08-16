ELECTRICITY DEPARTMENT JOBS: నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో విద్యుత్ వెలుగులు నింపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. విద్యుత్ సంస్థల్లో దశాబ్ద కాలం తర్వాత ఉద్యోగాల భర్తీకి పచ్చజెండా ఊపింది. వివిధ కేడర్లలో ఖాళీగా ఉన్న 9,849 పోస్టుల్లో 75 శాతం భర్తీ చేయనుంది.
విద్యుత్ శాఖలో ఖాళీల భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. దశాబ్ద కాలం తర్వాత విద్యుత్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాల నియామకాలు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. టెక్నికల్ కేడర్లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (AEE), అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్లు(AE), సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, టెలికాం, ఐటీ, జూనియర్ ఇంజినీర్లు, నాన్-టెక్నికల్ కేడర్లో జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, ఆపరేషన్, నిర్వహణ (ఓ అండ్ ఎం) కేటగిరీలో జూనియర్ లైన్మెన్, ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఖాళీల్లో 75% పోస్టులు భర్తీ చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
2014లో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం స్వల్పసంఖ్యలో ఖాళీలు భర్తీచేసింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో పోస్టుల భర్తీని పూర్తిగా నిలిపేసింది. పదోన్నతులు, పదవీ విరమణలతో చాలా పోస్టులు ఖాళీ అయ్యాయి. వివిధ కేడర్లలో 40 శాతం పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ సమస్యను ఉద్యోగసంఘాలు యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ నియామకాలకు అనుమతించింది. డిస్కంలు, జెన్కో, ట్రాన్స్కో సంస్థల అవసరాల మేరకు వెంటనే భర్తీ చేయాల్సిన కేడర్ పోస్టులను ఉన్నతాధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. టెక్నికల్ విభాగంలో 1,982 ఖాళీలున్నాయి. నాన్-టెక్నికల్ విభాగంలో 1,875 పోస్టులు, ఓ అండ్ ఎంలో 5,992 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
ఈ మూడు కేటగిరీల్లో 24,489 పోస్టులు మంజూరు కాగా 9,849పోస్టులు ఖాళీలున్నాయి. సిబ్బందికి పదోన్నతుల వల్ల కేడర్ మారినా సీటు మారట్లేదు. కిందిస్థాయిలో ఏఈఈ, ఏఈ పోస్టుల భర్తీ దశాబ్దకాలంగా నిలిచిపోవడంతో నిబంధనల మేరకు సిబ్బందికి పదోన్నతులు కల్పించినా అక్కడే కొనసాగించాల్సి వస్తోంది. రెండు పోస్టుల విధులతో వారిపై పని ఒత్తిడి పెరిగింది. క్షేత్రస్థాయిలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలిగినా వేగంగా పునరుద్ధరించలేకపోతున్నారు. జెన్కో, ట్రాన్స్కోలో ఎలాగోలా నెట్టుకొస్తున్నా, డిస్కంలో సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో నియామకాలు చేపట్టక తప్పదని అధికారులు గుర్తించారు.
గత ఐదేళ్లలో వీటీపీఎస్, కృష్ణపట్నంలో ఒక్కొక్కటి 800 మెగావాట్ల చొప్పున రెండు కొత్త ప్రాజెక్టులు ఉత్పత్తిలోకి వచ్చాయి. వాటి అవసరాల మేరకు నియామకాలు చేపట్టకుండా, ఉన్న సిబ్బందినే సర్దుబాటు చేశారు. సిబ్బంది కొరతవల్ల, థర్మల్ ప్లాంట్లలోసాంకేతిక ఇబ్బందులు తెలెత్తితే వెంటనే సరిదిద్దడానికి ఇబ్బందిగా మారింది. ఫలితంగా సంస్థలో అంతర్గత శిక్షణ, బయటి ప్రాంతాలకు శిక్షణ కోసం పంపే ప్రక్రియ నిలిచింది. ఈ పరిస్థితిలో మార్పుతెచ్చి విద్యుత్ సంస్థలకు పునరుజ్జీవం పోసేందుకే నియామకాలకు కూటమి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది.
డిస్కంల వారీగా శాంక్షన్ చేసిన పోస్టులు - ఖాళీలు:
|వివరాలు
|ఈపీడీసీఎల్
|సీపీడీసీఎల్
|ఎస్పీడీసీఎల్
|శాంక్షన్
|ఖాళీ
|శాంక్షన్
|ఖాళీ
|శాంక్షన్
|ఖాళీ
|టెక్నికల్
|1,037
|195
|729
|149
|1,194
|253
|నాన్- టెక్నికల్
|1,393
|602
|1,087
|411
|1,649
|559
|ఆపరేషన్
|4,574
|1,787
|3,111
|1,148
|5,251
|2,038
|మొత్తం
|7,004
|2,584
|4,927
|1,708
|8,094
|2,850
జెన్కో, ట్రాన్స్కోలో ఖాళీల సంఖ్య:
|వివరాలు
|జెన్కో
|ట్రాన్స్కో
|శాంక్షన్
|ఖాళీ
|శాంక్షన్
|ఖాళీ
|టెక్నికల్
|1,620
|677
|1,212
|708
|నాన్- టెక్నికల్
|391
|140
|217
|163
|ఆపరేషన్
|-
|-
|1,024
|1,019
|మొత్తం
|2,011
|817
|2,453
|1,890
