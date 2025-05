ETV Bharat / state

బ్రాండెడ్‌ ముసుగులో నకిలీ సరుకు - తక్కువకొస్తుందని ఆశపడ్డారో అంతే సంగతి - ELECTRICAL APPLIANCES

ఐఎస్‌ఐ మార్కు కలిగిన ప్రధాన కంపెనీ ఫ్యాన్ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 31, 2025 at 1:30 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 1:42 PM IST 4 Min Read

Fake Electrical Appliances in Hyderabad : ఇక్కడున్న రెండు చిత్రాలలో ఉన్న సీలింగ్‌ ఫ్యాన్‌ల ప్యాకింగ్‌ను గమనించండి పైన ఉన్న ప్రముఖ కంపెనీ ఫ్యాన్‌ను రూ.1,400కి విక్రయిస్తామని ఓ దుకాణ యజమాని ఈటీవీ భారత్​కు చెప్పారు. దాని కింద అదే పేరును తలపించేలా ఉన్న తమవద్దే తయారైన దాన్ని రూ.700కి ఇస్తామని తెలిపారు. ఇవి ఇంత తక్కువ ధరకు ఎలా ఇస్తున్నారని అడగగా, ఇక్కడే లభ్యమయ్యే పరికరాలతో తయారైనందునే ధర సగం తగ్గుతుందని తెలిపారు. ఐఎస్‌ఐ మార్కు లేని లోకల్ కంపెనీ ఫ్యాన్ (ETV Bharat) పైనున్న దానికి ఐఎస్‌ఐ మార్కు ఉండగా..కింది దానికి ఐఎస్‌ఐ మార్కు లేకపోవడం గమనార్హం. డబ్బులు దండుకుంటూ : నకిలీ విద్యుత్‌ సామగ్రి అమ్మకాలు మార్కెట్‌లో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రభుత్వాలు నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం కాకుండా నాణ్యతలేని ముడిసరుకుతో, స్థానికంగా తయారు చేసిన వాటిని తక్కువ ధరలకు ప్రజలకు విక్రయిస్తూ డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లను కొద్దిగా అటు ఇటుగా మార్చేసి అవి కూడా బ్రాండెడేనంటూ ప్రజలను మభ్యపెడుతూ బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. వీటి కారణంగా ఒక్కోసారి షాక్‌ తగిలి తెలంగాణలో ఏడాదికి సుమారు 600 మంది వరకు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని విద్యుత్‌ శాఖ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇళ్లల్లో, వాణిజ్య సముదాయాల్లో ఉపయోగించే కరెంటు తీగలు, బల్బ్‌లు, ఫ్యాన్లు, కుక్కర్లు, గ్రైండర్లు, స్విచ్‌బోర్డులు వంటి వాటికి బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ స్టాండర్డ్స్‌(బీఐఎస్‌) ఆమోదం ఉంటేనే కొనాలి. కానీ, వ్యాపారుల మాయాజాలంలో చిక్కుకుని తక్కువ ధరకు లభించే వస్తువులనే కొంటూ ప్రజలు ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఏది అసలు, ఏది నకిలీ, ఏది లోకల్‌ అనేది కూడా పోల్చుకోలేనంతగా ప్యాకింగ్​ చేసి ఉంటున్న డబ్బాలతో తాము కొనేది బ్రాండెడ్‌ వస్తువులుగానే మరికొంతమంది అపోహ పడుతున్నారు. అత్యంత కీలకం సీఈఏ నిబంధనలు : ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు, ఇతరచోట్ల విద్యుత్‌ సామగ్రిని బిగించడానికి తప్పనిసరి పాటించాల్సిన నియమాలు, నిబంధనలను 2023లో కేంద్ర విద్యుత్‌ మండలి(సీఈఏ) జారీ చేసింది. భారత జాతీయ విద్యుత్‌ కోడ్‌(ఎన్‌ఈసీ-2023), భారత జాతీయ భవనాల కోడ్‌(ఎన్‌బీసీ-2016) ప్రకారం వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. కానీ, ఇళ్లలో పనిచేసే సాధారణ ఎలక్ట్రీషియన్లకు అసలు ఈ నియమాలే తెలియదని విద్యుత్‌ శాఖలో ఉండే ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. విద్యుత్‌ దీపాలు వెలిగే పాయింట్‌ వరకు 1.5 చదరపు మిల్లీ మీటరు, విద్యుత్‌ ప్లగ్‌లు పెట్టే పవర్‌ పాయింట్ల వరకు 2.5, ఏసీ తదితర అధిక విద్యుత్‌ అవసరమయ్యే సామగ్రి పవర్‌ పాయింట్‌ వరకు 4 చదరపు మిల్లీ మీటరు విద్యుత్‌ తీగలను మాత్రమే వినియోగించాలి.

