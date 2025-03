ETV Bharat / state

తిరుమలలో చిన్నారి కిడ్నాప్​ - వృద్ధురాలు ఎత్తుకెళ్లినట్లు గుర్తింపు - FOUR YEAR OLD CHILD KIDNAPPED

Four Year Old Child Kidnapped ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Four Year Old Child Kidnapped in Tirumala: తిరుమలలో నాలుగేళ్ల చిన్నారి కిడ్నాప్‌ కలకలం రేపింది. దీక్షిత అనే చిన్నారిని వృద్ధురాలు ఎత్తుకెళ్లిన చిత్రాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తిరుమలలో చిరు వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఆస్థాన మండపం నుంచి దీక్షితను వృద్ధురాలు ఎత్తుకెళ్లింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చెపుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. చిన్నారి దీక్షితను బస్సులో తిరుపతికి తీసుకెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

