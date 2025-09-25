తల్లిదండ్రులను వేధిస్తే తాటతీస్తారు! - ఈ తాతల సంఘం గురించి తెలుసా?

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 7:50 PM IST

Story on Elderly People Association In Kamareddy District : మహిళా సంఘాలు, కుల, యువజన సంఘాల గురించి అందరికీ తెలుసు. కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం ప్రత్యేకంగా తాతల సంఘం ఉందని మీకు తెలుసా?. ఆ గ్రామంలో ఎవరైనా వారి తల్లిదండ్రులను సరిగా చూసుకోకుండా వేధిస్తున్నారని తెలిస్తే ఆ తాతల సంఘం అస్సలు ఊరుకోదు. వారి సంగతేంటో తేల్చేస్తుంది. తమ సంతానం వేధించినట్లు ఆ సంఘంలో ఎవరైనా వృద్ధులు ఫిర్యాదు చేస్తే సభ్యులంతా వెళ్లి వారి కుమారుడు లేక కుమార్తెకు అలా చేయకూడదని అనునయంగా చెబుతారు. అప్పటికీ వినకపోతే పద్ధతి మార్చుకోమని సూచిస్తారు. మరీ మంకుపట్టుతో ఉంటే హెచ్చరిస్తారు.

అయినా మారకుంటే వారి ఇంటి ముందే వంట చేసుకుని తింటూ తమ నిరసనను వ్యక్తంచేస్తారు. ఇలాంటి వ్యవస్థలు చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం. పూర్వ కాలంలో ఉర్లలో పెద్దమనుషులు వివాదాలను పరిష్కరించేవారు కానీ కాలక్రమేణా ఎంతో మార్పు వచ్చింది. అయితే తరాలు మారిన కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట మండలంలోని మోతె గ్రామంలో మాత్రం వృద్ధులు తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇలా ప్రత్యేకంగా తాతల సంఘాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నారు.

తాతల సంఘం ఎలా ఏర్పాటైందంటే? : వయసు మళ్లిన తర్వాత అయిన వారే దూరంగా పెడుతున్నారు. వారిని ఓ భారంగా భావిస్తున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు మోతెలోని వృద్ధులు కూడా ఇలాగే ఉండేవారు. గ్రామంలో ఒక చోట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్న తరుణంలో చాలా మంది ఇళ్లలో ఇలాంటి పరిస్థితే ఉండటమనేది గమనించారు. వారి సమస్యలను ఎవరికి చెప్పాలి? కొడుకులు, కోడళ్లను అడిగేవారు ఎవరని చర్చించుకున్నారు. ఆ చర్చల నుంచి తాతల సంఘం ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన వారికి వచ్చింది.
తమ పిల్లలు సరిగా చూసుకోకుండా వేధిస్తున్నారని, ఇంట్లోంచి వెళ్లగొట్టారని గ్రామానికి చెందిన పలువురు వయోవృద్ధులు గతంలో ఫిర్యాదు చేస్తుండేవారు. దీంతో గ్రామ మాజీ సర్పంచ్​ రాజిరెడ్డి చొరవతో 2010లో ఈ తాతల నెలకొల్పారు. ఈ సంఘాన్ని పక్కాగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారు. సభ్యుడికి ఏ బాధ వచ్చినా వారి ఇంటి వద్దకు అందరు వెళ్తారు. వారికి మాటలు ద్వారా సర్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల్లో మార్పు వచ్చేంత వరకు తమ నిరసన తెలియజేస్తారు.

సంఘంలో సభ్యులుగా ఉన్న 40 మంది వృద్ధులు : అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తాతల సంఘ సభ్యులు మోతె గ్రామంలోని వృద్ధులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. వారికి ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఉమ్మడిగా పరిష్కరించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఘంలో 40 మంది వయోవృద్ధులు సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ తాతల సంఘానికి రిజిస్ట్రేషన్‌ కూడా చేయించారు. గత ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్‌ ఈ సంఘానికి భవనాన్ని కూడా నిర్మించి ఇవ్వడం విశేషం. ఈ సంఘం ఏర్పాటుతో గ్రామంలో వృద్ధులపై వేధింపుల సమస్యలు చాలావరకూ తగ్గాయని సభ్యులు వివరించారు. ఈ విధంగా వృద్ధులు సంఘటితపై ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలబడి తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటున్నారు. తద్వారా ప్రతి చిన్న కారణానికిి పోలీస్​ స్టేషన్​ మెట్లు ఎక్కకుండా ఐకమత్యంగా ఉంటూ ఒకరి కష్టాల్లో మరొకరు అండగా నిలుస్తున్నారు.

