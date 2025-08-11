ETV Bharat / state

వృద్ధులపై మారుతున్న నేరాల తీరు - బంధువులు, ఇరుగుపొరుగు వారితోనే అధిక ముప్పు! - OLD PEOPLE HESITANT TO COMPLAINT

వృద్ధులపై పెరుగుతున్న దాడులు - 45 శాతం ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించినవి - ఫిర్యాదుకు వెనకాడుతున్న బాధితులు

Published : August 11, 2025 at 1:38 PM IST

Elderly People Hesitant to Complaint on Kids and Family Members : వృద్ధాప్యం మరో బాల్యం అని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పసి పిల్లలను ఎలా కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటామో వారినీ అలానే చూసుకోవాలి. ప్రస్తుత తరుణంలో వృద్ధాప్యం మోయలేని భారంగా మారింది. అల్లారు ముద్దుగా పెంచిన తల్లిదండ్రులనే కొందరు భారంగా భావిస్తున్నారు.

వృద్ధులపై నేరాల తీరు రోజురోజుకూ మారుతోంది. వృద్ధాప్యంలో పోషణ భారం చూడలేక కుటుంబ సభ్యులు వేధించడం ఒక రకం అయితే, ఒంటరిగా ఉండే పండుటాకుల్ని మోసగిస్తూ ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడుతుండటం మరో రకం. జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ నివేదిక ప్రకారం 2022 సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2,181 నేరాలు నమోదు కాగా, వాటిలో 45 శాతం ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయని తేలింది.

పరువుపోతుందనే ఫిర్యాదుకు వెనుకాడుతున్న బాధితులు : వృద్ధులను డబ్బులు, ఆస్తుల కోసం వేధించడం, దాడులు చేయడం లాంటి కేసులు గతంలో నమోదు అయ్యేవి. మలి వయసులో ఏం చేసినా ఎదురు తిరగలేరనే ఉద్దేశంతో వీరిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దోపిడీ, దొంగతనాలు ఎక్కువగా జరుగుతుండేవి. గత కొంతకాలంగా ఈ పరిస్థితి మారుతోంది. పోలీసులకు పట్టుబడతామనే భయంతో నేరగాళ్లు కొత్తదారులను ఎంచుకుంటున్నారు. వృద్ధులకు చాలా దగ్గరగా ఉంటూ, ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆస్తి పత్రాలు కాజేయడం, వృద్ధులు బతికున్నా మృతి చెందినట్లు తప్పుడు ధ్రువపత్రాలు సృష్టించి వారసులుగా చూపడం, డెబిట్‌ కార్డులు కొట్టేసి నగదు విత్‌డ్రా చేయడం అధికంగా నమోదు అవుతున్నాయి. మోసాలు జరిగాక నెలలు, సంవత్సరాల వరకూ బాధితులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ తరహా నేరాలు చేసే వారిలో సమీప బంధువులు, ఇరుగు పొరుగు వారు అధికంగా ఉండటం గమనార్హం. ఈ మోసాలపై ఫిర్యాదుకు బాధితులు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు నిత్యం ఏదో ఒక కారణంతో వేధిస్తుంటే పరువుపోతుందనే ఉద్దేశంతో వృద్ధులు బయటపడడం లేదు.

ముందు ఫిర్యాదు తర్వాత వెనక్కి : వృద్ధులపై నమోదు అయ్యే నేరాల్లో శిక్షల వరకూ వెళ్తున్న కేసుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటోంది. జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ నివేదిక - 2022 ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వృద్ధులపై 2,181 నేరాలు జరిగాయి. ఇందులో 389 కేసుల్లో ఒక్క ఆధారం కూడా లభించలేదు. 253 కేసులు తప్పని తేలడం, సరైన సాక్ష్యాలు లేక వీగిపోయాయి. కేసులు వీగిపోవడానికి బాధితులు వెనక్కి తగ్గడమూ ఒక కారణంగా ఉంటుంది. కంప్లైంట్ చేసినా సొంత పిల్లలనే మమకారం, ప్రేమతో ఆ తరువాత వెనక్కి తీసుకుంటారు. కేసు విచారణ టైంలో పోలీసులకు సహకరించేందుకు వెనకాడుతున్నారని ఓ అధికారి వెల్లడించారు.

ఇటీవలి ఉదాహరణలు : గత సంవత్సరం అక్టోబరులో హైదరాబాద్​లోని అంబర్‌పేట పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని డీడీ కాలనీలో ఇద్దరు వృద్ధ దంపతులు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. వీరిని ఎవరు? ఎందుకు చంపారో ఇప్పటివరకూ తేలలేదు. మృతులు ఉన్నత కుటుంబాలకు చెందిన వారు.

మల్కాజిగిరికి చెందిన 67 సంవత్సరాల వృద్ధురాలు కన్నబిడ్డల నుంచి ప్రాణహాని ఉందంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. రూ.3 కోట్ల విలువ ఉన్న ఆస్తికి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారని, తనను రోడ్డు పాలు చేశారని పోలీసుల ఎదుట వాపోయారు.

