రూ.10 కోట్ల స్థలం కబ్జా - న్యాయం కోసం వృద్ధ దంపతుల ఎదురుచూపు
వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రమేయంతో వృద్ధ దంపతుల భూమి కబ్జా - స్థలం జోలికి వెళ్తే చంపేస్తామని బెదిరించారని ఆవేదన - కూటమి ప్రభుత్వమే న్యాయం చేయాలని వేడుకోలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 4:40 PM IST
Elderly Couple Complains to Police on YSRCP Leaders: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొంతమంది రూ.10 కోట్ల విలువైన పొలాన్ని కబ్జా చేసి పెట్రోలు బంకు పెట్టారని, అడ్డుకుంటే చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని గుంటూరు జిల్లా అంకిరెడ్డిపాలేనికి చెందిన వృద్ధ దంపతులు వణుకూరి అమ్మిరెడ్డి, అన్నపూర్ణమ్మ ప్రజాఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదికలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 90 ఏళ్ల వయసులో చేతికర్ర సాయంతో వచ్చిన వారు అసలేం జరిగిందో విలేకరులకు వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా అమ్మిరెడ్డి మాట్లాడుతూ తాము ఎంతో కష్టపడి 1961లో మిర్చియార్డు రోడ్డులో ఒకటిన్నర ఎకరం పొలాన్ని కొన్నామని అందులో మిర్చి, వరి సాగు చేసేవాళ్లమని తెలిపారు. ఓ టీవీ విలేకరి (ఈటీవీ కాదు) సహా ముగ్గురు సభ్యుల ముఠా ఆ స్థలం కాజేసేందుకు కుట్ర పన్నారని వాపోయారు. తమ అనుమతి లేకుండా తమ కుమారుడికి మాయమాటలు చెప్పి 25 సెంట్లు అద్దెకు తీసుకున్నట్టు రాయించుకుని మొత్తం స్థలం ఆక్రమించేసి, అందులో పెట్రోలు బంకు నిర్మించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీన్ని అడ్డుకుంటే తిరిగి మాపై కేసు పెట్టారని అన్నారు.
తమను పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి దురుసుగా ప్రవర్తించటంతో నా భార్య రొమ్ముకు గాయమైందని తెలిపారు. 2 రోజులపాటు ఇబ్బందులు పెట్టి వదిలారని అన్నారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ, తహసీల్దారు, వీఆర్వోల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నామని, 23 సార్లు స్పందనలో ఫిర్యాదులు చేసినా ఎవరూ స్పందించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెట్రోలు బంకు పెట్టాలంటే స్థలం యజమాని అంగీకారం తీసుకోవాలని, అది లేకుండా ఏర్పాటుకు ఎలా అనుమతులిచ్చారని అధికారులను అడిగితే అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ మంత్రి, మాజీ మేయర్, మాజీ ఎమ్మెల్సీతోపాటు ఓ ఎమ్మెల్సీ కలిసి ఆ ముఠాకు సిఫార్సు చేశారని చెప్పారని అమ్మిరెడ్డి తెలిపారు.
రూ.4 వేల పింఛనే మాకు ఆధారం: గుంటూరుకు చెందిన అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మాకు బంధువని ఆయన్ను అడిగితే స్థలం జోలికి వెళ్తే చంపేస్తారని బెదిరించారని వాపోయారు. పొలం కౌలుకిద్దామంటే వారు ఖాళీ చేయడం లేదని, అక్కడ తాము 30 రోజులపాటు నిరసన దీక్ష చేస్తే దౌర్జన్యం చేసి వెళ్లగొట్టారని అన్నారు. కొన్ని నెలల కిందట మమ్మల్ని చంపడానికి కిరాయి వ్యక్తులను పంపించారని అలానే గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పింఛను తొలగించిందని తెలిపారు. తమ పిల్లాడు కూడా పట్టించుకోవడం లేదని విలపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇస్తున్న రూ.4 వేల పింఛనే తమకు ఆధారమని అమ్మిరెడ్డి వివరించారు.
''25 సెంట్లు 20 సంవత్సరాలకు అద్దెకు రాయించుకున్నారు. అలా మొత్తం స్థలం ఆక్రమించేసి, అందులో పెట్రోలు బంకు నిర్మించారు. దీన్ని అడ్డుకుంటే తిరిగి మాపై కేసు పెట్టారు. మమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి దురుసుగా ప్రవర్తించారు. దీంతో నా భార్య అన్నపూర్ణమ్మకు గాయమైంది. అలా మమ్మల్ని 2 రోజులపాటు ఇబ్బందులు పెట్టి వదిలారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ, తహసీల్దారు, వీఆర్వోల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాం. స్పందనలో 23 సార్లు ఫిర్యాదులు చేసినా ఎవరూ స్పందించలేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం.''- వణుకూరి అమ్మిరెడ్డి, బాధితుడు
