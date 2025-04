ETV Bharat / state

కటౌట్ చూసి కొన్ని కొన్ని నమ్మేయాలి డ్యూడ్! - 81 వయసులో 110 కిలోలు ఎత్తిన వ్యక్తి - POWERLIFTING TEAM SELECTIONS

Published : April 14, 2025 at 10:43 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Eighty One Year Old man Venkatasubba Rao Participated in Powerlifting Competition : 80 వ వయసులో ఎవరైనా తమ పనులు తాము చేసుకుంటే చాలని అనుకుంటారు. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉంటే అదే పది వేలు అని భావిస్తారు. కానీ ఆయన మాత్రం 81 సంవత్సరాల వయసులో బరువులు ఎత్తుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తుతున్నారు పల్లెబోయిన వెంకటసుబ్బారావు.

జిల్లా జట్టులో స్థానం : ఖమ్మం నగరంలోని అంబేడ్కర్‌ భవన్‌లో ఆదివారం ఉమ్మడి జిల్లా పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ జట్ల ఎంపికలు నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన పల్లెబోయిన వెంకటసుబ్బారావు 110 కిలోల బరువు ఎత్తారు. విశ్రాంత ఉద్యోగి అయిన ఆయన తన 60 సంవత్సరం నుంచి క్రీడల్లో పాల్గొనడం అలవాటుగా మార్చుకున్నారు వెంకటసుబ్బారావు. పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ పోటీలో పాల్గొని జిల్లా జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నారు.