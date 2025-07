ETV Bharat / state

ఒక్కో విద్యార్థికి రెండు రూమ్​లు - టీచర్ మాత్రం ఒక్కరే - EIGHT ROOMS FOR FOUR STUDENTS

four students to 8 rooms ( Eenadu )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : July 24, 2025 at 3:40 PM IST 3 Min Read

EIGHT ROOMS FOR FOUR STUDENTS IN GOVT SCHOOL: ఏపీలో పలు స్కూళ్ల పరిస్థితి వింతగా ఉంది. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లా కోటవురట్ల మండలం కె.తంగేడు ఎలిమెంటరీ స్కూల్​లో చక్కటి భవనం ఉంది. 8 విశాలమైన గదులున్నాయి. బోధించేందుకు టీచర్​ ఉన్నారు. లేనిదల్లా విద్యార్థులే. ఇక్కడ చదువుకుంటోంది కేవలం నలుగురే. ఈ స్కూల్​లో అయిదేళ్ల క్రితం 150 నుంచి 200 మంది స్టూడెంట్స్​ ఉండేవారు. 8 నుంచి 10 మంది టీచర్లు పని చేసేవారు. ప్రతి తరగతికి ఒకటి చొప్పున 8 గదులను నిర్మించారు. తరవాత ఏటా విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం ఒకటో తరగతి ఇద్దరు, మూడో తరగతి ఇద్దరు విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. దీంతో ప్రాథమికోన్నత స్కూల్​ లెవల్ తగ్గించి ఎలిమెంటరీ స్కూల్​​గా మార్చారు. ఒకే ఒక టీచర్​ని మాత్రమే ఉంచి మిగిలిన వారిని వేరేచోటకు బదిలీ చేశారు. పిల్లలు నలుగురే ఉండటం, టీచర్​ ఒక్కరే ఉండటంతో అన్ని తరగతుల విద్యార్థులను ఒకే గదిలో ఉంచి పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. మిగిలిన 7 క్లాస్​ రూమ్​లు నిరుపయోగంగానే ఉన్నాయి. ఒకే ఒక్క విద్యార్థికి పాఠాలు: అదొక మారుమూల గిరిజన గ్రామం. 158 మంది మాత్రమే ఉంటారు. అత్యధికులు కూలి పనులకు వలస వెళ్లిపోతుంటారు. బడి ఈడు పిల్లలు లేరు. 40 ఏళ్లుగా నడుస్తున్న అక్కడి ఎలిమెంటరీ స్కూల్​​ ఈ సంవత్సరం మూతపడే దశకు చేరుకుంది. గతంలో పనిచేసిన టీచర్​ సాధారణ బదిలీల్లో వేరేచోటుకు వెళ్లిపోయారు. ఇలాంటి తరుణంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో చదువుతున్న అయిదేళ్లు పైబడిన ఒకే ఒక్క విద్యార్థి మోక్షజ్ఞ ఒకటో తరగతిలో చేరడంతో బడి తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మండలాధికారులు ఇక్కడికి ఒక టీచర్​ని డిప్యుటేషన్‌పై పంపిస్తున్నారు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా వేపాడ మండలం కడకొండలో ఈ పరిస్థితిపై నెలకొంది. దీనిపై ఎంఈవో పి.బాలభాస్కరరావు వద్ద ప్రస్తావించగా ప్రస్తుతానికి ఫౌండేషన్‌ స్కూల్​గా గుర్తించి ఒకటి, రెండు తరగతుల వరకు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఒకే ఒక్క విద్యార్థికి పాఠాలు బోధిస్తోన్న ఉపాధ్యాయుడు (Eenadu)