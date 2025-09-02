ETV Bharat / state

ఒంగోలు డెయిరీకి పూర్వ వైభవం - పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నాలు - EFFORTS TO REOPEN ONGOLE DAIRY

ఒంగోలు డెయిరీని తిరిగి తెరిపించేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం - తిరిగి తెరిపించేందుకు పాత పాలకవర్గం ప్రయత్నాలు

Efforts To Reopen Ongole Dairy
Efforts To Reopen Ongole Dairy (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read

Efforts To Reopen Ongole Dairy in Prakasam District: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మూతపడిన ఒంగోలు డెయిరీని తిరిగి తెరిపించేందుకు పాతపాలక వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తుంది. వేలాది మంది పాడి రైతులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు డెయిరీని జాతీయ పాడి అభివృద్ధి సంస్థకు అప్పగించాలనే డిమాండ్‌ ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉంది. ఇటీవల రైతులతో ఈ విషయంపై చర్చలు నిర్వహించారు. ఎన్​డిడిబి కి అప్పగిస్తే పూర్వ వైభవం వచ్చి, డెయిరీ తెరుచుకోవడంతోపాటు, పాల ఫ్యాక్టరీ కూడా నిర్వహణలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రకాశం జిల్లా పాడి ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీ లిమిటెడ్, ఒంగోలు డెయిరీ కలాపాలు వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నిలిచిపోయాయి. గుజరాత్‌ పాల ఉత్పత్తి దారుల సంఘానికి జిల్లా పాల సేకరణకు అనుమతులిచ్చి, అమూల్‌ ద్వారా పాలసేకరణ చేస్తామని చెప్పి, చివరకూ ఏదీ చేయలేక చేతులెత్తేశారు. కోట్లాది రూపాయల విలువచేసే ఆస్తులను గాలికి వదిలేశారు. శీతలీకరణ కేంద్రాలు, పాలపొడి ఫ్యాక్టరీలను మూలకు చేర్చారు. అంతకు ముందు దేదీప్యమానంగా వెలిగిన పాడి సహకార సంఘాలను మూతవేసి సభ్యులను రోడ్డుమీదకు ఈడ్చారు.

ఒంగోలు డెయిరీకి పూర్వ వైభవం - పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నాలు (ETV)

మిగతావారు కంటే అమూల్‌ ద్వారా ఎక్కువ ధర ఇప్పిస్తామని చెప్పిన అప్పటి సీఎం జగన్, క్షేత్ర స్థాయిలో పాడి రైతుకు మొండి చేయి చూపించారు. ఒకప్పుడు రోజుకు లక్షన్నర లీటర్ల పాలసేకరణ చేసిన ఈ డెయిరీని తొలుత సంక్షోభంలోకి నెట్టారు. తర్వాత నష్టాల్లో ఉందని చెప్పి, బాధ్యతల నుంచి తప్పుకొని, అమూల్‌ సంస్థకు కట్టబెట్టారు. అంతకు ముందు కోట్ల రూపాయల ఆదాయంతో, రైతులకు సకాలంలో బకాయిలు చెల్లిస్తూ, మంచి ధర ఇస్తూ భరోసాగా ఉండేది.

అలాంటి పరిస్థితి రావాలంటే ప్రభుత్వం చొరవ చూపించాలి. గతంలో ఈ డెయిరీ సంక్షోభంలో పడినప్పుడు ఎన్​డిడిబి చేతుల్లోకి తీసుకొని ఆదుకుంది. మళ్లీ పరిస్థితి గాడిలో పడిన తర్వాత పాడి సమైక్యకు అప్పగించింది. అదే ప్రాతిపదికన ఈ సారి కూడా ఒంగోలు డెయిరీని అప్పగించేందుకు జిల్లా నుంచి ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి

పాత పాలకవర్గం సభ్యులు, డైరెక్టర్లు ఇటీవల జిల్లా అధికారులను డెయిరీని ఎన్​డీడీబీకి అప్పగించాలని ప్రతిపాదన చేశారు. దీనిపై రైతులతో అధికారులు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, వారి అభిప్రాయాలను, ప్రతిపాదనలను స్వీకరించి, ప్రభుత్వానికి పంపించారు. ఒంగోలు డెయిరీని పునరుద్ధరిస్తే పాడికి పూర్వ వైభవం వచ్చి, రైతులు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే అవకాశం ఉంటుంది.


"ఒకప్పుడు రెండు లక్షలకు పైగా లీటర్లను ఉత్పత్తి చేసిన ఒంగోలు డెయిరీ ప్రస్తుతం మూతపడింది. పాల ఉత్పత్తిదారులు దాదాపు లక్షా యాభై వేల మంది ఉన్నారు. ఈ డెయిరీ ద్వారా ఇంట్లోని మహిళలు ఇంటి పెద్దను డబ్బులు అడగకుండా ఇంటి అవసరాలన్నీ తీర్చుకునేవారు. కానీ అనుకోకుండా ఇది మూతపడింది. మరలా ఈ డెయిరీని పునరుద్ధరిస్తే పాడి రైతులకు ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. జిల్లా అధికారులను డెయిరీని ఎన్​డీడీబీకి అప్పగించాలని ప్రతిపాదన చేశాం. దీని ద్వారా రైతులు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే అవకాశం ఉంటుంది. త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం"-పాత పాలక వర్గ సంఘాల అధ్యక్షులు, ఒంగోలు డెయిరీ

ఒంగోలు డెయిరీ తెరవండి - మాకు బాసటగా నిలవండి

కక్షపూరిత ధోరణితో మూతబడిన ఒంగోలు డెయిరీ - తెరిపించాలని కోరుతున్న పాడిరైతులు

