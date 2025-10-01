స్వచ్ఛమైన ఆహారం - సహాజంగా తీసుకుందాం, పర్యావరణాన్ని సంరక్షిద్దాం
ప్రకృతి సిద్ధ సేంద్రియ ఆహారంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు కృషి - ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో ఆర్గానిక్ ఆహారంతో పాటు ప్లాస్టిక్ రహిత, పర్యావరణ హిత కార్యక్రమాలు
Published : October 1, 2025 at 10:31 PM IST
Organic Food Products : మనిషి స్వచ్ఛమైన ఆహారం తీసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆలోచనలూ మంచిగా ఉంటాయని ఆమె నమ్మారు. అందుకు అనుగుణంగా గ్రామంలో ప్రకృతి సిద్ధ సేంద్రియ ఆహారంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు తనవంతు కృషి చేస్తున్నారు. మూడేళ్లుగా తన గ్రామంలో ఏటా జరిగే పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో ఆర్గానిక్ ఆహారాన్ని అందించడంతో పాటు ప్లాస్టిక్ రహిత, పర్యావరణ హిత కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా చేపడుతున్నారు.
ఖమ్మం జిల్లా మధిర మండలం మహదేవపురానికి చెందిన వాసిరెడ్డి మాధురి అనే మహిళ వ్యాపార రీత్యా విజయవాడలో ఉంటున్నా తన స్వగ్రామమంటే ఎంతో అనురక్తి ఆమెకు. తాను పుట్టి పెరిగిన గ్రామంలో ఏటా ఆధ్యాత్మికంగా గురుపౌర్ణమి, పాల్గుణ మాసంలో పౌర్ణమికి శ్రీవేంకటేశ్వర కల్యాణానికి అన్నదాన కార్యక్రమాలను సంవత్సరంలో రెండు సార్లు నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకయ్యే ఖర్చంతా వాసిరెడ్డి మాధురినే భరిస్తున్నారు.
ప్రత్యేకత ఏంటి? : ఈ అన్నదాన కార్యక్రమంలో ఎటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువులను అస్సలు వినియోగించరు. ఇత్తడి వంట పాత్రలు, మట్టికుండల్లో మంచినీరు, మట్టి గ్లాసులనే వాడుతున్నారు. సబ్జాతో కూడిన నీళ్లను భక్తులకు అందిస్తారు. ఎటువంటి క్రిమిసంహారక మందులు వినియోగించకుండా సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన నాణ్యమైన ఆహార ఉత్పత్తులను సేకరించి ఆహారాన్ని తయారు చేయిస్తారు. దేశవాళీ పల్లీలు సీలేరు నుంచి సేకరిస్తారు. ఎద్దుల గానుగతో తయారైన, నువ్వుల నూనెలను, ఆవు పాలు, వేరుసెనగను వినియోగిస్తున్నారు. దేశవాళీ బియ్యాన్నే ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ఎందుకిలా చేస్తున్నారంటే? : రైతుల్లో అవగాహన పెంపొందిస్తే వారిలో మార్పు వచ్చి సేంద్రియ విధానంలో పంటల సాగు చేసి ఆహార ఉత్పత్తులు పండిస్తారన్న ఆశతో ఆమె ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా స్వచ్ఛమైన ఆహార రుచులను ఇలా అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏ శుభకార్యాల్లో చూసినా ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, గ్లాసులు, స్పూన్లు తదితర వస్తువులు దర్శనమిస్తున్నాయని, ప్రజల జీవన ప్రమాణానికి, మనుగడకు ప్లాస్టిక్ వినియోగంతో విఘాతం పొంచి ఉందని వాసిరెడ్డి మాధురి తెలిపారు.
దీనికితోడు పంటల సాగులో రసాయన ఎరువుల వాడకం మరింత ఎక్కువవడంతో ఆహార ఉత్పత్తులు కలుషితమవుతున్నాయని, ఇవి పలు వ్యాధులకూ కారకాలవుతున్నాయని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రైతులు తొలుత తమ కుటుంబ అవసరాల మేరకైనా సేంద్రియ పంటలు పండించాలని ఆమె సూచిస్తున్నారు.
"సహజసిద్ధ ప్రకృతి మనకు ఆరోగ్య వరప్రదాయినిగా చూడాలి. అందుకే ప్రకృతితో మమేకమై కలిసిమెలిసి జీవించాలి. ఇకనుంచైనా దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లోనూ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో రూపొందించింది కాకుండా మట్టితో తయారుచేసిన అమ్మవారి ప్రతిమను పూజించాలని కోరుకుంటున్నా" -వాసిరెడ్డి మాధురి
సేంద్రియ సాగుతో రైతులకు లాభాలు : ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం రైతులకు ఖరీదైన రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించి పెట్టబడి భారం లేకుండా చేస్తుంది. దీని ఫలితంగా ఖర్చు తగ్గుతుంది. ప్రస్తుత రోజుల్లో సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో మంచి ధరతో పాటు డిమాండ్ లభిస్తుంది. సహజసిద్ధమైన పంటల సాగు భూసారాన్ని పెంచి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తుంది. సేంద్రియ వ్యవసాయంలో హానికరమైన రసాయనాలు వాడకుండా, సహజ పద్ధతులను అనుసరించడం వల్ల రైతులకు మేలు చేకూరుతుంది.
