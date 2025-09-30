సామాజిక బాధ్యతలో రామోజీ గ్రూపు మరో అడుగు - రూ.9.44 కోట్లతో మూడు కొత్త భవనాలు
వరద బాధితులకు ‘ఈనాడు’ అండ - సహాయ నిధితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 3 భవనాల నిర్మాణానికి భూమిపూజ - విజయవాడలో యువత కోసం మల్టీపర్పస్ భవనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 2:54 PM IST
EENADU RELIEF FUND PROJECTS: ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించిన ప్రతిసారి బాధితుల పక్కన నిల్చొని, వారికి నూతన జీవితం ఇవ్వడానికి కృషి చేయడంలో రామోజీ గ్రూపు ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. సామాజిక బాధ్యతను తన లక్ష్యంగా తీసుకున్న ఈ సంస్థ, విపత్తు సమయంలో విరాళాలు ప్రకటించడమే కాకుండా, ప్రజల సాయంకోరి, అందిన నిధులను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో శాశ్వత సౌకర్యాలుగా మలుస్తూ వస్తోంది.
సహాయనిధి ఆరంభం: గత ఏడాది ఆగస్టు, సెప్టెంబరు నెలల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు నష్టం కలిగించాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు, తెలంగాణలో వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా విజయవాడలో బుడమేరు ఉప్పొంగి పట్టణాన్ని నీటముంచింది. ఈ సందర్భంలో రామోజీ గ్రూపు తన వంతు బాధ్యతగా రూ.5 కోట్ల విరాళాన్ని ప్రకటించి ‘ఈనాడు సహాయనిధి’ని ప్రారంభించింది.
ప్రజలు, వివిధ సంస్థలు, ఉద్యోగులు కూడా ముందుకు వచ్చి విరాళాలు అందించారు. న్యూదిల్లీలోని గేట్వే డిస్ట్రిపార్క్ లిమిటెడ్ రూ.1 కోటి విరాళమిచ్చింది. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల డైరెక్టర్లు, ఉద్యోగులు కలిపి రూ.41.67 లక్షలు అందించారు. మొత్తంగా ఈనాడు సహాయనిధికి రూ.9.44 కోట్లు చేరాయి.
మూడు ప్రధాన ప్రాజెక్టులు: ఈ నిధులతో మూడు ప్రధాన నిర్మాణాలకు శ్రీకారం చుట్టారు
- విజయవాడలో బహుళ ప్రయోజనకర భవనం
- ఖమ్మం జిల్లాలో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల భవనం
- మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల భవనం
విజయవాడలో బహుళ ప్రయోజనకర భవనం: బుడమేరు వరదలతో నష్టపోయిన ప్రాంతాల వారికి తోడ్పడేలా విజయవాడలో మల్టీపర్పస్ భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఆవరణలో నిర్మించే ఈ భవనం అత్యాధునిక వసతులతో జీ+2 విధానంలో, 20 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండనుంది. వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసే యువతకు వర్క్స్టేషన్లు, నైపుణ్య శిక్షణ సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఒకేసారి 291 మంది పని చేయగల సామర్థ్యంతో ఈ భవనం ఉండబోతోంది. పూర్తి అయిన తర్వాత ఈనాడు ఈ భవనాన్ని ప్రభుత్వానికి అప్పగించనుంది.
ఖమ్మం జిల్లాలో జడ్పీ పాఠశాల భవనం: గత ఏడాది మున్నేరు వాగు ఉప్పొంగి ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం పురపాలిక పరిధిలోని జలగం నగర్ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ముంపునకు గురైంది. 394 మంది విద్యార్థులు ఇరుకు గదుల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వారికోసం సహాయనిధితో కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ భవనానికి తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి భూమిపూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి, కలెక్టర్ అనుదీప్ దురిశెట్టి, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్ దత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మహబూబాబాద్లో ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల: మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురు మండలం రావిరాలలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల గత ఏడాది భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అక్కడ కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించేందుకు సహాయనిధి ఉపయోగించనున్నారు. ఈనాడు సర్క్యులేషన్ విభాగం జీఎం సుధాకర్ భూమిపూజ చేశారు. ఎమ్మెల్యే భూక్యా మురళీనాయక్, కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ హాజరయ్యారు.
సామాజిక బాధ్యతలో రామోజీ గ్రూపు ముందంజ: "పత్రిక అంటే ప్రజా సమస్యలను వెలికితీయడమే కాదు, వారు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అండగా నిలబడటం కూడా అవసరం. అదే రామోజీ గ్రూపు లక్ష్యం" అని ఈనాడు తెలంగాణ బ్యూరో చీఫ్ ఎం.ఎల్. నరసింహారెడ్డి అన్నారు. సహాయనిధి ద్వారా శాశ్వత సదుపాయాలను కల్పించడం రామోజీ గ్రూపు దృఢ నిశ్చయానికి ఉదాహరణ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వరదలతో దెబ్బతిన్న ప్రజలకు కేవలం తక్షణ సాయం అందించడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే శాశ్వత సౌకర్యాలను నిర్మించడంలో ‘ఈనాడు సహాయనిధి’ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. విజయవాడలో మల్టీపర్పస్ భవనం, తెలంగాణలో రెండు పాఠశాల భవనాలు ఇవన్నీ రామోజీ గ్రూపు సామాజిక బాధ్యతకు ప్రతీకలు. ప్రజల విరాళాలు, ఉద్యోగుల సహకారం, సంస్థల సహాయంతో నిర్మాణం జరుగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు బాధితుల జీవితాల్లో మళ్లీ వెలుగులు నింపనున్నాయి.
రామోజీ గ్రూపు పెద్ద మనసు - వరద బాధితులకు రూ. 5 కోట్లు భారీ విరాళం