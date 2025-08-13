Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Scheme for Poor Students : పేద, మధ్య తరగతిలో కుటుంబాల్లో చదువుకునే వారికి ఉన్నత విద్యను దగ్గర చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి విద్యాలక్ష్మి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కేంద్ర ఆర్థిక, ఉన్నత విద్య, మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలు, ఇండియన్ బ్యాంకు అసోసియేషన్ (ఏబీఏ) సంయుక్తంగా విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్ను రూపొందించాయి. దీనిలో 38 బ్యాంకులు నమోదయ్యాయి. విద్యార్థులకు 86 రకాల విద్యారుణాలు అందిస్తూ వారి కలలను సాకారం చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం విద్యాసంవత్సరం మొదలైంది. ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిపోని వారికి ఈ పథకం ద్వారా రుణాలు ఇచ్చి వారి విద్యను పూర్తి చేయడానికి బ్యాంకులు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఇంజినీరింగ్, వైద్యం, ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్, మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎంఎస్, ఐఐటీ, వృత్తి విద్యా, విమానయాన కోర్సులు, యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ, ఎంసీఐ, ఇతర ప్రభుత్వ అధీకృత సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకునే వారికి రుణాలు ఇస్తారు.
అనకాపల్లి జిల్లావ్యాప్తంగా 126 బ్యాంకులు ఉన్నాయి. అనకాపల్లి, పాయకరావుపేట, ఎలమంచిలి, నర్సీపట్నం, చోడవరం, సబ్బవరం, పెందుర్తి ఇలా పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకర్లు ఈ పథకం కింద విద్యార్థులకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ, గ్యారంటీలు లేకుండా రుణాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తున్నారు.
నిబంధనలు ఇవే : పీఎం విద్యాలక్ష్మి ద్వారా మొత్తం 86 రకాల విద్యారుణాలు మంజూరు చేస్తున్నారు. దేశంలో పేరున్న 860 విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశం పొందిన వారికి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ, గ్యారంటీలు లేకుండా రుణాలు ఇస్తారు. యూజీసీ గుర్తింపు పొందిన యునివర్శిటీలు అందించే కోర్సులకు సైతం కొన్ని నిబంధనలపై రుణాలు ఇస్తారు. విదేశాల్లో చదువుకునే వారు మాత్రం తప్పనిసరిగా సెక్యూరిటీ చూపించాలి.
విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్లో అప్లై చేసుకున్న 15 రోజుల్లో తక్కువ వడ్డీతో రుణం మంజూరు చేస్తారు. చదువుకు అయ్యే ఖర్చులతోపాటు ట్యూషన్ ఫీజు, వసతి, రవాణా ఖర్చులను కలిపి రుణం పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు వసూలు చేయరు.
రుణం పొందడానికి దరఖాస్తు ఇలా : 3 పద్ధతుల్లో విద్యా రుణానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. www.vidyalakshmi.co.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి పేరు, ఫోన్ నంబరు, ఈమెయిల్ ఐడీ, అడ్రస్ తదితర వివరాలు ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అనంతరం సీఈఎల్ఏఎఫ్ దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి. దీంతో పాటు ధ్రువపత్రాలు అప్లోడ్ చేయాలి. అర్హులైన విద్యార్థులకు 3 విభాగాల్లో రుణాలు మంజూరు చేస్తారు. మొదటి విభాగంలో రూ.4 లక్షలలోపు, 2వ విభాగంలో రూ. 5 లక్షలు, 3వ విభాగంలో రూ.7.5 లక్షల కంటే ఎక్కువ రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు.
