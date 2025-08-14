ETV Bharat / state

ఇకపై ఆటలు సాగవు - ఉపాధ్యాయ హాజరు విధానంలో కీలక మార్పులు - LEAP​ APP​ ATTENDANCE KEY CHANGES

పాఠశాల పనిపై వెళ్తున్నామని సొంతపనులు - లీప్‌ యాప్‌తో విధుల ఎగవేతకు కట్టడి

LEAP​ App​ Attendance Key Changes
LEAP​ App​ Attendance Key Changes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read

LEAP​ App​ Attendance Key Changes: చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు తమ విధులను ప్రేమిస్తారు. వారు విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తారు. వారికి మంచి మాటలు చెప్పి బాధ్యతాయుత భావి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు శ్రమిస్తారు. మరి కొంతమంది అయితే విధులకు తరచూ డుమ్మా కొడుతుంటారు. వీరు పాఠశాలకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడరు. హాజరు నమోదు చేసుకున్నామా, ఆపై సొంత పనులు చక్కబెట్టుకునేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తారు. జిల్లా కార్యాలయానికో లేదా మండల వనరుల కేంద్రానికో వెళ్తున్నట్లు తెలిపి విధులకు ఎగనామం పెడతారు. లీప్ యాప్‌లో స్పెషల్ డ్యూటీ కింద జిల్లా విద్యా కార్యాలయానికి పాఠశాల పని కోసం వెళ్తున్నట్లు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. పాఠశాల పనికి వెళ్లకుండా, ఎక్కడికో వెళ్లి అక్కడి పాఠశాలలో హాజరు వేసి వారి సొంత పనులను చక్కబెట్టుకుంటున్నారు.

మరోచోట, ఒక ప్రిన్సిపాల్ డిప్యూటీ ట్రెజరర్ కార్యాలయానికి వెళ్తున్నట్లు రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్లి నిద్రపోతాడు. ఇప్పటివరకు, ఈ విషయం కొన్ని చోట్ల యథేచ్ఛగా సాగింది. ఇకపై ఇలా తప్పించుకుని ఇష్టానుసారంగా తిరగడం కుదరదు. చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న అసంబద్ధ విధానాలకు ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించింది. ఇకపై మాయమాటలు చెప్పి తప్పించుకునే వారి ఆటలు సాగవు. అలాంటి వారందరికి అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉపాధ్యాయ హాజరు విధానంలో కీలక మార్పులు చేసింది.

ఎక్కడున్నదీ చెప్పేస్తుంది: ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల పని కోసం బయటకు వెళ్లాలనుకుంటే, వారు ఎప్పటిలాగే లీప్‌ (లెర్నింగ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ ఇన్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌) యాప్‌లో స్పెషల్‌ డ్యూటీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం కొత్త విధానంలో డీడీవో తన లాగిన్‌కు వెళ్లి తనిఖీ చేస్తారు. దరఖాస్తు చేసిన వారి వివరాలు పని కోసం వెళ్లిన ప్రాంతం గుర్తిస్తారు. ఆ ప్రాంత అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలతో సహా అధికారికి తెలిసిపోయేలా లీప్‌ యాప్‌ను తీర్చిదిద్దారు. ఆన్‌లైన్‌లో పేర్కొన్న వివరాలు, ఉద్యోగి వెళ్లిన ప్రదేశంతో సరిపోలితే ఓటీపీ ద్వారా స్పెషల్‌ డ్యూటీకి అప్రూవ్‌ చేస్తారు. అప్పుడే హాజరు తీసుకుంటుంది. లేకుంటే గైర్హాజరు కింద చూపుతారు. దీనికి తోడు ప్రత్యేక పనిపై వెళ్లిన ఉపాధ్యాయుడు అక్కడ సంబంధిత అధికారిని కలిసినట్లు డీడీవో స్వయంగా ఫోన్‌ ద్వారా తెలుసుకుంటారు. తద్వారా సాకులు చూపుతూ తరచూ పాఠశాలలు ఎగ్గొట్టి బయట తిరిగే వారికి అడ్డుకట్ట పడనుంది.

చెక్‌ పెట్టేందుకు ఉపయుక్తం: విద్యాశాఖ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల పని తీరు మెరుగుకు మంచి మార్పు తీసుకు వచ్చింది. డీడీవోకు ముందస్తు సమాచారంతో ప్రత్యేక విధులకు అనుమతి లభిస్తుంది. దీంతో పాఠశాలల్లో విద్యా బోధనా కార్యక్రమాలు సజావుగా జరుగుతాయి. అధిక శాతం ఉపాధ్యాయులు చక్కగానే పని చేస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ను అడ్డుపెట్టుకుని కొందరే తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారు. అటువంటి వారికి చెక్‌ పెట్టేలా ఈ లీప్‌ యాప్‌ సహాయపడుతుందని అన్నమయ్య జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి వివరించారు.

ఇక అన్ని పాఠశాలల్లో ఒకేరోజు, ఒకే పాఠం - అందుబాటులోకి 'టీచర్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌'

ఫేషియల్‌ రికగ్నైజేషన్‌ అటెండెన్స్​ ట్యాంపర్​ - ముగ్గురు ఉద్యోగులు తొలగింపు

LEAP​ App​ Attendance Key Changes: చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు తమ విధులను ప్రేమిస్తారు. వారు విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తారు. వారికి మంచి మాటలు చెప్పి బాధ్యతాయుత భావి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు శ్రమిస్తారు. మరి కొంతమంది అయితే విధులకు తరచూ డుమ్మా కొడుతుంటారు. వీరు పాఠశాలకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడరు. హాజరు నమోదు చేసుకున్నామా, ఆపై సొంత పనులు చక్కబెట్టుకునేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తారు. జిల్లా కార్యాలయానికో లేదా మండల వనరుల కేంద్రానికో వెళ్తున్నట్లు తెలిపి విధులకు ఎగనామం పెడతారు. లీప్ యాప్‌లో స్పెషల్ డ్యూటీ కింద జిల్లా విద్యా కార్యాలయానికి పాఠశాల పని కోసం వెళ్తున్నట్లు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. పాఠశాల పనికి వెళ్లకుండా, ఎక్కడికో వెళ్లి అక్కడి పాఠశాలలో హాజరు వేసి వారి సొంత పనులను చక్కబెట్టుకుంటున్నారు.

మరోచోట, ఒక ప్రిన్సిపాల్ డిప్యూటీ ట్రెజరర్ కార్యాలయానికి వెళ్తున్నట్లు రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్లి నిద్రపోతాడు. ఇప్పటివరకు, ఈ విషయం కొన్ని చోట్ల యథేచ్ఛగా సాగింది. ఇకపై ఇలా తప్పించుకుని ఇష్టానుసారంగా తిరగడం కుదరదు. చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న అసంబద్ధ విధానాలకు ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించింది. ఇకపై మాయమాటలు చెప్పి తప్పించుకునే వారి ఆటలు సాగవు. అలాంటి వారందరికి అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉపాధ్యాయ హాజరు విధానంలో కీలక మార్పులు చేసింది.

ఎక్కడున్నదీ చెప్పేస్తుంది: ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల పని కోసం బయటకు వెళ్లాలనుకుంటే, వారు ఎప్పటిలాగే లీప్‌ (లెర్నింగ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ ఇన్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌) యాప్‌లో స్పెషల్‌ డ్యూటీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం కొత్త విధానంలో డీడీవో తన లాగిన్‌కు వెళ్లి తనిఖీ చేస్తారు. దరఖాస్తు చేసిన వారి వివరాలు పని కోసం వెళ్లిన ప్రాంతం గుర్తిస్తారు. ఆ ప్రాంత అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలతో సహా అధికారికి తెలిసిపోయేలా లీప్‌ యాప్‌ను తీర్చిదిద్దారు. ఆన్‌లైన్‌లో పేర్కొన్న వివరాలు, ఉద్యోగి వెళ్లిన ప్రదేశంతో సరిపోలితే ఓటీపీ ద్వారా స్పెషల్‌ డ్యూటీకి అప్రూవ్‌ చేస్తారు. అప్పుడే హాజరు తీసుకుంటుంది. లేకుంటే గైర్హాజరు కింద చూపుతారు. దీనికి తోడు ప్రత్యేక పనిపై వెళ్లిన ఉపాధ్యాయుడు అక్కడ సంబంధిత అధికారిని కలిసినట్లు డీడీవో స్వయంగా ఫోన్‌ ద్వారా తెలుసుకుంటారు. తద్వారా సాకులు చూపుతూ తరచూ పాఠశాలలు ఎగ్గొట్టి బయట తిరిగే వారికి అడ్డుకట్ట పడనుంది.

చెక్‌ పెట్టేందుకు ఉపయుక్తం: విద్యాశాఖ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల పని తీరు మెరుగుకు మంచి మార్పు తీసుకు వచ్చింది. డీడీవోకు ముందస్తు సమాచారంతో ప్రత్యేక విధులకు అనుమతి లభిస్తుంది. దీంతో పాఠశాలల్లో విద్యా బోధనా కార్యక్రమాలు సజావుగా జరుగుతాయి. అధిక శాతం ఉపాధ్యాయులు చక్కగానే పని చేస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ను అడ్డుపెట్టుకుని కొందరే తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారు. అటువంటి వారికి చెక్‌ పెట్టేలా ఈ లీప్‌ యాప్‌ సహాయపడుతుందని అన్నమయ్య జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి వివరించారు.

ఇక అన్ని పాఠశాలల్లో ఒకేరోజు, ఒకే పాఠం - అందుబాటులోకి 'టీచర్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌'

ఫేషియల్‌ రికగ్నైజేషన్‌ అటెండెన్స్​ ట్యాంపర్​ - ముగ్గురు ఉద్యోగులు తొలగింపు

For All Latest Updates

TAGGED:

AP SCHOOL TEACHER ATTENDANCE REPORTAP SCHOOL TEACHERS LEAP APPLEAP APP IN APLEAP​ APP​ ATTENDANCELEAP​ APP​ ATTENDANCE KEY CHANGES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.