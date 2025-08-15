ETV Bharat / state

మీ పిల్లల ఆధార్​ అప్డేట్​ చేయాలా? - ఇకపై పాఠశాలల్లోనే ఈ సేవలు - STUDENTS AADHAAR UPDATE IN SCHOOLS

ఆధార్​ కార్డు సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థులు - ఆధార్​లో తప్పులు సరిచేసుకునేందుకు ఆధార్​ కేంద్రాల చుట్టూ తిరుగుతున్న వైనం - ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆధార్​ అప్డేషన్ ప్రక్రియ

Students Aadhaar Update In Schools
Students Aadhaar Update In Schools (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read

Students Aadhaar Update In Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఆధార్‌ గుర్తింపు కార్డు సమస్యలతో అవస్థలు పడుతున్నారు. కార్డులో తప్పులను సరిచేసుకోవడం కోసం ఆధార్‌ కేంద్రాల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నారు. పలు పాఠశాలల్లో ఆధార్‌ గుర్తింపులేని విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు. ఆధార్‌ కార్డులోని వివరాలు, పాఠశాలలో నమోదైన వివరాలకు పొంతన లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థుల యూడైస్‌లో నమోదుకు ఉపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ అధికారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. విద్యార్థుల పేర్లు యూడైస్‌లో నమోదైన వారికి ఉచితంగా పాఠ్య పుస్తకాలు, యూనిఫార్మ్, రవాణా భత్యం, రాత పుస్తకాలు అందుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆధార్‌ సమస్యలను అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆధార్‌ అప్‌గ్రేడ్‌ ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు.

నారాయణ పేట జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో 98,922 మంది విద్యార్థులు నమోదై ఉన్నారు. వీరిలో 7,139 మంది విద్యార్థులకు ఆధార్‌ ఐడీ లేదు. ఆధార్‌ కార్డును పాఠశాలలో ఇవ్వకపోవడంతో యూడైస్‌(డిస్ట్రిక్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ సిస్టం ఎడ్యుకేషన్‌)లో నమోదు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఆధార్‌కార్డు ఇచ్చినప్పటికీ అందులోని వివరాలు, పాఠశాలలో నమోదైన వాటికి పొంతన లేకపోవడంతో విద్యార్థుల వివరాలు యూడైస్, అపార్‌లో నమోదు కావడంలేదని విద్యా శాఖ అధికారులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. పాఠశాలలో అడ్మిషన్ పొందుతున్న ప్రతి విద్యార్థి పేరు యూడైస్‌లో నమోదుకు ఆధార్‌ నంబరు నమోదు తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆధార్‌ నవీకరణతోపాటు కొత్తగా కార్డును అందించేందుకు విద్యాశాఖ చర్యలు చేపడుతుంది.

ఒకే స్కూల్​లో 16 మందికి ఆధార్​కార్డు లేదు : ఈ విద్యార్థి పేరు సిరిగిరి బాలు. బీసీ కాలనీలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు లేరు. జనన ధ్రువీకరణ ప్రతం(బర్త్​ సర్టిఫికెట్), ఆధార్‌ గుర్తింపుకార్డు లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితి జిల్లాలోని చాలా మంది విద్యార్థులది. ఈ ఒక్క పాఠశాలలోనే 16 మంది విద్యార్థులకు ఆధార్‌కార్డు లేని పరిస్థితి. దీంతో యూడైస్‌లో నమోదు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అధికారులే ప్రత్యేక దృష్టిసారించి ప్రతి విద్యార్థికి ఆధార్‌ గుర్తింపు కార్డు అందేలా చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

"విద్యార్థుల ఆధార్‌ నవీకరణకు(అప్డేట్​) జిల్లావ్యాప్తంగా ఈనెల 18వ తేదీ నుంచి శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నాం. జిల్లాలోని ప్రతి మండలానికి ఓ ఆధార్‌ కిట్టు ఉంది. ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న పాఠశాలకు వెళ్లి చేయడం, బడిలో నలుగురైదుగురు మంది విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ ఉంటే వారికి కోసం ఒక దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఒక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నాం"- శ్రీనివాస్, సెక్టొరియల్‌ అధికారి, నారాయణపేట జిల్లా

కరోనా ప్రభావంతో : 2019-20 అకాడమిక్​ ఇయర్​లో ఎంఐఎస్‌ కోఆర్డినేటర్, కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్లకు ఆధార్‌ నమోదు కిట్లను అందించారు. కరోనా ప్రభావంతో 2 ఏళ్లు ఈ కార్యక్రమం నిలిచిపోయింది. 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో తిరిగి చేపట్టగా, మండల వనరుల కేంద్రాల(ఎంఆర్సీ) నిర్వాహకులకు ఈ బాధ్యతలు అప్పగించారు. గతేడాది నుంచి పలు ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు ఈ బాధ్యతలను అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది.

నారాయణపేట జిల్లా వివరాలు

మండలం మొత్తం విద్యార్థులు ఆధార్​ ఇవ్వని విద్యార్థులు
నారాయణపేట20,244

791

మక్తల్ 17,039 725

కోస్గి

8,981 1201
మద్దూర్​ 8,599 555
మరికల్ 7,495 384
దామరగిద్ద 6,954 631

ఊట్కూరు

6,828 328
ధన్వాడ 5,583 294
గుండుమాల్ 2,160 332
కొత్తపల్లి 1,788 217

ఆధార్​ అప్​డేట్​కు లాస్ట్​ ఛాన్స్!​ - ఈసారి చేసుకోకుంటే కార్డు పోయినట్టే

మీ పిల్లలకు ఆధార్ లేదా? - ఇకపై పాఠశాలల్లోనే ఈ సేవలు!

Students Aadhaar Update In Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఆధార్‌ గుర్తింపు కార్డు సమస్యలతో అవస్థలు పడుతున్నారు. కార్డులో తప్పులను సరిచేసుకోవడం కోసం ఆధార్‌ కేంద్రాల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నారు. పలు పాఠశాలల్లో ఆధార్‌ గుర్తింపులేని విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు. ఆధార్‌ కార్డులోని వివరాలు, పాఠశాలలో నమోదైన వివరాలకు పొంతన లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థుల యూడైస్‌లో నమోదుకు ఉపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ అధికారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. విద్యార్థుల పేర్లు యూడైస్‌లో నమోదైన వారికి ఉచితంగా పాఠ్య పుస్తకాలు, యూనిఫార్మ్, రవాణా భత్యం, రాత పుస్తకాలు అందుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆధార్‌ సమస్యలను అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆధార్‌ అప్‌గ్రేడ్‌ ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు.

నారాయణ పేట జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో 98,922 మంది విద్యార్థులు నమోదై ఉన్నారు. వీరిలో 7,139 మంది విద్యార్థులకు ఆధార్‌ ఐడీ లేదు. ఆధార్‌ కార్డును పాఠశాలలో ఇవ్వకపోవడంతో యూడైస్‌(డిస్ట్రిక్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ సిస్టం ఎడ్యుకేషన్‌)లో నమోదు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఆధార్‌కార్డు ఇచ్చినప్పటికీ అందులోని వివరాలు, పాఠశాలలో నమోదైన వాటికి పొంతన లేకపోవడంతో విద్యార్థుల వివరాలు యూడైస్, అపార్‌లో నమోదు కావడంలేదని విద్యా శాఖ అధికారులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. పాఠశాలలో అడ్మిషన్ పొందుతున్న ప్రతి విద్యార్థి పేరు యూడైస్‌లో నమోదుకు ఆధార్‌ నంబరు నమోదు తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆధార్‌ నవీకరణతోపాటు కొత్తగా కార్డును అందించేందుకు విద్యాశాఖ చర్యలు చేపడుతుంది.

ఒకే స్కూల్​లో 16 మందికి ఆధార్​కార్డు లేదు : ఈ విద్యార్థి పేరు సిరిగిరి బాలు. బీసీ కాలనీలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు లేరు. జనన ధ్రువీకరణ ప్రతం(బర్త్​ సర్టిఫికెట్), ఆధార్‌ గుర్తింపుకార్డు లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితి జిల్లాలోని చాలా మంది విద్యార్థులది. ఈ ఒక్క పాఠశాలలోనే 16 మంది విద్యార్థులకు ఆధార్‌కార్డు లేని పరిస్థితి. దీంతో యూడైస్‌లో నమోదు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అధికారులే ప్రత్యేక దృష్టిసారించి ప్రతి విద్యార్థికి ఆధార్‌ గుర్తింపు కార్డు అందేలా చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

"విద్యార్థుల ఆధార్‌ నవీకరణకు(అప్డేట్​) జిల్లావ్యాప్తంగా ఈనెల 18వ తేదీ నుంచి శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నాం. జిల్లాలోని ప్రతి మండలానికి ఓ ఆధార్‌ కిట్టు ఉంది. ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న పాఠశాలకు వెళ్లి చేయడం, బడిలో నలుగురైదుగురు మంది విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ ఉంటే వారికి కోసం ఒక దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఒక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నాం"- శ్రీనివాస్, సెక్టొరియల్‌ అధికారి, నారాయణపేట జిల్లా

కరోనా ప్రభావంతో : 2019-20 అకాడమిక్​ ఇయర్​లో ఎంఐఎస్‌ కోఆర్డినేటర్, కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్లకు ఆధార్‌ నమోదు కిట్లను అందించారు. కరోనా ప్రభావంతో 2 ఏళ్లు ఈ కార్యక్రమం నిలిచిపోయింది. 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో తిరిగి చేపట్టగా, మండల వనరుల కేంద్రాల(ఎంఆర్సీ) నిర్వాహకులకు ఈ బాధ్యతలు అప్పగించారు. గతేడాది నుంచి పలు ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు ఈ బాధ్యతలను అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది.

నారాయణపేట జిల్లా వివరాలు

మండలం మొత్తం విద్యార్థులు ఆధార్​ ఇవ్వని విద్యార్థులు
నారాయణపేట20,244

791

మక్తల్ 17,039 725

కోస్గి

8,981 1201
మద్దూర్​ 8,599 555
మరికల్ 7,495 384
దామరగిద్ద 6,954 631

ఊట్కూరు

6,828 328
ధన్వాడ 5,583 294
గుండుమాల్ 2,160 332
కొత్తపల్లి 1,788 217

ఆధార్​ అప్​డేట్​కు లాస్ట్​ ఛాన్స్!​ - ఈసారి చేసుకోకుంటే కార్డు పోయినట్టే

మీ పిల్లలకు ఆధార్ లేదా? - ఇకపై పాఠశాలల్లోనే ఈ సేవలు!

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENTS AADHAAR UPDATE IN SCHOOLSOFFICIALS ON STUDENT AADHAAR UPDATEపాఠశాలల్లో ఆధార్​ నవీనీకరణSTUDENTS AADHAAR UPDATE IN SCHOOLS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.