ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అకడమిక్ గోడ క్యాలెండర్లు - సెలవులు, పరీక్షలు ఎప్పుడో ముందే తెలుస్తాయ్!!
అకడమిక్ గోడ క్యాలెండర్లు - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటుకు విద్యాశాఖ చర్యలు - ఏ నెలలో ఏయే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారో అన్ని వివరాలు అందులోనే
Published : September 30, 2025 at 3:09 PM IST
Academic Wall Calendars : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అకడమిక్ గోడ క్యాలెండర్లు ఉంచాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ప్రతినెలా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు, సెలవులు, పరీక్షలు ఎప్పుడు ఉంటాయో ఉపాధ్యాయులకు తప్ప విద్యార్థులకు తెలియడం లేదు. అందుకే ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఏ నెలలో ఏయే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారో అన్ని వివరాలు తెలిసేలా విద్యాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. దీనికి అనుగుణంగా క్యాలెండర్లను ముద్రించి అందించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఎస్సీఈఆర్టీ దీన్ని రూపొందించింది. ప్రతి పాఠశాలతో పాటు ఎమ్మార్సీలో ఒక్కోటి, డీఈవో కార్యాలయం, కలెక్టర్ కార్యాలయంలో రెండేసి చొప్పున ఉంచాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
ఈ క్యాలెండర్లో పొందుపర్చిన అంశాలు ఇవే :
- వార్షిక షెడ్యూల్లో బడిబాట, పాఠశాలల పునఃప్రారంభం, దసరా, దీపావళి, కృష్ణాష్టమి, క్రిస్మస్, సంక్రాంతి, వేసవి సెలవులు ఇలా అన్ని వివరాలు ఉంటాయి.
- పరీక్షల షెడ్యూల్లో ఎఫ్ఏ-1 నుంచి పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షల వరకు ఏయే తేదీల్లో నిర్వహించాలో అందులో పొందుపర్చారు.
- సిలబస్ పంపిణీలో స్కూల్ ప్రిపరేషన్ మాడ్యూల్, 1-10వ తరగతి వరకు సిలబస్ను ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి. పునశ్చరణ తరగతుల నిర్వహణ వంటి వివరాలు ఉన్నాయి.
- ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలు పని చేసే సమయాలను అందులో పొందుపర్చారు.
- ప్రతి నెలలో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు, సముదాయ సమావేశాలు, పాఠశాల స్థాయిలో నిర్వహించే ఆటలపోటీల వివరాలు, సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లు, సెమినార్లు, ఇన్స్పైర్ అవార్డులు వంటి వివరాలు ఉన్నాయి.
- జూన్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ప్రతినెలా పాఠశాల పనిదినాలు ఎన్ని ఉంటాయి. పీటీఎం సమావేశాలు ఎప్పుడు నిర్వహించాలో అందులో వివరంగా ఉంటాయి. కో-కరిక్యులర్ యాక్టివిటీలో ఆరోగ్యం, కంప్యూటర్, కళలు, సంస్కృతి, జీవన నైపుణ్యాలు, విలువలకు సంబంధించి వారంలో ఎన్ని పీరియడ్లు తీసుకోవాలో వివరంగా పొందుపర్చారు.
సమాచారం అందరికీ తెలిసేలా : విద్యా సంవత్సరంలో ఏ నెలలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయో విద్యార్థులకు తెలిసేవి కావని డీఈఓ రాధాకిషన్ తెలిపారు. అందుకే విద్యా సంవత్సరంలో ఏ నెలలో ఏయే కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి, పరీక్షలు, సెలవులు, సమావేశాలు నిర్వహణ వంటి అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలిసేలా క్యాలెండర్ను రూపొందించారని చెప్పారు. మెదక్ జిల్లాలో 874 బడులకు, 896 క్యాలెండర్లు పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు. ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని ఆయన చెప్పారు.
అత్యున్నత ప్రమాణాలతో యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ : రాష్ట్రంలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ను నిర్మిస్తున్నారు. దేశానికే ఆదర్శంగా తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. రాష్ట్రంలో 1023 రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం 650 రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు సొంత భవనాలే లేవు. ఇక్కడ పేద విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటి నిర్మాణానికి భారీగా నిధులు కేటాయించింది. అందులో శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కడుతున్నారు. ఇందులో ఒక్కో స్కూలు నిర్మాణానికి రూ.25 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. అలాగే రూ.5 వేల కోట్లతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 120 గురుకుల పాఠశాలలు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
విద్యార్థుల్లోని ప్రతిభను వెతికితీయడానికి 'వీవీఎం' స్కాలర్షిప్ - ఎంపికైతే నెలకు రూ.2వేలు!
స్కూళ్ల తలరాతలను మార్చిన ఉపాధ్యాయులు - రాష్ట్ర పుస్తకంలో విజయగాథలు