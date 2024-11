ETV Bharat / state

డబ్బులు లేవంటే రుణం ఇప్పించి మరీ మోసం చేశారు !

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Educated People Affected by More By Cyber Criminals : ఇటీవలి కాలంలో డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరిట మోసాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఉన్నత విద్యావంతులే ఎక్కువగా వీటి బారిన పడుతున్నారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు, వైద్యులు, ప్రభుత్వ అధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతిలో మోసాలకు గురవుతున్నారు. లక్షల్లో తమ కష్టార్జితాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. సీబీఐ, ఆర్బీఐ, కస్టమ్స్, పోలీసు తదితర ఏజెన్సీ అధికారులమని చెప్పి నమ్మించి అరెస్టు చేస్తామంటూ బెదిరించి తమ ఖాతాలకు డబ్బులు బదిలీ చేయించుకుంటున్నారు.

వీడియో కాల్స్‌ చేసి మరీ పోలీసులమని భ్రమింపజేస్తున్నారు. దీంతో అరెస్టవుతామనే భయంతో పలువురు వీరి వలలో చిక్కి అడిగినంతా ముట్టజెప్పుతున్నారు. స్వయంగా ప్రధాని మోదీ సైతం అక్టోబర్​ 27న జరిగిన మన్‌కీ బాత్‌ కార్యక్రమంలో ఈ అంశం గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. అయినా ఇంకా పలువురు మోసపోతున్న ఘటనలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి.

డబ్బులు లేవన్నా రుణం ఇప్పించి మరీ : విజయవాడకు చెందిన ఓ యువతి బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తోంది. సంతోషంగా దీపావళి పండగ జరుపుకొందామని, తన సొంతింటికి చేరింది. ఆమెకు మూడు రోజుల కిందట ఓ కాల్‌ వచ్చింది. తాము ముంబయిలోని క్రైం బ్రాంచి పోలీసులమని ఫోన్‌లో వారు ఆమెకు తెలిపారు. మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగాయని, విచ్ఛిన్నకర శక్తుల ఖాతాలకు డబ్బులు పంపించినట్లు గుర్తించామని వివరించారు. అంతటి ఆగకుండా మీ పేరిట వచ్చిన పార్సిల్‌లో మాదకద్రవ్యాలు ఉన్నట్లు తెలిసిందని ఆ మహిళను బెదరగొట్టారు.

మీపై అరెస్టు వారెంట్‌ జారీ అయిందని హడలెత్తించారు. మరిన్ని వివరాలు వీడియో కాల్‌లో డీసీపీ మాట్లాడతారని స్కైప్‌లో కాల్‌ కనెక్ట్‌ చేశారు. అవతల పోలీసు స్టేషన్‌లా ఉన్న గదిలో యూనిఫారంలో ఉన్న అధికారి మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు. రెండు రోజుల్లో మీ ఇంటికి పోలీసులు వచ్చి మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయబోతున్నారని బెదిరిస్తున్నట్లుగా మాట్లాడారు. చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బులు బదిలీ చేయాలని, అప్పుడే అరెస్టు ఆగుతుందని పోలీసు అధికారి వేషధారణలో ఉన్న వ్యక్తి గట్టిగా దబాయించాడు. ఎక్కువ సమయం లేదని ఒత్తిడి చేశాడు.

"ఆ స్టాక్​లో కళ్లు చెదిరే లాభాలు" - ఏడు బ్యాంకు ఖాతాలకు రూ.1.21 కోట్లు - ఏమైందంటే!