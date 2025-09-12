ఆ రూ.1000 కోట్ల అంతిమ లబ్ధిదారులెవరు? - హవాలా లావాదేవీలపై ఈడీ ఫోకస్
బాధితుల నుంచి వాంగ్మూలాల సేకరణలో ఈడీ నిమగ్నం - రూ.1000 కోట్ల మేర చేతులు మారినట్లు ప్రాథమిక అంచనా - గొర్రెల పంపిణీ కుంభకోణంలో హవాలా లావాదేవీలపై దృష్టి
Published : September 12, 2025 at 2:13 PM IST
Sheep Scam in Telangana Update : గొర్రెల పంపిణీ కుంభకోణంలో హవాలా లావాదేవీల లెక్క తేల్చడంపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) దృష్టి సారించింది. ఈ కుంభకోణంలో రూ.1,000 కోట్ల మేర నిధులు పక్కదారి పట్టినట్లు ప్రాథమికంగా ఈడీ అంచనాకు వచ్చింది. ఆ నిధుల అంతిమ లబ్ధిదారులలెవరనేది గుర్తించే పనిలో నిమగ్నం అయింది. తొలుత బాధితుల నుంచి సాక్ష్యాలు సేకరిస్తోంది. ఈ నెల 15న వాంగ్మూలమిచ్చేందుకు రావాలని ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా వీపూర్కు చెందిన సన్నెబోయిన ఏడుకొండలుకు సమన్లు జారీ చేసింది.
మరికొందరు బాధితుల నుంచీ వాంగ్మూలాలను సైతం సేకరించనుంది. తెలంగాణ పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు, లొలొనా కంపెనీ నిర్వాహకుడు మొహిదుద్దీన్ తమ నుంచి గొర్రెలను సేకరించినప్పటికీ డబ్బులు ఇవ్వకుండా మోసం చేశారంటూ ఏడుకొండలుతో పాటు మరికొందరు బాధితులు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. ఫలితం లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం మారిన అనంతరం గతేడాది జనవరిలో గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
తమను రూ.2.1 కోట్ల మేర మోసగించారని బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఇందులో పశుసంవర్ధకశాఖ అధికారుల లంచాల వ్యవహారం ఇమిడి ఉండటంతో ప్రభుత్వం కేసును ఏసీబీకి అప్పగించింది. సుమారు రూ.700 కోట్ల మేర అక్రమాలు జరిగినట్లు అది ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది.
ఆ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన ఈడీ కొద్దిరోజుల క్రితం హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. అప్పట్లో పశుసంవర్ధకశాఖ మంత్రిగా పని చేసిన తలసాని శ్రీనివాస్యాదవ్కు ఓఎస్డీగా వ్యవహరించిన గుండమరాజు కల్యాణ్ ఇంట్లో చేసిన సోదాల్లో కీలక సమాచారాన్ని సేకరించింది. తాజాగా బాధితుల వాంగ్మూలాల సేకరణపై దృష్టి సారించింది.
మొహిదుద్దీన్ ముఠా కార్యకలాపాలపైనా అంచనా : గత ప్రభుత్వ హయాంలో కుంభకోణం చోటుచేసుకున్న సమయంలో మొహిదుద్దీన్ ముఠా కీలకంగా వ్యవహరించింది. వాస్తవానికి ఈ పథకంలో దళారుల ప్రమేయం ఉండొద్దనే నిబంధన ఉంది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాల నుంచి గొర్రెలను కొనుగోలు చేసి తీసుకురావడంలో ఈ ముఠా ప్రముఖపాత్ర పోషించిందనే చెప్పాలి. అధికారుల కనుసన్నల్లోనే ఇదంతా జరగడంతో ప్రభుత్వంలోని పెద్దల ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
దర్యాప్తు ఆరంభమైన వెంటనే మొహిదుద్దీన్ విదేశాలకు పారిపోవడంతో ఏసీబీ అతడిపై లుక్అవుట్ సర్క్యులర్(ఎల్వోసీ) జారీ చేసింది. మరోవైపు మొహిదుద్దీన్ బినామీల గురించి ఏసీబీ కీలక సమాచారం సేకరించింది. గొర్రెల సరఫరాదారులకు ఇవ్వాల్సిన సొమ్మును తన బినామీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్న తీరు గురించి ఆధారాలు లభ్యం అవుతున్నాయి. బినామీల నుంచీ వాంగ్మూలాలను కూడా సేకరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా బినామీల వ్యవహారంపై ఈడీ ఆరా తీస్తుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది.
ఇదే గొర్రెల కుంభకోణం కేసు : ఈ గొర్రెల కుంభకోణంలో ముందుగా సుమారు రూ.2 కోట్ల నగదు మళ్లించినట్లు ఫిర్యాదు రావడంతో ఏసీబీ దర్యాప్తు చేసింది. కానీ రూ.700 కోట్ల మేర భారీ కుంభకోణం జరిగినట్లు ఏసీబీ అంచనాకు వచ్చింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే 10 మంది నిందితులను గుర్తించారు. ఆరుగురిని అరెస్టు కూడా చేశారు. లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయాల్సిన గొర్రెలకు కేటాయించిన నిధుల్ని పక్కదారి పట్టించారనే ఆరోపణలతో ముందుగా కేసు నమోదు చేశారు.
