అయ్యో!! కింగ్​కోబ్రాకు పెద్ద కష్టమొచ్చిందే - వాటిని సంరక్షించలేమా? - King Cobra is on Endangered List

By ETV Bharat Telangana Team

King Cobra is on The Endangered List : దట్టమైన అటవీసంపదకు పెట్టింది పేరు తూర్పుకనుమలు. ఎతైన కొండలు, లోయలు జీవ వైవిధ్యానికి నెలవు. ఎన్నో అరుదైన జంతుజాలము, పక్షులు, సరీసృపాలకు ఇక్కడ కొదవ లేదు. అరుదైన సర్పజాతులు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అయితే వాటిల్లో కొన్ని అంతరించిపోతున్న జాబితాలో చేరాయి. వాటిల్లో అతి ముఖ్యమైనంది కింగ్‌కోబ్రా. దాదాపు పది అడుగుల పైనే ఉండే ఈ విషసర్పాన్ని స్థానికంగా గిరినాగు అంటారు.

అడవుల్లో నుంచి ఇళ్లల్లోకి చేరుతున్న వీటిని గిరిజనులు కొట్టి చంపడం, రోడ్లపైకి వచ్చి వాహనాల కిందపడి చనిపోవడం వల్ల కొన్నాళ్లుగా వీటి సంఖ్య తగ్గిపోతూ వస్తోంది. అరుదైన ఈ నాగజాతిని కాపాడుకునేందుకు ఈస్ట్రన్ ఘాట్స్‌ వైల్డ్‌ లైఫ్‌ సొసైటీ ముందుకొచ్చింది. వీటి గుడ్లను సంరక్షించడం ద్వారా ఈ జాతిని కాపాడాలని నడుం బిగించింది. అటవీశాఖ అనుమతితో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో గుడ్లను సంరక్షిస్తోంది.