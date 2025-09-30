52 రోజులు శ్రీలంక జైల్లో కాకినాడ మత్స్యకారులు - ప్రభుత్వం సహకారంతో క్షేమంగా ఇంటికి
నావిగేషన్ వ్యవస్థలో ఏర్పడిన సాంకేతిక సమస్య కారణంగా పొరపాటున శ్రీలంక సముద్ర జలాల్లోకి ప్రవేశించిన కాకినాడ మత్స్యకారులు-ఎట్టకేలకు కుటుంబ సభ్యుల చెంతకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 7:55 PM IST
East Godavari Fishermen Reach Kakinada From Srilankan Jail : సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లి శ్రీలంకలో పట్టుబడ్డ కాకినాడకు చెందిన నలుగు మత్స్యకారులు తిరిగి స్వస్థలాలకు చేరుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ చొరవతో మత్స్యకారులు శ్రీలంక జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. శ్రీలంక జాఫ్నా జైలు నుంచి నలుగురు మత్స్యకారులు కాకినాడ చేరుకున్నారు. నావిగేషన్ వ్యవస్థలో ఏర్పడిన సాంకేతిక సమస్య కారణంగా పొరపాటున శ్రీలంక సముద్ర జలాల్లోకి ప్రవేశించి, 52 రోజులు అక్కడి జైల్లో ఉన్న కాకినాడ మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు కుటుంబ సభ్యుల చెంతకు చేరారు.
ఆగస్టు 4న కాకినాడలోని జగన్నాధపురం ప్రాంతానికి చెందిన బ్రహ్మానందం సహా మరో ముగ్గురు మత్స్యకారులను అక్రమంగా తమ సముద్ర జలాల్లోకి ప్రవేశించారన్న కారణంతో శ్రీలంక కోస్ట్గార్డ్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని జాఫ్నా జైల్లో నిర్బంధించారు.
కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ శ్రీలంకలోని భారత కాన్సుల్ జనరల్ అధికారి సాయి మురళితో మాట్లాడి పరిస్థితిని వివరించారు. ఎప్పటికప్పుడు దిల్లీలోని విదేశాంగశాఖ అధికారులను సంప్రదించి మత్స్యకారుల విడుదలకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. శ్రీలంకలోని భారత దౌత్య అధికారులు విస్త్రృత సంప్రదింపులు జరిపి, మత్స్యకారుల తరఫున న్యాయపోరాటం చేసి వారిని విడిపించారు. గురువారం నలుగురు మత్స్యకారులు జైలు నుంచి విడుదలకాగా బోట్లలో సముద్రమార్గంలో ఇవాళ కాకినాడ చేరుకున్నారు.
జైలులో ఇబ్బందులు పడ్డామని బయటకు వస్తామని అనుకోలేదని అక్కడి అధికారులు బాగానే చూసుకున్నారని అన్నారు. సొంత ప్రాంతానికి రావడంతో భావోగ్వేదానికి గురయ్యారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొండబాబు, ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ స్థానికులు కాకినాడ చేరుకున్న మత్స్యకారులకు స్వాగతం పలికారు. కూటమి ప్రభుత్వం సహకారంతో క్షేమంగా విడుదలయ్యామని మత్స్యకారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు : నలుగురు మత్స్యకారులు కాకినాడ చేరుకోవడం పట్ల వ్యవసాయ, మత్స్యశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లి, వారిని విడుదల చేసేందుకు అచ్చెన్న ఎంతో కృషి చేశారు. సముద్రమార్గం ద్వారా వారు సురక్షితంగా కాకినాడకు చేరుకునేలా అచ్చెన్నాయుడు ఏర్పాట్లు చేయించారు. కాకినాడ చేరుకున్న మత్స్యకారులు చంద్రబాబు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి, తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. చేపల వేట సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మత్స్యకారులకు మంత్రి అచ్చెన్న సూచించారు.
ఉప్పాడ మత్స్యకారుల సమస్యల పరిష్కారానికి కమిటీ: డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్
వాయుగుండంగా బలపడనున్న అల్పపీడనం - గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు
మరోవైపు కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడలో మత్స్యకారుల ఆందోళనపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ స్పందించిన సంగతి తెలిసిందే. రసాయన పరిశ్రమల వ్యర్థాలతో తమ జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతున్నట్లు ఉప్పాడ మత్స్యకారులు చేపట్టిన ఆందోళన, వారి సమస్యలు తన దృష్టిలో ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ మేరకు పవన్ గతంలోనే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసిన విషయం విధితమే. ప్రస్తుత పరిస్థితుల మూలంగా మత్స్యకార కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోగలనని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు