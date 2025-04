ETV Bharat / state

ఉషా చిలుకూరి మా ఊరు వస్తే బాగుండు - వడ్లూరు వాసుల ఎదురుచూపు - VILLAGERS WAITING FOR USHACHILUKURI

Published : April 22, 2025 at 10:43 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Vadluru Villagers Waiting for US Second Lady Usha Chilukuri: ఆమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కుటుంబం మన దేశ పర్యటనలో తమ గ్రామ సందర్శన లేకపోవడం పట్ల తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఉండ్రాజవరం మండలం వడ్లూరు వాసులు కాస్త నిరాశకు గురయ్యారు. వారు ఇక్కడికి వస్తే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. వాన్స్ సతీమణి ఉషా చిలుకూరి పూర్వీకులు వడ్లూరుకు చెందినవారు. ఇక్కడ వారు నిర్మించిన కల్యాణ మండపం, ఆలయాలు న్నాయి. వాటిని చూసేందుకు వాన్స్ కుటుంబం ఇక్కడికి తప్పక వస్తుందని భావించి స్థానికులు గ్రామాన్ని శుభ్రంచేసి సుందరంగా తీర్చిదిద్ది ఆలయాలను ముస్తాబు చేశారు.

ఉషా భర్త అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడిగా పదవి చేపట్టినప్పుడు వడ్లూరులో భారీ ఎత్తున బాణసంచా కాల్చి, సంబరాలు చేశారు. ఉష మూలాలు తమ గ్రామంలో ఉండటం ఆనందంగా ఉందని ఉపసర్పంచి కోఠారి సిద్ధార్థరాజు అన్నారు. దశాబ్దాల క్రితమే ఆమె కుటుంబం అమెరికాలో స్థిరపడినట్లు స్థానిక పెద్దలు తెలిపారు. ఉషా దంపతులు భారత్​కు వస్తున్నారని తెలియగానే తమ ఊళ్లోనూ కోలాహలం నెలకొందని, కొంత సమయాన్ని కేటాయించి వడ్లూరు వస్తారని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నామని మాజీ సర్పంచి పెన్మెత్స శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు. గ్రామ ప్రముఖులతో చర్చించి ఘన స్వాగతం పలకడానికి ఏర్పాట్లు చేశామని అన్నారు.

ముందే తెలిస్తే అక్కడికే వెళ్లే వాళ్లం: ఉష దిల్లీకి వచ్చిందని గ్రామంలో ఉన్న అందరికీ తెలిసిందని ఆమె తన పూర్వీకులను, దేవాలయాలను చూడటానికి వడ్లూరు తరపున మేము ఆసక్తిగా ఆశిస్తున్నామని అలాగే ఆమె కోసం గ్రామస్థులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. వడ్లూరు యుఎస్ సెకండ్ లేడీ పూర్వీకుల గ్రామం కాబట్టి, గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారని అన్నారు. అయితే ఉషా ప్రయాణ ప్రణాళికలో వడ్లూరు లేదని, అలాగే ఆమెకు ఇది అనుకోని ప్రయాణం అవుతుందని తమకు తెలియదని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. ఉషా సందర్శన గురించి తమకు ముందు తెలిసి ఉంటే ఆమె సందర్శించే ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆమెను కలిసేవాళ్లమని చెప్తున్నారు.