విద్యుత్ వస్తువులకు ఎర్త్‌ పెట్టేద్దాం - ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుందాం!

Published : July 9, 2025 at 12:13 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Earthing Mandatory for House and Many Benefits: ఇంట్లో వైరింగ్‌ అంతా పక్కాగా ఉంది. కానీ, ఉన్నట్లుండి స్విచ్‌ బోర్డులో మంటలు వస్తున్నాయి. కారణమేంటని అనుకుంటున్నారా. ఇంక అప్పటివరకు ఫ్రిజ్‌ బాగానే పనిచేసింది. ఒక్కసారిగా భగ్గుమని కాలిపోయింది. ఇలా ఎందుకు జరిగిందని ఇంక ఎప్పుడూ వాడే వాషింగ్‌ మెషిన్​ను పట్టుకుంటే షాక్‌ కొట్టింది ఏమై ఉంటుందని ఆలో చిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదాలన్నిటికీ కారణం ఇంటికి ఎర్తింగ్‌ లేకపోవడమే. కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇది తీవ్ర నష్టాలకు దారితీస్తుంది. అదే కాస్త ఖర్చు చేసి ఎర్తింగ్‌ చేస్తే విద్యుత్తు ఉత్పాతాల నుంచి ఇంటిని సురక్షితంగా ఉంచొచ్చు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఉరుములు, పిడుగుల నుంచి రక్షణ ఉంటుంది.

ఎర్తింగ్‌ లేకుంటే: ఇంట్లో ఉన్న విద్యుత్తు ఉపకరణాలు షాక్‌ కొట్టే అవకాశం ఉంది. ఇంక జంక్షన్‌ బాక్సులు ఎంసీబీలు ఉన్న చోట మంటలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యుత్‌ ఎక్కువగా డ్రా చేసిన సమయంలో ఉపకరణాలు దెబ్బతింటాయి.

మీటరు చెప్పేస్తుంది: ఎర్తింగ్‌ సరిగా ఉందా లేదా అనేది మీటర్‌ ద్వారా అప్పుడప్పుడూ పరిశీలించాలి. 1 నుంచి 5 ఓమ్స్‌ మధ్య మీటర్‌ ఉంటే ఎలాంటి అపాయం లేనట్టు. అదే 5 ఓమ్స్‌ దాటిందంటే మాత్రం ఎర్తింగ్‌ ఇబ్బంది ఉందని అర్థం. అలానే ఎర్త్‌ పిట్‌లో బొగ్గు, ఉప్పు కలిపి పోస్తే సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. అది తడిగా ఉండేలా అప్పుడప్పుడు నీటిని పోయాలి. ఇంక వ్యవసాయ కనెక్షన్లకూ ఎర్తింగ్‌ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడు దీనివల్ల భద్రంగా ఉంటాయి.

ఆ విషయంలో కఠినంగా: గృహ, వ్యవసాయ, వాణిజ్య కనెక్షన్లు ఇచ్చే సమయంలోనే విద్యుత్‌ అధికారులు ప్రాంగణాన్ని తనిఖీ చేసి ఇంటర్నల్‌ వైరింగ్‌ నిర్దేశిత ప్రమాణాల మేరకు చేశారా, ఎర్తింగ్‌ ఛాంబర్‌ ఉందా లేదా అని పరిశీలించాలి. రిజిస్టర్‌ కాంట్రాక్టర్ల లిస్ట్‌ను ప్రభుత్వం ప్రకటించాలి. వారి ద్వారానే ఇంట్లో వైరింగ్‌ చేయించాలి. ఇంటి ఇంటర్నల్‌ వైరింగ్‌ పటాన్ని రిజిస్టర్‌ కాంట్రాక్టర్‌ విద్యుత్తు శాఖకు ఇచ్చేలా ఉన్న ఆదేశాలను అమలుచేయాలి. ప్రస్తుతం ఇది పేపర్‌పై మాత్రమే ఉంటోంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఇష్టారాజ్యంగా పనులు చేస్తున్నారు. ఆ విషయంలో కఠినంగా ఉండాలి.