మీ ఇంట్లో ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ తరచూ కాలిపోతున్నాయా? - ఇలా చేస్తే అంతా సెట్!
ప్రతి విద్యుత్ కనెక్షన్కు ఎర్తింగ్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి - ఎర్తింగ్ చేయడం వల్ల ప్రయోజనాలు? - ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి? - తదితర విషయాలు మీకోసం
Published : September 13, 2025 at 1:56 PM IST
Importance Of Electrical Earthing : ఇంట్లో వైరింగ్ అంతా పక్కాగా ఉన్నప్పటికీ స్విచ్ బోర్డులో మంటలు రావడం, అప్పటి వరకు బాగానే పని చేసిన రిఫ్రిజిరేటర్ ఒక్కసారిగా కాలిపోవడం, ఎప్పుడూ వాడే వాషింగ్ మిషన్, కూలర్, గీజర్లను పట్టుకుంటే షాక్ కొట్టడం లాంటి ఘటనలు తరచూ మనం చూస్తుంటాం. ఇలాంటి ఘటనలు వర్షాకాలంలో అధికంగా జరుగుతుంటాయి. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించినప్పుడు ఇంట్లో ఉండే టెలివిజన్లు (టీవీ), ఫ్యాన్లు, విద్యుత్తు దీపాలు లాంటి పరికరాలు, వైరింగ్ వంటివి కాలిపోయి తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తుంటాయి.
ఇలాంటి ఘటనలు జరిగిన సందర్భాల్లో ఆర్థికంగా నష్టపోవడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎర్తింగ్ లేకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని విద్యుత్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇంటికి వైరింగ్ చేసే సమయంలో ఎర్తింగ్ వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కావని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేస్తే ప్రయోజనకరం : ఇళ్లలోని విద్యుత్తు కనెక్షన్లకు ఎర్తింగ్ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఎర్త్ రాడ్స్ అవసరమైన విద్యుత్తు ప్రవాహాన్ని భూమిలోకి మళ్లిస్తాయి. అధిక ఓల్టేజ్ గల విద్యుత్తు నుంచి గృహోపకరణాలను (వాషింగ్ మిషన్, కూలర్ లాంటివి) రక్షిస్తాయి. పిడుగులతో వచ్చే అధిక విద్యుత్ శక్తిని భూమిలోకి పంపిస్తాయి. ముఖ్యంగా తడి, అధిక విద్యుత్తు వినియోగ ప్రాంతాల్లో వీటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మీటరు గుర్తిస్తుంది : ఎర్తింగ్ సరిగా ఉందా లేదా అనేది ఓమ్స్ మీటర్ ద్వారా అప్పుడప్పుడు పరిశీలిస్తుండాలి. 1 నుంచి 5 ఓమ్స్ మధ్య మీటర్ ఉంటే సురక్షితంగా ఉన్నట్లుగా గుర్తించాలి. ఐదు ఓమ్స్ కంటే అధికంగా ఉంటే మాత్రం ఎర్తింగ్లో సమస్య ఉన్నట్లుగా గుర్తించాలి.
ఏర్పాటు చేసుకునే విధానం : నాలుగు అడుగుల జీఐ పైపు పట్టే విధంగా ఒక గొయ్యిని తవ్వాలి. అందులో సరిపడా బొగ్గు, ఉప్పు, మట్టి మిశ్రమాన్ని లేయర్స్గా వేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ మీటరు నుంచి ఇంట్లోని స్విచ్ బాక్స్లను కలుపుకొంటూ గొయ్యిలోని ఎర్త్ రాడ్కు అనుసంధానించాలి.
"ఇంట్లో ఎర్తింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల విద్యుత్తు ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించుకోవచ్చు. అధిక ఓల్టేజీ, ఉరుములు, మెరుపుల కారణంగా విద్యుత్తు సరఫరాలో అధిక ఓల్టేజీ ఏర్పడినటువంటి సందర్భాల్లో విద్యుత్తు ఉపకరణాలు కాలిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఎర్తింగ్ ఉంటే విద్యుత్తు సరఫరాలో అధిక ఓల్టేజీని నివారిస్తుంది. ప్రతి ఇంట్లో తప్పనిసరిగా ఎర్తింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది."- శ్రీనివాస్, ఏఈ, వాంకిడి
వీటిపైనా దృష్టి సారిద్దాం : -
- సొంతంగా కరెంటు పనులు చేసుకోవద్దు.
- అర్హత కలిగినటువంటి ఎలక్ట్రీషియన్లతో మాత్రమే పనులు చేయించుకోవాలి.
- ఇళ్లల్లో దుస్తులు ఆరవేసే దండెంగా వైర్లను ఉపయోగించరాదు.
- ప్లాస్టిక్, తాడు సురక్షితమైనదిగా గుర్తించాలి.
- వేలాడుతున్న, తెగిపడిన, వదులుగా, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి విద్యుత్తు తీగలను టచ్ చేయరాదు.
- ఇంటి వైరింగ్కు సమయంలో సరైన ఎర్తింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- నాణ్యమైన విద్యుత్ ఉపకరణాలనే ఉపయోగించాలి.
- ఎవరికైనా విద్యుత్తు షాక్ తగిలితే వారిని రక్షించాలనే తొందరలో టచ్ చేయొద్దు.
- విద్యుత్తు ప్రవాహం నుంచి ఆ వ్యక్తిని వేరుచేయటానికి ప్లాస్టిక్, కర్రలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
- తడి క్లాత్తో విద్యుత్ బోర్డులను క్లీన్ చేయొద్దు.
- కరెంటుతో పరికరాలు వాడేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ప్రతి విద్యుత్ కనెక్షన్కు ఎర్తింగ్ - ఎంత అవసరమో తెలుసా?
ఇంట్లో విద్యుత్ సమస్యలా? - వాట్సప్లో 'హాయ్' అని మెసెజ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!