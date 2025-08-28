ETV Bharat / state

విజయవాడలో మరోసారి డ్రగ్స్ కలకలం - ఇద్దరు అరెస్ట్ - EAGLE TEAM SEIZED MDMA DRUGS

విజయవాడలో 18 గ్రాముల ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్‌ స్వాధీనం - ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న ఈగల్ బృందం - బెంగళూరు నుంచి విశాఖ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సులో తరలింపు

Eagle Team Seizes MDMA Drugs in Vijayawada: విజయవాడ నగరంలో చాపకింద నీరులా మత్తు మందు వాడకం విస్తరిస్తోంది. గత రెండున్నరేళ్లలోనే పలుసార్లు ఎండీఎంఏ (మిథలీన్‌ డైఆక్సీ మెటామ్‌ఫెటామిన్‌) దొరికింది. ముఖ్యంగా యువత దీనిని వినియోగిస్తూ పెడదోవ పడుతోంది. కొంతమంది యువకులు ముఠాగా ఏర్పడి పలు ప్రదేశాల నుంచి ఈ ఎండీఎంఏను నగరానికి తీసుకొచ్చి విక్రయిస్తున్నారు. రవాణాపై పోలీసుల నిఘా లేదు. ముందస్తు సమాచారం ఉంటేనే దాడి చేసి పట్టుకుంటున్నారు. మిగిలిన సందర్భాల్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా రవాణా అవుతోంది. తాజాగా ఇద్దరు వ్యక్తులు పట్టుబడడమే ఇందుకు నిదర్శనం.

ఎండీఎంఏ సింథటిక్ డ్రగ్స్: రాష్ట్రంలోని యువకులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి విజయవాడ, పరిసర ప్రాంతాల్లోని కళాశాలల్లో చదువుతుంటారు. వీరిలో కొందరు మత్తుకు అలవాటుపడుతున్నారు. తమ ఆర్థిక అవసరాల కోసం దీనిని సరఫరా చేస్తున్నారు. వీరు బాగా నమ్మకస్థులకే ఇస్తుంటారు. నిఘా కళ్లు గప్పి గుట్టుగా తీసుకొస్తున్నారు. విజయవాడలో మరోసారి ఎండీఎంఏ సింథటిక్ డ్రగ్స్ కలకలం కలకలం రేపింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​లో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో ఈగల్ బృందం నిఘా పెట్టింది. ఈ క్రమంలో నగరంలోని మహానాడు జంక్షన్ వద్ద తనిఖీలు చేపట్టింది. బెంగళూరు నుంచి విశాఖ వెళ్తున్న బస్సులో శ్రీవాస్తవ, హవిలా అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి 18 గ్రాముల ఎండీఎంఏ డ్రగ్​ను ఈగల్ బృందం స్వాధీనం చేసుకుంది.

నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. నిందితులు ఇద్దరూ విద్యార్ధులుగా గుర్తించారు. డ్రగ్స్​ను విక్రయించేందుకు తీసుకెళ్తున్నారా లేదా వినియోగించేందుకు తీసుకెళ్తున్నారా అనే కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. మాచవరం పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. గతంలో 2 సార్లు నగరంలో ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్​ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాజాగా మరోసారి లభించటం కలకలం రేపుతోంది.

33 గ్రాముల ఎండీఎంఏను స్వాధీనం: దిల్లీ నుంచి కొరియర్‌ ద్వారా డ్రగ్స్‌ తెప్పించి గుట్టుగా విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఉన్న విద్యా సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ముఠా చేస్తున్న విక్రయాలు బయటపడ్డాయి. డ్రగ్స్‌ తీసుకోవడంతో పాటు విద్యార్థులకు అలవాటు చేసి, వారిని బానిసలుగా చేస్తూ అమ్మకాలు సాగిస్తున్న వీరు ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కారు. ఈ ముఠాలోని ముగ్గురు సభ్యులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి, 33 గ్రాముల ఎండీఎంఏను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వివరాలను డీసీపీ సరిత, సెంట్రల్‌ ఏసీపీ దామోదర్‌ గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు.

