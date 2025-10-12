ETV Bharat / state

తెలంగాణలోకి గుట్టుగా మాదకద్రవ్యాల ఎంట్రీ - నల్లమందుకు ప్రవేశమార్గంగా ఆదిలాబాద్‌

రాష్ట్రంలోకి డ్రగ్స్‌ రవాణాపై యాంటీ నార్కొటిక్స్‌ బ్యూరో అధ్యయనం - ఒడిశా రీజియన్ల నుంచే 90 శాతం గంజాయి రవాణా - రాజస్థాన్‌లోని లైసెన్స్‌దారుల నుంచి నల్లమందు సరఫరా

Drug Smuggling In Telangana
Drug Smuggling In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2025 at 8:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Drug Smuggling In Telangana : విశాఖపట్నం నుంచి మహారాష్ట్రలోని సోలాపుర్‌ వెళ్తున్న కోణార్క్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఏసీ కోచ్‌లోని ఇద్దరు విద్యార్థినుల నుంచి రైల్వే పోలీసులు రూ.4.4 లక్షల విలువైన 17 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరిని మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇస్రత్‌బానో(20), ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన కంచన్‌(21)గా గుర్తించారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బానోతో పరిచయం పెంచుకున్న మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్‌, వీరి ద్వారా గంజాయి రవాణా చేయిస్తున్నాడు.

ఒక్కో ప్యాకెట్‌కు రూ.1,000 చొప్పున ఇస్తానని ఆశ చూపినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. మరోసారి ఇదే ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో 56.3 కిలోల గంజాయిని తరలిస్తూ పుణెకు చెందిన మొగల్‌ లక్ష్మణ్‌ అనే వ్యక్తి, ఇంకోసారి 10.6 కిలోలు తీసుకెళ్తూ ఒడిశాకు చెందిన కూలీలు అనంతరైత్, సురేశ్‌ చిక్కారు. స్మగ్లర్ల నెట్‌వర్క్‌ ఎలా పని చేస్తోందో తెలియజేసే ఘటనలు ఇవి.

ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు (ఏవోబీ) నుంచి ఏకంగా 16 రాష్ట్రాలకు గంజాయిని ఇలా సరఫరా చేస్తుండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి పలు మార్గాల ద్వారా తెలంగాణలోకి అవలీలగా తీసుకొస్తున్నారు. ముంబయి, గోవా, బెంగళూరుల నుంచి సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ను గుట్టుగా రాష్ట్రంలోకి పంపిస్తున్నారు. అసలు డ్రగ్స్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఎలా పని చేస్తోంది? రాష్ట్రంలోకి ఈ మత్తుదారులు ఎలా సాగుతున్నాయి? అనే అంశాలపై తెలంగాణ యాంటీ నార్కొటిక్స్‌ బ్యూరో (ఈగల్‌) పోలీసులు సమగ్ర అధ్యయనంతో రిపోర్టును రూపొందించారు.

రైళ్ల ఏసీ కోచ్‌లు, లగ్జరీకార్లలో రహస్య కంపార్ట్‌మెంట్లు

  • గంజాయిని ఒడిశాలోని మల్కాన్‌గిరి ఆంధ్ర]ప్రదేశ్‌, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్ ట్రైజంక్షన్‌గా ఉన్న కుంట నుంచి తొలుత సీలేరు, చింతూరుకు తరలిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి భద్రాచలం ప్రాంతానికి తీసుకొస్తున్నారు. ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి తుని, రాజమహేంద్రవరం, లంబసింగి, విజయవాడల మీదుగా ఖమ్మం, సూర్యాపేటల ద్వారా తెలంగాణలోకి తెస్తున్నారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌ మీదుగా జహీరాబాద్‌ను దాటించి మహారాష్ట్రలోని ముంబయి, బీడ్‌, పుణె ప్రాంతాలకు కర్ణాటకలోని బీదర్‌ మీదుగా బాల్కి, ఔరాద్‌ ప్రాంతాలకు మత్తు పదార్థాలను పంపిస్తున్నారు. మరోపక్క హైదరాబాద్‌ నుంచి మహబూబ్‌నగర్, నారాయణపేట జిల్లాల మీదుగా గోవాకు తరలిస్తున్నారు.
  • 200 నుంచి 4 వేల కిలోల గంజాయి పరిమాణం పట్టేలా లారీలు, బొలెరోలు, లగ్జరీకార్లలో రహస్య కంపార్ట్‌మెంట్లు రూపొందించి జాతీయ రహదారి-16 మీదుగా తీసుకెళుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో చెక్‌పోస్టుల్ని తప్పించుకునేందుకు సీలేరు నదిలో నుంచి రాత్రి సమయాల్లో పంపుతున్నారు.
  • తక్కువగా తనిఖీలు ఉంటాయనే అంచనాతో రైళ్లలోని ఏసీ కోచ్‌లను స్మగ్లర్లు ఎంచుకుంటున్నారు. గంజాయిని సూట్‌కేస్‌లు, బ్యాగుల్లో దుస్తులు మధ్యలో కనపడకుండా సర్దుతూ సీట్ల కింద ఉంచుతున్నారు. ఇందుకోసం ఎక్కువగా కూలీలు, విద్యార్థులు, మహిళలను వినియోగిస్తున్నారు.

జర్మనీ, మెక్సికోల నుంచి సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ : జర్మనీ, మెక్సికో తదితర దేశాల నుంచి నౌకల్లో కొకైన్, ఎండీఎంఏ, హెరాయిన్, ఎల్‌ఎస్‌డీ, ఎక్‌స్టసీ మాత్రలు, కెటమైన్, మెఫెడ్రోన్, ఆంపెటమైన్‌ తదితర సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ను తొలుత తమిళనాడు, కర్ణాటక, గోవా, మహారాష్ట్రల్లోని సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు చేరుస్తున్నారు. నైజీరియన్‌ నెట్‌వర్క్‌ వాటిని హైదరాబాద్‌తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా డిస్ట్రిబ్యూట్​ చేస్తోంది.

  • మాదక ద్రవ్యాలను చేరవేయడానికి స్మగ్లర్ల ముఠాలు ఎక్కువగా ప్రైవేట్‌ బస్సులు కొరియర్‌ సర్వీస్‌లను వినియోగించుకుంటున్నాయి.
  • కేరళలో గత జనవరి, ఫిబ్రవరిల్లో 421 కిలోలు మాదకద్రవ్యాలు, ముంబయిలో రూ.250 కోట్ల విలువైనవి, శ్రీనగర్‌లో 220 బాటిళ్లలో కోడైన్‌ సిరప్‌, కోయంబత్తూర్‌లో విద్యార్థుల వద్ద సింథటిక్‌ ఓపియాడ్స్‌ ఇలా పార్శిళ్ల రూపంలో చేరుతున్న సమయంలోనే పోలీసు బృందాలు పట్టుకున్నాయి.
  • డార్క్‌నెట్‌ ఫోరంలతో పాటు టెలీగ్రామ్, వికర్‌, వాట్సప్ లాంటి ఎండ్‌ టు ఎండ్‌ ఎన్‌క్రిప్షన్‌ సదుపాయం కలిగిన సోషల్​ మీడియా ప్లాట్‌ఫాంలో మాదకద్రవ్యాల్ని ఆర్డర్‌ చేస్తున్నారు. అనంతరం పార్శిళ్లను డెడ్‌డ్రాప్‌ లొకేషన్‌ (నేరుగా అప్పగించకుండా ఒక ప్రాంతంలో పెడతారు)లో ఉంచి జీపీఎస్‌(గ్లోబల్​ పోజిషనింగ్​ సిస్టం) కోఆర్డినేట్స్‌ను సెల్‌ఫోన్లకు పంపిస్తున్నారు. నగదు చెల్లింపులను మాత్రం క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలో తీసుకుంటున్నారు.
  • కొన్ని సందర్భాల్లో హవాలా చేసే ఆపరేటర్లు డ్రగ్స్‌ సొమ్మును నైజీరియన్లకు ముట్టజెపుతున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి రావాల్సిన సొమ్మును గోవాలో వేరేవారికి అప్పగించేందుకు 2 శాతం చొప్పున కమీషన్‌ తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవలే రూ.50 లక్షలను రెండ్రోజులలో ఇలా అప్పగించారు. అనంతరం నైజీరియన్‌ డీలర్లు 20 శాతం దాకా కమీషన్‌ తీసుకొని ఫారిన్‌ మనీ ఎక్స్ఛేంజ్‌ల ద్వారా ఆఫ్రికా దేశాలకు పంపిస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం రూ.55 లక్షలను ఇలా తరలించినట్లు ఈగల్‌ పోలీసుల దర్యాప్తులో తేటతెల్లమైంది.

నల్లమందుకు ఆదిలాబాద్‌ ప్రవేశమార్గం : ఓపియం(నల్లమందు) రాజస్థాన్‌ నుంచి తొలుత ఆదిలాబాద్‌లోకి అక్రమ మార్గాల్లో దిగుమతి అవుతోంది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెదక్‌, కామారెడ్డి మీదుగా రాజధాని హైదరాబాద్‌ చేరుతోంది. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నల్లమందును అధికారికంగానే సాగు చేస్తున్నారు. అలాంటి ప్రాంతాల నుంచి దొంగచాటుగా ఓపియంను తరలిస్తున్నారు.

పేరుకే లైఫ్​ సైన్సెస్ కంపెనీ - లోపల మాత్రం ఎఫిడ్రిన్ తయారీ

కేసు నమోదు కాగానే విదేశాలకు పారిపోతున్నారు

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUG SMUGGLING IN TELANGANAEAGLE TEAM FOCUSES DRUG SMUGGLINGSYNTHETIC DRUGSతెలంగాణలోకి డ్రగ్స్EAGLE TEAM FOCUSES DRUG SMUGGLING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.