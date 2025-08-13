Eagle Team Conference on Drug Prohibition : రాష్ట్రంలో గంజాయి, డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపామని యువత ఈ మహమ్మారి బారినపడి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని ఈగిల్ ఐజీ రవి కృష్ణ పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో గంజాయి సాగును పూర్తిగా నిర్మూలించామన్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి రైళ్ల ద్వారా వచ్చే గంజాయిని సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటున్నామని చెప్పారు. డ్రగ్స్, గంజాయి కేసుల్లో పట్టుబడితే 10 నుంచి 20 ఏళ్ల జైలుశిక్ష పడుతుందని కనీసం బెయిల్ కూడా దొరకదని హెచ్చరించారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ సేవించినా, అమ్మినా, పాస్ పోర్టు, ప్రైవేటు ఉద్యోగం ఇవ్వరని వివరించారు.
యువకులు ఈ మత్తు మహమ్మారి జోలికి పోవద్దని చెప్పారు. డ్రగ్స్ నిషేధంపై ఈగిల్ టీమ్, యునైటెడ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో నిర్వహించిన సదస్సులో ఈగిల్ టీం ఐజీ రవికృష్ణ, ఎస్పీ నగేష్, విజయవాడ డిప్యూటీ పోలీసు కమిషనర్ సరిత హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఐజీ రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో 70 లక్షల మంది విద్యార్ధులను డ్రగ్స్ నుంచి రక్షించామని, 60 వేల విద్యాసంస్థల్లో ఈగల్ క్లబ్లు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు.
అల్లూరి జిల్లాలో 370 గ్రామాల్లో ఆపరేషన్ చైతన్యం నిర్వహించామని, ఒడిశాలోని 5 జిల్లాల నుంచి రైళ్ల ద్వారా వస్తున్న గంజాయిని అడ్డుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఓపీయాడ్స్ మందులను ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మందుల దుకాణాల్లో అమ్మరాదని ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. విద్యాసంస్థలకు 100 గజాల దూరములో పొగాకు ఉత్పత్తులను అమ్మకుండా నిషేధించామని, డ్రగ్స్, గంజాయి భూతం ఎక్కడా ప్రవేశించకుండా ప్రజల సహకారం కూడా అవసరమని రవికృష్ణ అభిప్రాయపడ్డారు.
'గంజాయి, మత్తు పదార్థాలతో యువత భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకుంటోంది. ఈ మాదక ద్రవ్యాలు అంగట్లో సరకులా లభిస్తుండటంతో సులభంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. గంజాయి కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈగల్ పేరిట ప్రత్యేకంగా ఓ విభాగం ఏర్పాటు చేసింది. గంజాయి, మత్తు పదార్థాలపై ఉక్కుపాదం మోపడమే ఈ బృందం లక్ష్యం. పోలీసులను సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈగల్ బృందాలు తరచూ తనిఖీలు చేయడం సత్ఫలితాలిస్తోంది. క్రయ, విక్రయ ముఠాలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి.' -ఈగల్ టీం ఐజీ రవికృష్ణ
'ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఆ మందులు అమ్మొద్దు' - వారికి పోలీసులు హెచ్చరిక
అల్లూరి జిల్లాలో గంజాయి సాగును పూర్తిగా నియంత్రించినట్లు ఈగల్ ఐజీ రవికృష్ణ వెల్లడించారు. ఇప్పుడు గంజాయి అంతా ఒడిశా నుంచే వస్తోందన్నారు. ఆ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చే అన్ని రైళ్లను తనిఖీ చేస్తున్నామని, స్మగ్లర్లను గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నామని చెప్పారు. అంతేకాకుండా వారి ఆస్తుల జప్తునకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. పొరుగు రాష్ట్రాల సహకారంతో డ్రగ్స్ అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.
ఎక్కణ్నుంచి ఎక్కడికి? : రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, రద్దీ కూడళ్లు, కొన్ని ఆవాస, నగర శివారు ప్రాంతాలు ఇవే పోలీసులు, ఈగల్ బృందాల ప్రధాన తనిఖీ ప్రాంతాలు. ఒడిశా, మన్యం జిల్లాల నుంచి రైళ్లలో గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠాలపై దృష్టి సారించి రైల్వేస్టేషన్లలో విస్తృత తనిఖీలు చేస్తున్నారు. పాత నేరస్థుల కదలికలపైనా నిఘా పెడుతున్నారు. గంజాయి ఎక్కణ్నుంచి తెస్తున్నారు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఎవరెవరికి అమ్ముతున్నారన్న సమాచారంతో దాడులు చేసి ముఠాలను అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెక్పోస్టులు వద్ద నిఘా పటిష్ఠం చేసి, అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేస్తున్నారు.
గంజాయ్ కేసులో పట్టుబడితే సంక్షేమ పథకాలు కట్: హోంమంత్రి అనిత