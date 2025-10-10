డ్రగ్స్ ముఠా డబ్బు బదిలీ నెట్వర్క్పై ఈగల్ ఆపరేషన్ - రూ.3 కోట్లు స్వాధీనం
డ్రగ్స్ ముఠాల డబ్బు బదిలీ చేస్తున్న వ్యక్తి అరెస్టు - నైజీరియా డ్రగ్స్ ముఠా డబ్బు బదిలీ నెట్వర్క్ ఛేదించిన ఈగల్ టీమ్ - ఇప్పటివరకు 25 మందిని అరెస్టు చేసిన ఈగల్ పోలీసులు
Published : October 10, 2025 at 5:29 PM IST
Eagle Police Operation On Nigerian Drug Gang Money Transfer Network : రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ను కట్టడి చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్ టీమ్ మరో ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. నైజీరియా డ్రగ్స్ ముఠా డబ్బు బదిలీ నెట్వర్క్ను ఛేదించింది. డ్రగ్స్ దందాకు సంబంధించి రూ.3 కోట్ల హవాలా డబ్బును ముంబయిలో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డ్రగ్స్ ముఠాల డబ్బు బదిలీ చేస్తున్న దగ్గారం ప్రజాపతి అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ఇప్పటి వరకు 25 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నకిలీ పాస్పోర్ట్లతో విదేశీయులు భారత్లోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
7 కిలోల ఓపియం, 2 కిలోల పాపి స్ట్రా డ్రగ్స్ : మరోవైపు రూ.కోటి విలువ చేసే డ్రగ్స్ను రాచకొండ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మల్కాజిగిరి ఎస్వోటీ, కీసర పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిందితుల నుంచి 7 కిలోల ఓపియం, 2 కిలోల పాపిస్ట్రా డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డ్రగ్స్ కేసులో రాజస్థాన్కు చెందిన లోకేశ్ భరత్ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు, పరారీలో ఉన్న రాజస్థాన్ వాసి జగదీష్ గుజ్జర్ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మత్తు పదార్థాలు మనిషిని నేరాల వైపు మళ్లిస్తాయని, డ్రగ్స్ తీసుకుంటే శరీరంలో కూడా పలు అవయవాలు దెబ్బతింటాయని రాచకొండ పోలీసు కమిషనర్ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న యువత మత్తు బారినపడటం దురదృష్టకరమని ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు.
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఆపరేటింగ్ : రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీ తెలంగాణగా చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖకు సూచించిందని సీపీ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. అందులో భాగంగా డ్రగ్స్ కట్టడి కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటివరకు రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటివరకు 403 మంది డ్రగ్ పెడ్లర్లు, సరఫరాదారులు, విక్రయదారులను అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండి డ్రగ్ ముఠాలను నడిపించే కొంత మంది నేరస్థులను తమ బృందాల ద్వారా అరెస్టు చేయించినట్లు చెప్పారు. ఇప్పుడు రాజస్థాన్కు చెందిన ఇద్దరు నడిపిస్తున్న డ్రగ్ రాకెట్ను ఛేదించినట్లు తెలిపారు. ఈ కేసులో తప్పించుకున్న గుజ్జర్ కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నట్లు కమిషనర్ సుధీర్ బాబు ప్రకటించారు.
"రాజస్థాన్కు చెందిన లోకేష్ భరత్ అనే నిందితుడి నుంచి రూ. కోటి విలువ చేసే 7 కేజీల ఓపియం, 2 కేజీల పాపి స్ట్రా స్వాధీనం చేసుకున్నాం. నిందితుడిని కుందన్ పల్లి ఓఆర్ఆర్ దగ్గర పట్టుకున్నాం. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడు జగదీష్ గుజ్జర్ కోసం గాలిస్తున్నాం. నిందితుడు లోకేష్ భరత్ ఆగస్టులో 2 కేజీల ఓపియం కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర విక్రయించాడు. లోకేష్ భరత్ ఓ హోటల్లో మేనేజర్గా పని చేసేవాడు. అతను పని చేసే హోటల్ ముసివేయడంతో అతని ఉద్యోగం పోయింది. అప్పటి నుంచి ఈజీ మనీకి అలవాటు పడి ఈ దందాలోకి దిగాడు" -సుధీర్ బాబు, రాచకొండ సీపీ
