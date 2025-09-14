ETV Bharat / state

పాఠశాలలో అల్ప్రాజోలం తయారీ - నిందితుల ఆస్తుల జప్తునకు సిద్ధమైన పోలీసులు

డ్రగ్స్​ ముఠాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న ఈగల్​ టీం - బోయిన్‌పల్లిలోని ప్రైవేటు స్కూల్​లో డ్రగ్స్​ తయారీ గుట్టురట్టు - నిందితుల ఆస్తులు సైతం జప్తుచేస్తామన్న ఈగల్​ ఎస్పీ సీతారాం

Interview with Eagle SP Seetharam (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Interview with Eagle SP Seetharam : సికింద్రాబాద్‌ బోయిన్‌పల్లిలోని ప్రైవేటు పాఠశాల కేంద్రంగా బయటపడ్డ అల్ప్రాజోలం తయారీ కేసులో ఎంతమంది ప్రమేయం ఉన్నా వదలబోమని, అవసరమైతే నిందితుల ఆస్తులను సైతం సీజ్​ చేస్తామని ఈగల్​ ఎస్పీ సీతారాం వెల్లడించారు. ఈ కేసులో నిందితునికి సహకరించిన వారిపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు. మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులు సంబంధిత పాఠశాలను పరిశీలించి అనుమతులు రద్దు చేసి సీజ్​ చేశారు. అక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులను ఇతర పాఠశాలలకు చేర్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కేసుకు సంబంధించిన పలు వివరాలను ఈగల్​ ఎస్పీ సీతారం వివరించారు.

ఈగల్​ ఎస్పీ సీతారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : మహబూబ్​నగర్​కు చెందిన జయప్రకాశ్​గౌడ్​ అనే వ్యక్తి 9 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్​ నగరానికి వచ్చి ఓల్డ్​ బోయిన్​పల్లిలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అదే ప్రాంతాల్లో ఓ స్కూల్​ నిర్వహిస్తున్నాడు. అధికంగా డబ్బు సంపాదించాలనేటువంటి ఆశతో పాఠశాల మాటున అల్ప్రాజోలం తయారీ దందాకు పథకం వేసి అమలు చేశాడు. అతడికి తయారీ ఫార్ములాను గురువారెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇచ్చాడు. స్కూల్లోని రెండో అంతస్తులో రెండు గదుల్లో పరికరాల సాయంతో అల్ప్రాజోలంను తయారు చేసి పలు ప్రాంతాల్లోని కల్లు దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తున్నాడు.

ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా : ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా పాఠశాల పైభాగంలో నిందితుడు అల్ప్రాజోలంను తయారు చేసేవాడు. దీనిపై పక్కా సమాచారం అందుకున్న ఈగల్​ బృందం ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించి జయప్రకాశ్​ గౌడ్​ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ వ్యవహారంలో అతడికి ఫార్ములా ఇచ్చిన వారితో పాటు సహకరించిన వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం. డ్రగ్స్​ ద్వారా సంపాధించిన అక్రమ సంపాదనను జప్తు చేయడం జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు రూ.21 లక్షలు సీజ్​ చేయడం జరిగింది. ఆ డబ్బు అల్ప్రాజోలం విక్రయించడం ద్వారానే వచ్చినట్లుగా గుర్తించడం జరిగింది.

అల్ప్రాజోలం చాలా ప్రమాదకరం : అల్ప్రాజోలం చాలా ప్రమాదకరమని ఎస్పీ వివరించారు. దీనిని కలిపిన కల్తీ కల్లు సేవించడం వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఎస్పీ అన్నారు. ఇటీవల కూకట్​పల్లిలో జరిగిన ఘటనలో కూడా అల్ఫాజోలం వల్లనే చాలామంది చనిపోయారని ఆయన చెప్పారు. అందువల్ల ప్రజలు దీనిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అల్ప్రాజోలంను కలిపి అధికంగా కల్లు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నారని వివరించారు.

"అల్ప్రాజోలం వల్ల దుష్ప్రభావాలపై ప్రజలకు అవగాహన కలిగియుండాలి. ఇది వాడటం వల్ల ఎన్ని రోగాలు వస్తున్నాయనే దానిపై తెలుసుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు ఆరు-7 అల్ప్రాజోలం యూనిట్లు సీజ్​ చేశాం. ఈ కేసులో పట్టబడిన వారి ఆస్తులను అమ్మి ప్రభుత్వానికి అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆస్తులు సీజ్​ చేసి వాటిని ప్రభుత్వానికి అటాచ్​ చేయడం జరుగుతుంది"- సీతారాం, ఈగల్ టీం ఎస్పీ

పాఠశాలను సీజ్​ చేసిన అధికారులు : అల్ప్రాజోలం తయారీ కేసులో సికింద్రాబాద్‌ బోయిన్‌పల్లిలోని మేధా స్కూల్​ను అధికారులు సీజ్‌ చేశారు. మేధా పాఠశాలకు ఉన్నటువంటి అనుమతులను విద్యాశాఖ రద్దు చేసింది. ఆ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులను ఇతర స్కూళ్లలో చేర్చేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

